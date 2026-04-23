La era de las uñas cortas ya empezó y nosotras te decimos cómo llevarlas

Cómo llevar las uñas en 2026

Las uñas de largo natural piden poner atención a los detalles ya que estos hacen toda la diferencia. Este año, la clave está en apostar por acabados impecables y diseños que, aunque aparenten ser sutiles, elevan cualquier

¿Qué hay de las formas?

En cuanto a formas, predominan las siluetas suaves como la almendrada o la squoval (una mezcla entre cuadrada y ovalada), que estilizan la mano sin necesidad de ser tan largas. La idea es mantener un contorno limpio y uniforme que se vea clean desde cualquier ángulo.

Aquí una guía básica de las formas de uñas para que puedas elegir el que mejor te quede, esté en tendencia o el que más te guste (vía Instagram (@znailsvalencia))

Hablemos de colores

Los colores también juegan un papel importante. Los tonos translúcidos, lechosos y nude se posicionan como favoritos, junto con rosas suaves, beige cálido y blancos difuminados. Para quienes buscan algo más llamativo sin salir de la tendencia, los rojos clásicos y los tonos vino regresan con fuerza, pero en versiones más brillantes y bien pulidas.

Estos son los diseños predominan este 2026

En diseño, la apuesta es menos, pero mejor. Micro french, líneas finas, detalles minimalistas o acabados glossy con efecto clean nails son aquellas que dominan el rumbo. Incluso las uñas completamente naturales, con un brillo sutil, se convierten en una declaración de estilo. ¿Quién lo imaginaría? Aunque, para ser honestos, esta propuesta va muy alineada con la propuesta de este año que, sin duda apoya la naturalidad.