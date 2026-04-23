Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

La era de las uñas cortas ya empezó y nosotras te decimos cómo llevarlas

2026 deja atrás los extremos y apuesta por uñas de largo natural, donde la forma, el color y los detalles marcan la diferencia.
jue 23 abril 2026 01:21 PM
trendy short nails .jpg
la tendencia más elegante del 2026, las short nails llegaron a cambiarlo todo (vía Instagram (@le_salon_ccs))

Por años, las tendencias de uñas han sido de las más cambiantes dentro del mundo de la belleza en cuánto a formas, largos y diseños que han ido marcando el camino. Sin embargo, 2026 trae un twist que apuesta por una sola base, las uñas súper cortas.

Las short nails se posicionan como la apuesta más fuerte del año, recordando la elegancia de lo simple y demostrando que el estilo no está en el exceso, sino en los detalles. Sofisticadas, versátiles y con una estética mucho más minimalista, las short nails se posicionan como el nuevo statement de estilo.

Publicidad

La tendencia que apuesta por el lujo silencioso

Si algo ha dejado claro la industria de la belleza en los últimos meses es que el maximalismo empieza a perder fuerza cuando hablamos de uñas.

El largo natural se convierte en el accesorio perfecto para looks más sofisticados, donde la forma, el acabado y el color tienen mucho más protagonismo que el exceso. Lejos de verse simples, esta tendencia apuesta por una apariencia cuidada, con cortes precisos, bordes suaves y un enfoque mucho más detallado.

largo natural .png
Dile si a cuidar tus uñas, porque el largo natural, los colores suaves y las formas pulidas son el nuevo twist en la tendencia de uñas (vía Instagram (@sofia_nailaesthetics))

Celebs han comenzado a inclinarse por este estilo, reforzando la idea de que la elegancia ya no está en lo llamativo, sino en lo bien ejecutado. Las uñas dejan de ser un accesorio exagerado para convertirse en una extensión natural del look, elevándolo sin robarse toda la atención.

olivia dean short nails .png
Olivia Dean nos confirma que las short nails, definitivamente son lo de hoy (vía Instagram (@premiereleague))

Publicidad

Cómo llevar las uñas en 2026


Las uñas de largo natural piden poner atención a los detalles ya que estos hacen toda la diferencia. Este año, la clave está en apostar por acabados impecables y diseños que, aunque aparenten ser sutiles, elevan cualquier look.

¿Qué hay de las formas?

En cuanto a formas, predominan las siluetas suaves como la almendrada o la squoval (una mezcla entre cuadrada y ovalada), que estilizan la mano sin necesidad de ser tan largas. La idea es mantener un contorno limpio y uniforme que se vea clean desde cualquier ángulo.

formas de uñas .jpg
Aquí una guía básica de las formas de uñas para que puedas elegir el que mejor te quede, esté en tendencia o el que más te guste (vía Instagram (@znailsvalencia))

Hablemos de colores

Los colores también juegan un papel importante. Los tonos translúcidos, lechosos y nude se posicionan como favoritos, junto con rosas suaves, beige cálido y blancos difuminados. Para quienes buscan algo más llamativo sin salir de la tendencia, los rojos clásicos y los tonos vino regresan con fuerza, pero en versiones más brillantes y bien pulidas.

Estos son los diseños predominan este 2026

En diseño, la apuesta es menos, pero mejor. Micro french, líneas finas, detalles minimalistas o acabados glossy con efecto clean nails son aquellas que dominan el rumbo. Incluso las uñas completamente naturales, con un brillo sutil, se convierten en una declaración de estilo. ¿Quién lo imaginaría? Aunque, para ser honestos, esta propuesta va muy alineada con la propuesta de este año que, sin duda apoya la naturalidad.

short nails inspo .jpg
Un diseño que, sin duda, se ve delicado y elegante pero sin caer en lo "aburrido". ¡Lo más trendy!

Publicidad

¿Qué pasará con el maximalismo?

Aunque las uñas de largo natural dominan la conversación, eso no significa que los diseños más llamativos queden fuera del radar. Efectos como el ojo de gato, los polka dots, las líneas y los contornos marcados se mantienen, pero ahora se llevan sobre bases más cortas y limpias.

uñas maximalistas pero trendy .jpg
Banein, es el nail studio más hot del momento, con muchas sedes en la CDMX. ¡El lugar perfecto para replicar esos diseños trendy! (vía Instagram (@baneinmx))

La clave está en el equilibrio, elegir un elemento protagonista que destaque sin caer en lo que no está actualmente en tendencia. Se trata de jugar con texturas, brillos y pequeños detalles que elevan el look sin romper con esta nueva estética más clean. Todo apunta a que este 2026 las uñas de largo natural no solo dominarán la tendencia, sino que redireccionará lo que entendemos por un manicure bien logrado.

Hailey bieber y tate
Belleza

¿Cerraste ciclos cortando tu pelo? Aquí te decimos qué hacer para que te crezca de nuevo

Tags

ISDIN Si-Nails; isdin si-nails micoexpert; si-nails regenerador y endurecedor de uñas; partes de la uña

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

abril 2026

Publicidad