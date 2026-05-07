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Belleza

Los mejores dry shampoo mini para llevar en la bolsa y salvar tu pelo en minutos

El secreto más guardado de las girls on the go, pequeños y prácticos que se convierten en un must dentro de cualquier bolsa.
jue 07 mayo 2026 03:20 PM
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Los dry shampoos se convierten en un must para todas. (via Instagram (@briogeo))

Lavarte el pelo todos los días no siempre es lo mejor, pero algunas necesitamos hacerlo más frecuente y por eso tu solución es el dry shampoo. Este producto se ha convertido en un básico para las mujeres, es súper importante tenerlo en casa, pero también es importante tener uno en la bolsa y llevarlo a todos lados para cualquier emergencia. No dejes de cuidar tu pelo y haz que luzca radiante sin importar el día.

Los celan looks nos salvan cuando no nos lavamos el pelo, pero también hay que descansar de ellos. Asegurarte de escoger un shampoo en seco que se adapte a lo que buscas, hoy en día existen en diferentes formatos, desde aerosol, hasta en polvo, y lo mejor es que todos tienen versión de viaje. Quédate aquí para saber cuáles son los mejores dry shampoos del momento.

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Los dry shampos for the go que más te recomendamos

Ceremonia

Ceremonia es uno de los dry shampoo que más amamos, su formato puff hace que los retoques sean más fáciles, evitando lo messy. Permite aplicar el producto con más precisión, sin ensuciarte las manos y sin dejar una nube gigante de polvo. Es perfecto para llevarlo en bolsas pequeñas y poder sacarlo en el baño de un restaurante sin pena alguna. Nos encanta porque su fórmula es a base de arrurruz y arcillas que ayudan a absorber la grasa sin arruinar tu peinado.

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El shampoo en seco más cool para llevar en tu bolsa. (Ceremonia | Dry Shampoo Powder Pouf for Balanced Scalp, $890, Ceremonia, damarbeauty.com)

Briogeo

Si lo que buscas es un dry shampoo que cuide tu pelo al igual que hacerlo ver genial, Briogeo es tu mejor opción. Aparte de disimular el pelo sucio, también ayuda a mejorar la calidad del cabello si lo usas constantemente. Viene en formato puff, lo cual le da un súper plus, ya que puedes reaplicar cuando tú quieras sin dejar mucho producto en el pelo. Usa ingredientes limpios y es libre de talcos, lo cual lo convierte en un producto más consiente y funcional.

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Otro shampoo en polvo y nos encanta el empaque y acabado que deja. (Dry Shampoo Puff, $28 USD, Briogeo, briogeohair.com)

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Bumble and bumble

Bumble and bumble es el dry shampoo favorito de los estilistas, aparte de limpiar el pelo, deja un acabado increíble y logra transformar cualquier look. Su formato en polvo nos ayuda a aportar volumen y textura, digno de cualquier celebridad recién salida de backstage. Es perfecto para cabello lacio o muy fino, ya que absorbe la grasa y levanta la raíz, puede ser un poco más difícil de aplicar, pero cuando aprendes como hacerlo no lo cambias por nada.

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Perfecto para lograr un acabado con volumen y perfecta textura. (Bumble and Bumble Prêt-à-powder shampoo seco en polvo | Agrega volumen, textura + absorbe la grasa | Sin aerosol | Ondulado + Liso, $770, Bumble and bumble, amazon.com)

Oribe

Este es el más lujoso dentro de los shampoos en seco, es como un perfume caro y sofisticado, deja un acabado impecable sin textura pesada. Es perfecto para aplicarlo cuando ya tienes un peinado más elaborado, ya que absorbe la grasa sin alterar el volumen o el peinado ya hecho. Oribe es tu mejor opción si lo que buscas es mantener tu pelo perfecto por más tiempo, sin arruinar tu peinado.

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La mejor opción para tus viajes o días largos. (Mini Gold Lust Dry Shampoo, $34 USD, Oribe, sephora.com)

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Living Proof

Este es uno de los pocos dry shampoos que se encargan de limpiar tu pelo y no solo lo disfrazan, su fórmula está diseñada para eliminar grasa, olor y sudor, dejando un acabado que se acerca más a un lavado real. Es perfecto para días largos o para cuando sales del gym y no te da tiempo de lavarte el pelo, con el dry shampoo de living proof no te tendrás que preocupar por malos olores o residuos desagradables.

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Un formato más sencillo, pero con un acabado espectacular. (Living Proof Paquete de champú seco limpio avanzado de tamaño de viaje + volumen seco y textura en aerosol, $37 USD, Living Proof, amazon.com)

Batiste

Este es uno de los favoritos y de los más accesibles, a pesar de que su fórmula no es tan profesional, sigue funcionando y por eso lo amamos. La versión mini es perfecta para llevarla a todos lados y nos encanta que viene en diferentes aromas. Es importante que lo apliques bien y te asegures de esparcirlo por todo el cuero cabelludo, ya que puede dejar pequeños residuos que no queremos que estén ahí todo el día.

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Una opción más económica pero que cumple su función. (Shampoo en seco Batiste blush 50 ml, $75, Batiste, walmart.com)

Tags

Dry Shampoo Pelo shampoo en seco

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