Tratamientos de belleza para regalar a mamá este 10 de mayo (o cualquier otro día)

Los regalos perfectos para consentir a mamá y hacerla sentirse increíble

Y algo que nos queda claro es que, para consentir a mamá tal y como se lo merece, hoy en día existen diferentes opciones que se adaptan a cada uno de sus estilos y que van desde kits de belleza que puede incorporar en su rutina diaria hasta experiencias en spa que están diseñadas para regalarle un momento solo para ella.

Así que si estabas pensando en un detalle para sorprenderla y consentirla en su día, aquí te dejamos algunas opciones que sin duda amará.

Los kits ideales de skincare para su glow diario

Los kits de skincare son, sin duda, una de las mejores opciones para consentir a mamá en este día, ya que resultan perfectos para usar desde la comodidad de casa y podrán integrar con total facilidad estos sets en su rutina diaria, combinando productos que están exclusivamente diseñados para cuidar su piel, mantenerla luminosa y darle ese glow que tanto caracteriza al beauty de mamá.

Un set que elevará su rutina de belleza

Este set de Estée Lauder es la opción perfecta para regalarle a mamá en su día como ese detalle que elevará su rutina de skincare con los productos básicos e icónicos que marcan la diferencia para el cuidado de su piel. Este set incluye su famoso suero Advanced Night Repair y sus cremas icónicas como Revitalizing Supreme + Moisturizer, Eye Balm y Night Bounce Moisturizer, que le ayudarán a hidratar, reafirmar y devolver la luminosidad a su piel.

Estée Lauder nos presenta uno de sus sets de edición especial con una cosmetiquera con un diseño de Molly Mahon para combinar sus esenciales de skincare que no pueden faltar en la rutina de mamá. (Set de regalo,$3,180,Supreme YPC Firming + Lifting Routine. www.esteelauder.com.mx)

Un set que marca la diferencia en la rutina de mamá

Este set de edición especial de Lancôme nos ha conquistado con una estética inspirada en un jardín de los sueños para presentarnos su icónico suero y crema de ojos Génifique Ultimate, que se combina con su Génifique Light Pearl para convertirse en el regalo ideal para mamá, que le ayudará a fortalecer su piel y al tiempo mejorará su textura para devolverle su luminosidad natural.

Con este set, Lancôme busca celebrar a mamá con sus productos icónicos, logrando que se sienta verdaderamente especial. (Génifique Ultimate serum,$2,980, skincare set. www.lancome.com.mx)

Un set diseñado para iluminar a mamá

Chanel ha apostado por elevar la rutina de skincare de mamá con este set que presenta su línea Hydra Beauty con un hidratante iluminador y un energizante unificador que se han caracterizado por su fórmula con camelia, que es ideal para mejorar la textura y unificar el tono de su piel para dejarla más suave y con un glow natural, siendo la opción perfecta por la cual apostar en este Día de las Madres.