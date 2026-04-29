Durante años, los rellenos faciales dominaron el mundo de la medicina estética . Sin embargo, recientemente se ha visto un cambio claro en las preferencias de pacientes y especialistas: hoy la tendencia apunta hacia tratamientos que estimulan la regeneración natural de la piel, mejoran la firmeza y rejuvenecen el rostro sin necesidad de agregar volumen.
“La medicina estética está evolucionando hacia resultados cada vez más naturales. Ya no se trata de transformar el rostro, sino de restaurar su estructura y calidad de piel”, explica la Dra. Karen Carrillo, especialista en medicina estética. Platicamos con ella sobre aquellos procedimientos que están revolucionando la industria y de qué trata cada uno.
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Los tratamientos que están revolucionando la medicina estética en 2026
Ultraformer: el lifting sin cirugía que redefine el rostro
Uno de los tratamientos más populares actualmente es Ultraformer, una tecnología basada en ultrasonido microfocalizado que actúa en las capas profundas de la piel. Este procedimiento estimula la producción de colágeno y elastina, logrando un efecto de lifting progresivo que mejora la flacidez y redefine el contorno facial, especialmente en zonas como mandíbula, papada y cuello.
Entre sus ventajas destaca que no requiere cirugía ni tiempo de recuperación, por lo que los pacientes pueden retomar sus actividades casi de inmediato.
Las tecnologías de ultrasonido para lifting facial son también favoritas en Hollywood: celebridades como Jennifer Aniston, Jennifer Lopez y Kim Kardashian han hablado abiertamente sobre tratamientos de este tipo para mantener la firmeza de la piel sin recurrir a procedimientos invasivos.
Bioestimuladores: el secreto para rejuvenecer desde el colágeno
A diferencia de los rellenos tradicionales, los bioestimuladores no buscan aumentar volumen inmediato, sino estimular la producción natural de colágeno del propio cuerpo.
Uno de los más conocidos es Sculptra, elaborado a base de ácido poliláctico, que estimula la regeneración de colágeno en las capas profundas de la piel. Los resultados aparecen de forma gradual y pueden durar hasta dos años. Este tratamiento ha ganado popularidad entre celebridades y figuras públicas que buscan rejuvenecer sin que se note una intervención estética. Personalidades como Khloé Kardashian han mencionado su uso dentro de sus rutinas de belleza.
Otro bioestimulador ampliamente utilizado es Radiesse, que además de estimular colágeno mejora la firmeza y textura de la piel, ayudando a restaurar la estructura facial de manera progresiva.
También existen opciones más recientes dentro de esta categoría, como Volnewmer, que combina tecnología y bioestimulación para mejorar la calidad de la piel sin generar el efecto de “rostro relleno”.
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Exosomas: la nueva frontera de la medicina estética regenerativa
La medicina estética también está explorando tratamientos que trabajan a nivel celular, como los exosomas, pequeñas vesículas que facilitan la comunicación entre células y promueven procesos de regeneración cutánea. Aplicados mediante microinyecciones o combinados con otros procedimientos, ayudan a mejorar la textura de la piel, su luminosidad y su capacidad de reparación.
Este tipo de tratamientos refleja una tendencia creciente en el sector: rejuvenecer la piel desde adentro, en lugar de modificar su estructura externa.
El futuro de la estética son resultados naturales
La tendencia actual en medicina estética se enfoca en procedimientos que respeten la anatomía del rostro y potencien la belleza natural de cada paciente. No se trata de verse como todos los demás, si no de un tratamiento personalizado, que eleve tu propia belleza para que te sientas como tú, pero mejor.
“Cada vez más personas buscan verse descansadas, frescas y naturales, no diferentes”, concluye la Dra. Karen Carrillo. Por ello, tecnologías como Ultraformer, los bioestimuladores de colágeno y tratamientos regenerativos están marcando el rumbo de una nueva era estética: menos volumen artificial y más regeneración natural.