Los guapos embajadores de Bleu de CHANEL

Bleu de CHANEL se ha posicionado como algo más que un perfume, es un statement de identidad masculina que ha evolucionado con el tiempo. La maison ha construido su narrativa a través de un solo embajador a la vez, convirtiendo cada etapa en un reflejo de su visión pero con la misma esencia.

Hace unos días, CHANEL presentó a Jacob Elordi como el nuevo rostro de la fragancia a traves de una campaña, marcando así el inicio de una nueva era. Con este reveal, Bleu de CHANEL no solo le da un nuevo twist a su imagen, sino que también habla de una masculinidad en constante transformación como símbolo para este 2026.