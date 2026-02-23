Publicidad

Belleza

H&M y e.l.f. lanzan una línea de perfumes de calidad a precios accesibles, te encantarán

Es oficial: H&M y e.l.f. Cosmetics tienen una nueva collab que sí estábamos esperando.
lun 23 febrero 2026 03:26 PM
Las nuevas fragancias que nos tienen obsesionadas (3 e.l.f. icons—Power Grip, Halo Glow and Camo—reimagined as infinitely spritzable eaux de parfum. Exclusively at H&M, $549, H&M x e.l.f. cosmetics, elfcosmetics.com hm.com)

Nos encanta conocer ya el resultado de la colaboración de estas dos fabulosas marcas y más cuando se trata de fragancias. H&M es una marca internacional de ropa y moda, reconocida por ser una de las cadenas de fast fashion más grandes del mundo. Por otro lado, tenemos a e.l.f. cosmetics, una firma de maquillaje y cuidado de la piel reconocida por tener productos de belleza de calidad a precio accesibles.

La línea de fragancias entre H&M y e.l.f. Cosmetics ha sido uno de los lanzamientos más comentados del 2026. Es la primera colaboración beauty de H&M con otra marca de cosméticos y el debut oficial de e.l.f. en el mundo de las fragancias. Esta colaboración busca brindar perfumes premium a un precio accesible. Quédate aquí para saber todo sobre estas fragancias.

Power Grip Salty Drip

Las principales notas de esta fragancia son el eucalipto, la madera de cedro y la sal marina. Inspirada en el conocido primer Power Grip de e.l.f., da una sensación fresca y clean. Ideal para ti si buscas un aroma energético para un día cualquiera en un entorno cálido. Es un aroma limpio y fresco que da una vibe effortless, sin oler dulce ni pesado.

Una fragancia fresca y limpia que nos encanta (Power Grip Salty Drip, $549, H&M x e.l.f., hm.com elfcosmetics.com)

Halo Glow Luminous Cloud

Esta fragancia nos encanta por sus notas de magnolia, vainilla y ámbar. Brinda un aroma muy femenino pero sutil, ideal para eventos de día. Esta fragancia viene acompañada de un Cloud Charm que nos encanta. Si te gustan los aromas un poquito más dulces y con más personalidad, esta fragancia es para ti. Ideal para un brunch con tus amigas o una cita por la tarde, dando vibes elegantes y femeninas a la vez.

Un aroma que nos encanta, con notas de vainilla y magnolia (Halo Glow Luminous Cloud, $549, H&M x e.l.f., hm.com elfcosmetics.com)

Camo Blend Nude Canvas

Camo Blend está inspirada en el corrector camo. Tiene notas exquisitas como lo son la vainilla, el musk y el palo santo. Esta fragancia viene acompañada de un accesorio único, el cual es una bolsa café con una mini bag incluida, siguiendo el aesthetic del perfume.

Cálido, cremoso y misterioso, elegancia en una sola fragancia (Camo Blend Nude Canvas, $549, H&M x e.l.f., hm.com elfcosmetics.com)

Es un aroma más cálido y envolvente con notas más arriesgadas como lo es el palo santo. Ideal para personas más sensuales que busquen un perfume discreto pero adictivo al mismo tiempo. Perfecto para una cita o evento de noche, en entornos más fríos.

