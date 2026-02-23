H&M y e.l.f. lanzan una línea de perfumes de calidad a precios accesibles, te encantarán

Nos encanta conocer ya el resultado de la colaboración de estas dos fabulosas marcas y más cuando se trata de fragancias. H&M es una marca internacional de ropa y moda, reconocida por ser una de las cadenas de fast fashion más grandes del mundo. Por otro lado, tenemos a e.l.f. cosmetics, una firma de maquillaje y cuidado de la piel reconocida por tener productos de belleza de calidad a precio accesibles.

La línea de fragancias entre H&M y e.l.f. Cosmetics ha sido uno de los lanzamientos más comentados del 2026. Es la primera colaboración beauty de H&M con otra marca de cosméticos y el debut oficial de e.l.f. en el mundo de las fragancias. Esta colaboración busca brindar perfumes premium a un precio accesible. Quédate aquí para saber todo sobre estas fragancias.