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Belleza

Los productos virales que sí sirven para lograr una piel 'glowy' y cómo integrarlos a tu rutina

La innovación y los resultados resultados por fin se pusieron de acuerdo con tu piel. Esta es la rutina de skincare que está haciendo que tengas el resultado 'glowy' que siempre has querido.
mar 28 abril 2026 06:53 PM
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Una rutina de skincare que hace toda la diferencia ¡El boost que tu piel necesita! (Via Instagram (@gabriellaraeg))

Hay algo interesante en esos momentos en los que notas que alguien tiene la piel increíble y quieres saber qué está usando para lograr esa apariencia . No desde la comparación, sino desde la curiosidad.

Esa forma tan natural en la que compartimos recomendaciones que realmente funcionan. Porque, al final, el skincare también se trata de encontrar lo que te hace sentir bien en tu propia piel y poder compartirlo para que los demás también disfruten de esos resultados.

Más allá de seguir tendencias, el verdadero secreto está en entender las necesidades de tu piel. Por eso, reunimos los productos más top del momento, pensados para hacer una rutina sencilla pero efectiva que sea capaz de adaptarse a distintas necesidades y tipos de pieles, y así poder ayudarte a lograr una piel glowy, hidratada y con ese efecto saludable. cualquier amiga te recomendaría esta rutina con los ojos cerrados.

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La guía perfecta para lograr la piel más 'glowy' que siempre has querido

Paso 1: Preparar la piel, el secreto mejor guardado

Todo empieza con un buen tónico que, no solo equilibra la piel después de la limpieza, también ayuda a la absorción de todo lo que viene después.

El hydration multi-active delivery essence de The Ordinary se ha vuelto un básico en la rutina de muchos por su capacidad para hidratar ligeramente, suavizar la textura y aportar ese primer boost de luminosidad que hace que la piel se vea más uniforme desde el inicio. Es ese paso silencioso que hace toda la diferencia.

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Un producto que está diseñado para hacer efectiva toda tu rutina de skincare hydration multi-active delivery essence de The Ordinary $290 (hydration multi-active delivery essence de The Ordinary $290 (www.sephora.com.mx))

Paso 2: El 'boost' de luminosidad que necesitas viene en un frasco de Sisley

Entre los productos de skincare que están dando de qué hablar, el Radiant Youth Serum de la marca francesa Sisley, se ha convertido en uno de los favoritos para quienes buscan una piel visiblemente luminosa.

Su propuesta va más allá de lo inmediato porque trabaja desde el origen de la opacidad, enfocándose en etapas como el envejecimiento celular silencioso, que es uno de los principales responsables de que la piel pierda ese brillo natural con el paso del tiempo.

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No es coincidencia que todos estén hablando de este sérum, Sisley lo ha hecho increíble y sin duda este es el nuevo indispensable de tu rutina de skincare (Sisley Suero Concentrado Black Rose 30 ml $6,450 (www.elpalaciodehierro.com))

El secreto de su fórmula está en su combinación de activos antioxidantes que actúa sobre distintas necesidades al mismo tiempo, por ejemplo, hidrata profundamente, mejora la textura, aporta vitalidad y luminosidad.

El resultado es una piel que no solo se ve más glowy, sino que, con el uso constante, luce uniforme, fresca y con ese efecto saludable que eleva cualquier look sin necesidad de tener una larga rutina de skincare.

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Paso 3: La crema que tiene la habilidad transformar la piel

La icónica Magic Cream de Charlotte Tilbury tiene una fórmula que está diseñada para hidratar profundamente, mejorar la elasticidad y darle a la piel ese efecto plump que te ayudará a lograr un rostro más suave, luminoso y visiblemente radiante.

Desde la primera aplicación, la piel se siente diferente, más nutrida y con un glow natural que funciona perfecto incluso antes del maquillaje.

Con el uso constante, ayuda a reforzar la barrera cutánea, mejorar la textura dándole ese aspecto saludable que va más allá de un simple efecto superficial.

Su textura es lo contrario a esas cremas hidratantes pesadas y grumosas, la Magic Cream da esa sensación ligera y rica que aparte es de rápida absorción que envuelve la piel sin esa sensación saturada. Es perfecta para todo lo que venga después, y más si es makeup.

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Parece imposible, pero como su nombre lo dice, esta crema es mágica. (charlotte's magic cream, Charlotte Tilbury $2,300 (www.sephora.com.mx))

Paso 4: El paso que no tiene negociación

El protector solar, más allá de prevenir manchas, es el mejor aliado para mantener la luminosidad, la firmeza y la salud de la piel a largo plazo.

El protector solar Anthelios Oil Correct Protector Solar Facial Matificante FPS 50+ de La Roche-Posay se ha ganado su lugar como favorito por su textura ligera, su alta protección y su capacidad para integrarse perfectamente en la rutina diaria sin dejar sensación pesada y apariencia blanquecina.

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El básico de básicos, si no lo has probado esta es tu señal para darle una oportunidad (La Roche-Posay Anthelios Oil Correct Protector Solar Facial Matificante FPS 50+ $486 (www.amazon.com.mx))

Lograr una piel glowy no se trata de tener una rutina interminable, sino de elegir bien tus productos y ser constante para ver los mejores resultados.

Entender lo que tu piel necesita y apostar por productos que realmente trabajen en conjunto hace toda la diferencia. Porque más allá del efecto inmediato, el verdadero glow es ese que se construye con el tiempo.

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Tags

cuidado de la piel Skincare Tanque Sisley Charlotte Tilbury

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