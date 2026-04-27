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Belleza

Las uñas de Kylie Jenner que puedes replicar toda la primavera

Con una base nude y detalles brillantes, el diseño de uñas de Kylie Jenner se vuelve uno de los más replicables y adaptables de la temporada.
lun 27 abril 2026 06:22 PM
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Las uñas más icónicas para replicar esta primavera (vía Instagram (@kyliejenner))

Kylie Jenner vuelve a marcar tendencia con un diseño de uñas que llevó recientemente en Coachella. Aunque se vio en uno de los escenarios más vistos del momento, va perfecto con la estética primaveral que domina la temporada.

La primavera siempre trae consigo una tendencias que se van por tonos más suaves , acabados luminosos y detalles que nos dan esa sensación de frescura. En el mundo del beauty, esto se traduce en looks delicados, donde lo natural se mezcla con pequeños detalles que elevan cualquier estilo.

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La mejor inspo para uñas esta primavera

Kylie eligió un diseño con una base nude translúcida, sus uñas se elevan gracias a pequeños detalles de pedrería brillante de distintos colores. Este diseño logra un equilibrio perfecto entre lo minimalista y lo trendy, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan algo con mucha personalidad.

Por qué deberías tomarlo como inspo


Más allá de lo aesthetic, este diseño confirma que las uñas se han convertido en una extensión del styling. La pedrería, lejos de ser excesiva, llega en versiones más delicadas alineándose con la estética clean girl que sigue dominando. Si no sabías qué diseño hacerte esta temporada, el de Jenner es, sin duda, la referencia que necesitas.

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Las uñas con pedrería son la tendencia para esta primavera. (via Instagram (@kyliejenner))

Para el segundo fin de semana del festival, Kylie también optó por uñas con pedrería, ahora en tonos pastel, con un acabado francés y aplicaciones en 3D. Sin duda, es una manera de llevar tu estilo en las manos y nos tiene obsesionadas.

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Más tendencias de uñas estilo Kylie Jenner

Si te gustó la base del diseño de uñas de Kylie Jenner, hay muchas formas de ajustarlo según tu vibe. Puedes apostar por tonos pastel como lila, baby blue o verde pistache para darle un twist más colorido sin perder la esencia primaveral. Otra opción es jugar con acabados glazed o aperlados que aporten ese efecto luminoso tan en tendencia.

En cuanto a los detalles, la pedrería puede adaptarse completamente a tu estilo. La clave está en mantener el balance entre lo delicado y lo llamativo, logrando un manicure que se sienta fresco, actual y totalmente tuyo.

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La tendencia clean girl nunca había estado tan al pendiente de los diseños de uñas (vía Instagram (@nadialonails))
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Kylie Jenner Coachella

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