Dermaplaning: ¿tratamiento estrella o tendencia sobrevalorada?

¿Se puede hacer dermaplaning en casa?

Han surgido herramientas diseñadas para replicar el dermaplaning de manera más accesible desde casa.

Aunque estas versiones son menos intensas que las profesionales, sí permiten una procedimiento adecuado, ligero y que cumple la función de eliminación del vello fino.

Es posible hacer el procedimiento en casa, pero nunca sin la recomendación de un dermatólogo. (Perfiladores, $100, Curtis, amazon.com)

El punto está en la técnica y en las condiciones en las que se realiza. La limpieza adecuada de la herramienta, la preparación de la piel y la presión o fuerza aplicada son factores determinantes para evitar irritaciones o microlesiones.

Si bien no es un procedimiento riesgoso cuando se hace correctamente, tampoco sustituye la precisión ni los resultados de un tratamiento realizado por un especialista.

Mitos y realidades del dermaplaning

Uno de los mitos más frecuentes es la idea de que el vello facial crece más grueso después de realizar el dermaplaning.

En realidad, el vello no cambia su estructura ni su color, la sensación distinta al tacto se debe únicamente a la forma en la que vuelve a crecer tras haber sido cortado.

Hay formas distintas de hacer dermaplanning, con un perfilador o hasta con un recortador eléctrico facial. (Recortador eléctrico, $689, Veet, www.amazon.com)

También es común pensar que se trata simplemente de rasurar el rostro, pero aunque comparten ciertas características, el dermaplaning tiene un enfoque más preciso y controlado, destinado no solo a la eliminación del vello, sino a la mejora superficial de la piel.

El aceite perfecto para hacer el procedimiento de dermaplaning. Aceite facial The Ordinary 100% Cold-Pressed Moroccan Argan Oil de 30 ml $271 (Vía www.ultabeauty.com.mx)

Por otro lado, existe la creencia de que entre más frecuente sea el tratamiento, mejores serán los resultados, cuando en realidad realizar este procedimiento en exceso puede provocar sensibilidad, irritación e incluso brotes.

No estamos hablando es un procedimiento apto para todo tipo de rostros. Las personas con pieles con acné, rosácea o alta sensibilidad deben evitarlo o consultarlo previamente con un especialista.

¿Vale la pena?

El dermaplaning puede ser un gran aliado para quienes buscan una piel más lisa y luminosa de manera inmediata, especialmente antes de eventos importantes o como parte de una rutina de cuidado más completa.

Kiernan Shipka realiza procedimientos dermatológicos previos a eventos especiales y alfombras rojas, su piel siempre luce espectacular (vía Instagram (@welovecoco))

Aún así, es importante entenderlo como un complemento y no como una solución. Sus beneficios se potencian cuando se integra a una rutina constante, adaptada a las necesidades de la piel, y no solo como una tendencia más dentro del mundo del skincare.