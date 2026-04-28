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Belleza

Los guapos embajadores de Bleu de CHANEL

La fragancia icónica de Chanel renueva su historia con Jacob Elordi, así que repasamos a aquellos que fueron embajadores previamente.
mar 28 abril 2026 08:39 AM
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Jacob Elordi es el nuevo embajador de la fragancia masculina que amamos. (via Instagram (@chanel))

Bleu de CHANEL se ha posicionado como algo más que un perfume, es un statement de identidad masculina que ha evolucionado con el tiempo. La maison ha construido su narrativa a través de un solo embajador a la vez, convirtiendo cada etapa en un reflejo de su visión pero con la misma esencia.

Hace unos días, CHANEL presentó a Jacob Elordi como el nuevo rostro de la fragancia a traves de una campaña, marcando así el inicio de una nueva era. Con este reveal, Bleu de CHANEL no solo le da un nuevo twist a su imagen, sino que también habla de una masculinidad en constante transformación como símbolo para este 2026.

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Jacob Elordi, el nuevo rostro de Bleu de Chanel

Con su llegada como embajador, Jacob Elordi inaugura una etapa más intuitiva y magnética para Bleu de CHANEL. Con una carrera que ha marcado su éxito global, el actor se ha posicionado como una de las figuras más relevantes de su generación. Su estilo, naturalmente sofisticado y effortless que desafía los códigos tradicionales de la masculinidad. Dentro y fuera de la pantalla, Elordi proyecta una presencia magnética y segura, cualidades que conectan directamente con la evolución de Bleu de CHANEL.

La presentación oficial no fue para nada casual, lejos de un anuncio tradicional, la presentación tomó forma a través de una campaña que reafirma que la elección de Jacob Elordi va más allá de lo estético. Más que un embajador, representa un nuevo capítulo en el que cada rostro redefine la manera de llevar Bleu.

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La icónica loción mantiene su esencia, pero se renueva con Jacob Elordi como embajador. (Bleu de CHANEL, $3,650, CHANEL, El Palacio de Hierro)

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Los embajadores que definieron su historia

Antes de la llegada de Jacob Elordi, Bleu de Chanel construyó su identidad a través de figuras que marcaron cada etapa de su evolución. Timothée Chalamet fue el rostro previo, aportando un enfoque más emocional, en donde la sensibilidad y la libertad tomaron protagonismo dentro del discurso masculino de la maison.

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Timothée Chalamet, El anterior embajador para Bleu De Chanel (vía Instagram (@tchalamet_captainofmysoul))

Mucho antes, Gaspard Ulliel definió el inicio original de la fragancia durante más de una década, con una estética cinematográfica que se volvió inseparable de la fragancia. Juntos, estos embajadores no solo representaron el perfume, sino que construyeron una narrativa continua donde la masculinidad se transforma, se adapta y encuentra nuevas formas de expresión con cada generación.

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El rostro que representó Bleu De Chanel durante años, Gaspard Ulliel (vía Instagram (@sebz.lb))
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Tags

Jacob Elordi Coco Chanel

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abril 2026

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