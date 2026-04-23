Dermaplaning: ¿tratamiento estrella o tendencia sobrevalorada?

Muchos lo aman y muchos jamás lo harían. El dermaplaning se ha posicionado como uno de los procedimientos favoritos dentro del mundo del skincare.
Promete una textura visiblemente más suave desde la primera vez que se realiza y ese acabado luminoso que muchas veces asociamos con filtros o maquillaje.
Aunque, alrededor de esta técnica también han surgido dudas, prejuicios y mitos que han despertado cierta desconfianza, especialmente cuando se habla del crecimiento del vello facial o su seguridad fuera del consultorio dermatológico.
Entender qué es realmente el dermaplaning, cómo funciona y para quién está pensado es clave antes de integrarlo a cualquier rutina de cuidado de la piel.
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¿Qué es el dermaplaning?
El dermaplaning es un procedimiento que consiste en retirar el vello facial con herramientas como navajas especiales o perfiladores.
La idea es que la textura de la piel sea lisa y sin vellos, esto no solo mejora la apariencia del cutis, sino que también ayuda a la absorción de productos de skincare y que el maquillaje se adhiera mejor a la piel haciendo que tenga ese efecto filtro que todas amamos.
A diferencia de otros procedimientos, éste se considera cero invasivo.
¿Dónde y cuándo se recomienda hacer dermaplaning?
El dermaplaning se realiza principalmente en consultorios dermatológicos o centros especializados, donde profesionales pueden adaptar la técnica a las necesidades específicas de cada tipo de piel.
De ser así, suele integrarse como parte de tratamientos faciales más completos, potenciando sus resultados.
Aunque también hay métodos para hacerlo desde casa, con mucho cuidado y varias recomendaciones.
En cuanto a la frecuencia, lo más recomendable es espaciar las sesiones entre tres y cuatro semanas, respetando el ciclo natural de renovación celular. Realizarlo con mayor frecuencia no necesariamente mejora los resultados y puede ser contraproducente, ya que se compromete la barrera cutánea si no se hace con el cuidado adecuado.
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¿Se puede hacer dermaplaning en casa?
Han surgido herramientas diseñadas para replicar el dermaplaning de manera más accesible desde casa.
Aunque estas versiones son menos intensas que las profesionales, sí permiten una procedimiento adecuado, ligero y que cumple la función de eliminación del vello fino.
El punto está en la técnica y en las condiciones en las que se realiza. La limpieza adecuada de la herramienta, la preparación de la piel y la presión o fuerza aplicada son factores determinantes para evitar irritaciones o microlesiones.
Si bien no es un procedimiento riesgoso cuando se hace correctamente, tampoco sustituye la precisión ni los resultados de un tratamiento realizado por un especialista.
Mitos y realidades del dermaplaning
Uno de los mitos más frecuentes es la idea de que el vello facial crece más grueso después de realizar el dermaplaning.
En realidad, el vello no cambia su estructura ni su color, la sensación distinta al tacto se debe únicamente a la forma en la que vuelve a crecer tras haber sido cortado.
También es común pensar que se trata simplemente de rasurar el rostro, pero aunque comparten ciertas características, el dermaplaning tiene un enfoque más preciso y controlado, destinado no solo a la eliminación del vello, sino a la mejora superficial de la piel.
Por otro lado, existe la creencia de que entre más frecuente sea el tratamiento, mejores serán los resultados, cuando en realidad realizar este procedimiento en exceso puede provocar sensibilidad, irritación e incluso brotes.
No estamos hablando es un procedimiento apto para todo tipo de rostros. Las personas con pieles con acné, rosácea o alta sensibilidad deben evitarlo o consultarlo previamente con un especialista.
¿Vale la pena?
El dermaplaning puede ser un gran aliado para quienes buscan una piel más lisa y luminosa de manera inmediata, especialmente antes de eventos importantes o como parte de una rutina de cuidado más completa.
Aún así, es importante entenderlo como un complemento y no como una solución. Sus beneficios se potencian cuando se integra a una rutina constante, adaptada a las necesidades de la piel, y no solo como una tendencia más dentro del mundo del skincare.