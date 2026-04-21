Cómo tapar el acné correctamente: tips de maquillaje que sí funcionan

Muchas veces tenemos brotes de acné que salen cuando menos lo esperamos, pero siempre hay una solución, con un buen paso a paso de maquillaje puedes conseguir el acabado perfecto. Recuerda que todo esto va de la mano de una rutina de skincare que sea adecuada para tu tipo de piel y claro, no podemos olvidar el protector solar.

La clave no está en cubrir todo, sino en entender tu tipo de piel, textura y adaptar el maquillaje a lo que tu rostro pide y necesita. Hoy en día buscamos lograr un acabado ligero y glowy, sin saturar el cutis y los brotes de acné que podríamos tener. Quédate aquí para saber qué pasos tienes que seguir.