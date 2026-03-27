Anne Hathaway revela su secreto para un lifting instantáneo sin cirugía

Si alguien nos puede dar consejos de belleza es Anne Hathaway, quién con el paso de los años parece que no envejece. La actriz está rodeada de un equipo increíble que siempre cuida su imagen, salud y todo lo que proyecta a través de su marca personal, viéndose cada día más espectacular.
Anne Hathaway revela su truco detrás de su efecto lifting
Anne Hathaway toma dos mechones pequeños a la altura de las sienes y hace una trenza corta desde el frente, justo arriba de las orejas, los lleva hacia atrás y los fija con ligas y pasadores escondidos debajo del resto del pelo. Al generar una ligera tensión en ese punto específico, se eleva visualmente el rostro: los pómulos se ven más altos, la mandíbula más definida y la mirada más abierta, por eso, ella dice que este truco la hace ver más despierta.
La forma correcta de llevarlo según tu tipo de cara
Aunque es un tip sencillo, todo está en adaptarlo a la forma de tu cara para que realmente te favorezca. En los caras redondas, donde el ancho y el largo son muy similares, conviene llevar la tensión un poco más arriba de las sienes para estilizar las facciones.
Si tu cara es alargada u ovalada, lo mejor es aplicar una tensión suave y evitar llevar el pelo demasiado atrás, para no remarcar el efecto alargado. En las caras cuadrados, con mandíbula más definida, funciona mejor una tensión ligera que logrando estilizar, sin marcar demasiado las facciones. Recuerda que buscamos un efecto natural, que te haga ver más despierta, sin verse forzado.
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El truco más viral en redes sociales con los resultados que esperábamos
Las redes se han llenado de creadores de contenido utilizando el hack de la actriz generando asombro en sus comunidades, ya que parece imposible que algo tan sencillo genere un efecto visual tan notable. Ya había un hack similar que recorría las redes con el nombre de fake a lift, la diferencia es que este replicaba ese acabado con capas y productos de maquillaje, que sin duda, también funciona.
Cómo lograr un fake lifting perfecto
El maquillaje es tu mejor amigo cuándo tienes pensado hacer un look que cree ese efecto visual de facciones marcadas, con sencillos pasos y la rutina adecuada puedes lograr esto. El truco está en identificar tu tipo de cara y a partir de eso ir maquillándote colocando el concealer, bronzer, contour y blush en puntos que resaltarán tus facciones y al mismo tiempo dando ese efecto lifting.
Las celebs nos comparten que todo está en difuminar bien, ocupar productos en crema y no tener miedo a utilizar suficiente producto.
Son de esos hacks que parecen demasiado simples para funcionar… hasta que lo pruebas. Y sí, hace toda la diferencia. Anne Hathaway deja claro que, a veces, lo más sencillo es lo que mejor funciona.