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Belleza

Este es el bloqueador más viral y te decimos por qué debes incluirlo en tu rutina

Amamos el skincare todo el uno y los Ollie son la mejor opción. La combinación perfecta entre skincare, maquillaje y practicidad.
mar 21 abril 2026 02:56 PM
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Nuestro producto favorito con todo incluido, maquillaje, skincare y protector solar. (via Instagram (@olliemexico))

Hoy en día el cuidado de la piel es fundamental y parte de nuestra rutina diaria, volviéndose un paso esencial para lucir una piel radiante. Ollie se ha posicionado como una de las marcas más relevantes del momento, con un producto que nos ofrece protector solar y maquillaje de una forma más práctica.

Los productos de Ollie nos dan el balance perfecto entre cuidado de la piel y maquillaje radiante . Tiene fórmulas con color, acabados perfectos y todo en un formato que lo vuelve más fácil de usar, el aliado perfecto si lo que quieres es protección de la mano de un rostro impecable. Quédate aquí para saber todo sobre Ollie.

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Razones para incluir un Ollie en tu rutina

Protector solar y maquillaje

El hit de Ollie es la barra de color que todas queremos en nuestra mkeup bag. Tiene SPF 50+ y lo mejor de todo, base con cobertura ligera para el día a día, logrando un acabado simple, haciendo que te veas arreglada sin necesidad de llevar maquillaje pesado.

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El producto ideal si existe y es una mezcla de protector solar con maquillaje (Protector Solar en Barra Con Color, $619, Ollie, miollie.com)

Formato súper práctico

No hay nada que nos encante más que la practicidad y este producto nos da todo lo que buscamos. Su formato en barra nos ayuda a que la podamos aplicar en el coche, la escuela o antes de salir. Lo que más nos gusta es que no necesitas brocha para ponerla y claro que es súper fácil de re aplicar.

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No solo tienen base, también tienen blush y con potector solar (Barra 3 en 1 Rubor, Labial y Sombra FPS +50, $389, Ollie, miollie.com)

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Acabado perfecto

Lo que hizo que este producto se volviera súper viral en todas las redes sociales es el increíble acabado que deja, entre aterciopelado y mate, sin verse grasoso por el bloqueador. Permite que la piel se vea súper glowy sin excederse y natural como si no trajéramos maquillaje. Sin duda tu mejor opción si lo que buscas es una textura lisa sin que se vea muy cargada.

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El producto perfecto para un acabado luminoso y natural (via Instagram (@olliemexico))

Ingredientes de calidad

Uno de los factores más importantes son los ingredientes, sabemos que el cuidado de la piel es muy importante y por eso queremos usar productos de cálidas. Ollie tiene ácido hialurónico que nos da hidratación y vitamina E que nos va a dar protección antioxidante. Aparte de proteger y maquillar, también nos cuida la piel, volviéndolo un must en nuestro día a día.

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Se adapta a tu tipo de piel
Los productos de Ollie se adaptan a todo tipo de piel, funcionan para pieles reales, no perfectas. Puedes usarlos si tienes piel grasa, mixta, seca, acné y hasta melasmas. Sin duda eso lo hace un producto súper inclusivo y que ve por la salud y el cuidado de tu cutis.

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Todo en uno, una barra de maquillaje que nos ofrece protección y calidad (via Instagram (@olliemexico))

Ollie se ha vuelto uno de nuestros productos favoritos y una gran alternativa para cuando no quieres un full glam. No hay nada que nos encante más que los productos de maquillaje que cuidan la piel y mejor cuando nos protegen del sol. No te quedes sin el tuyo y asegúrate de probar sus otros productos como el blush y la crema hidratante.

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Tags

Skincare Bloqueador Maquillaje

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abril 2026

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