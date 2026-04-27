Las uñas de Kylie Jenner que puedes replicar toda la primavera

La mejor inspo para uñas esta primavera

Kylie eligió un diseño con una base nude translúcida, sus uñas se elevan gracias a pequeños detalles de pedrería brillante de distintos colores. Este diseño logra un equilibrio perfecto entre lo minimalista y lo trendy, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan algo con mucha personalidad.

Por qué deberías tomarlo como inspo

Más allá de lo, este diseño confirma que las uñas se han convertido en una extensión del styling. La pedrería, lejos de ser excesiva, llega en versiones más delicadas alineándose con la estéticaque sigue dominando. Si no sabías qué diseño hacerte esta temporada, el dees, sin duda, la referencia que necesitas.

Las uñas con pedrería son la tendencia para esta primavera. (via Instagram (@kyliejenner))

Para el segundo fin de semana del festival, Kylie también optó por uñas con pedrería, ahora en tonos pastel, con un acabado francés y aplicaciones en 3D. Sin duda, es una manera de llevar tu estilo en las manos y nos tiene obsesionadas.