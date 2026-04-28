Los productos virales que sí sirven para lograr una piel 'glowy' y cómo integrarlos a tu rutina

La guía perfecta para lograr la piel más 'glowy' que siempre has querido

Paso 1: Preparar la piel, el secreto mejor guardado

Todo empieza con un buen tónico que, no solo equilibra la piel después de la limpieza, también ayuda a la absorción de todo lo que viene después.

El hydration multi-active delivery essence de The Ordinary se ha vuelto un básico en la rutina de muchos por su capacidad para hidratar ligeramente, suavizar la textura y aportar ese primer boost de luminosidad que hace que la piel se vea más uniforme desde el inicio. Es ese paso silencioso que hace toda la diferencia.

Un producto que está diseñado para hacer efectiva toda tu rutina de skincare hydration multi-active delivery essence de The Ordinary $290 (hydration multi-active delivery essence de The Ordinary $290 (www.sephora.com.mx))

Paso 2: El 'boost' de luminosidad que necesitas viene en un frasco de Sisley

Entre los productos de skincare que están dando de qué hablar, el Radiant Youth Serum de la marca francesa Sisley, se ha convertido en uno de los favoritos para quienes buscan una piel visiblemente luminosa.

Su propuesta va más allá de lo inmediato porque trabaja desde el origen de la opacidad, enfocándose en etapas como el envejecimiento celular silencioso, que es uno de los principales responsables de que la piel pierda ese brillo natural con el paso del tiempo.

No es coincidencia que todos estén hablando de este sérum, Sisley lo ha hecho increíble y sin duda este es el nuevo indispensable de tu rutina de skincare (Sisley Suero Concentrado Black Rose 30 ml $6,450 (www.elpalaciodehierro.com))

El secreto de su fórmula está en su combinación de activos antioxidantes que actúa sobre distintas necesidades al mismo tiempo, por ejemplo, hidrata profundamente, mejora la textura, aporta vitalidad y luminosidad.

El resultado es una piel que no solo se ve más glowy, sino que, con el uso constante, luce uniforme, fresca y con ese efecto saludable que eleva cualquier look sin necesidad de tener una larga rutina de skincare.