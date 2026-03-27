Anne Hathaway revela su secreto para un lifting instantáneo sin cirugía

Anne Hathaway revela su truco detrás de su efecto lifting

Anne Hathaway toma dos mechones pequeños a la altura de las sienes y hace una trenza corta desde el frente, justo arriba de las orejas, los lleva hacia atrás y los fija con ligas y pasadores escondidos debajo del resto del pelo. Al generar una ligera tensión en ese punto específico, se eleva visualmente el rostro: los pómulos se ven más altos, la mandíbula más definida y la mirada más abierta, por eso, ella dice que este truco la hace ver más despierta.

La forma correcta de llevarlo según tu tipo de cara

Aunque es un tip sencillo, todo está en adaptarlo a la forma de tu cara para que realmente te favorezca. En los caras redondas, donde el ancho y el largo son muy similares, conviene llevar la tensión un poco más arriba de las sienes para estilizar las facciones.

Si tu cara es alargada u ovalada, lo mejor es aplicar una tensión suave y evitar llevar el pelo demasiado atrás, para no remarcar el efecto alargado. En las caras cuadrados, con mandíbula más definida, funciona mejor una tensión ligera que logrando estilizar, sin marcar demasiado las facciones. Recuerda que buscamos un efecto natural, que te haga ver más despierta, sin verse forzado.