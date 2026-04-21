Cómo tapar el acné correctamente: tips de maquillaje que sí funcionan

Muchas veces tenemos brotes de acné que salen cuando menos lo esperamos, pero siempre hay una solución, con un buen paso a paso de maquillaje puedes conseguir el acabado perfecto. Recuerda que todo esto va de la mano de una rutina de skincare que sea adecuada para tu tipo de piel y claro, no podemos olvidar el protector solar.
La clave no está en cubrir todo, sino en entender tu tipo de piel, textura y adaptar el maquillaje a lo que tu rostro pide y necesita. Hoy en día buscamos lograr un acabado ligero y glowy, sin saturar el cutis y los brotes de acné que podríamos tener. Quédate aquí para saber qué pasos tienes que seguir.
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Cómo tapar el acné correctamente
Prepara tu piel
El paso más importante siempre será preparar tu piel con una buena rutina de skincare, recuerda que todo viene desde el cuidado que le das a tu rostro. Una piel bien preparada hace más de la mitad del trabajo, empieza con un limpiador, después aplica un suero o crema hidratante y no olvides el protector solar. Aquí el secreto está en usar un buen primer que se adecue a tu tipo de piel, para poder neutralizar los poros y la textura.
Corrección de color
Antes de cubrir tienes que corregir, el tip de todas las maquillistas es la corrección de color y más cuando tenemos acné. Aplica un corrector verde sobre las imperfecciones, para poder neutralizar el tono rojizo de cada una de ellas. Difumina ligeramente con tu dedo o con una brocha pequeña, asegúrate de hacerlo a toquecitos para no arrastrar el producto. Este paso es clave para que después puedas usar menos corrector y base, logrando un acabado ligero en tu maquillaje.
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Base ligera
En este paso menos, es más, hoy en día es mejor usar una base ligera y construible, en lugar de una base muy pesada y que obstruya demasiado los poros. Te recomendamos que elijas una base de cobertura media y la apliques a toquecitos, sin arrastrar el producto. Puedes usar una brocha o una esponja húmeda, todo depende de lo que funcione mejor para ti. Empieza con una capa ligera y construye poco a poco la cobertura, te recomendamos usar una base en tono natural o semi-mate, para evitar que se note más la textura de la piel.
Corrector con precisión
Llegó el momento de perfeccionar el maquillaje, lo primero que tienes que hacer es escoger un corrector que sea del tono exacto de tu piel, ni más claro, ni más obscuro y aplícalo sobre los granitos. El truco está en dejar reposar unos segundos el corrector para después difuminarlo con una brocha muy pequeña y precisa, recuerda también hacerlo a toquecitos y difuminando los bordes. Es una técnica que se conoce como pinpoint concealing, evita que el producto se acumule y dejando acabado natural.
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Fija el corrector
Recuerda que el polvo funciona para sellar, no para cubrir, por eso es súper importante que utilices la cantidad adecuada y en los puntos necesarios. Con una brocha para polvo, aplica una capa ligera en las zonas que aplicaste el corrector o en las zonas que tu rostro brilla más. Procura no excederte de producto, ya que puedes remarcar las texturas y lo que buscamos es sellar sin apagar la naturalidad.
Setting spray
El toque final lo daremos con setting spray, es también uno de los pasos más importantes, ya que con esto conseguiremos que el maquillaje dure todo el día. Ayudando a mezclar los productos, quitando cualquier efecto empolvado que haya quedado después de sellar el maquillaje. Después de esto puedes agregar un poco de blush o bronzer pero sin exceder mucho, lo que queremos es equilibrar la piel y aprender a maquillar las texturas sin necesidad de eliminarlas. Pieles reales, no perfectas.