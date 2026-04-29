Los tratamientos que están revolucionando la medicina estética en 2026

Ultraformer: el lifting sin cirugía que redefine el rostro

Uno de los tratamientos más populares actualmente es Ultraformer, una tecnología basada en ultrasonido microfocalizado que actúa en las capas profundas de la piel. Este procedimiento estimula la producción de colágeno y elastina, logrando un efecto de lifting progresivo que mejora la flacidez y redefine el contorno facial, especialmente en zonas como mandíbula, papada y cuello.

La precisión de estos tratamientos radica en que son completamente personalizados. (via Instagram (@drakarencarrillo))

Entre sus ventajas destaca que no requiere cirugía ni tiempo de recuperación, por lo que los pacientes pueden retomar sus actividades casi de inmediato.

Las tecnologías de ultrasonido para lifting facial son también favoritas en Hollywood: celebridades como Jennifer Aniston, Jennifer Lopez y Kim Kardashian han hablado abiertamente sobre tratamientos de este tipo para mantener la firmeza de la piel sin recurrir a procedimientos invasivos.

Bioestimuladores: el secreto para rejuvenecer desde el colágeno

A diferencia de los rellenos tradicionales, los bioestimuladores no buscan aumentar volumen inmediato, sino estimular la producción natural de colágeno del propio cuerpo.

Uno de los más conocidos es Sculptra, elaborado a base de ácido poliláctico, que estimula la regeneración de colágeno en las capas profundas de la piel. Los resultados aparecen de forma gradual y pueden durar hasta dos años. Este tratamiento ha ganado popularidad entre celebridades y figuras públicas que buscan rejuvenecer sin que se note una intervención estética. Personalidades como Khloé Kardashian han mencionado su uso dentro de sus rutinas de belleza.

Hay muchas celebs que optan por estos tratamientos que no son invasivos. (via instagram (@khloekardashian))

Otro bioestimulador ampliamente utilizado es Radiesse, que además de estimular colágeno mejora la firmeza y textura de la piel, ayudando a restaurar la estructura facial de manera progresiva.

También existen opciones más recientes dentro de esta categoría, como Volnewmer, que combina tecnología y bioestimulación para mejorar la calidad de la piel sin generar el efecto de “rostro relleno”.