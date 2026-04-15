¿Estás buscando un cambio de look? Estos son los tintes que marcarán tendencia este verano

¿Cómo saber qué tendencia es para ti? (con inspiración de celebs)

En la lista de tonos que completan la tendencia, el rubio “natural” se mantiene como un básico, con técnicas que imitan el aclarado solar para lograr un acabado orgánico y de bajo mantenimiento. Por otro lado, el negro profundo regresa con fuerza, apostando por acabados uniformes y muy brillantes.

Elegir el tinte ideal va más allá de seguir una tendencia, se trata de encontrar el tono que mejor se adapte a tu piel y a tu estilo personal. Los colores cálidos, como el cobrizo o el honey ginger blonde, suelen iluminar pieles doradas o con matiz neutro, mientras que tonos más profundos como el espresso martini brunette crean contraste y definición en pieles más claras o de subtono frío.

lucy hale rockeando el espresso martini brunette (vía Instagram (@lucyhale))

En cuanto a las celebs, han sabido llevar estos tonos de forma natural. Madelaine Petsch se ha convertido en un referente de los tonos ginger, apostando por cobrizos luminosos que resaltan la piel, mientras que Lucy Hale ha llevado el brunette en versiones profundas y pulidas que reflejan perfectamente la tendencia hacia acabados brillantes y sofisticados. Ambas demuestran que la clave está en elegir un color que no solo esté en tendencia, sino que también se integre de forma armónica con tus rasgos.

El pelo de Madelaine Petsch es sin duda su sello más icónico (vía Instagram (@madelame))

Al final, más que seguir reglas estrictas, se trata de encontrar un tono que te haga sentir cómoda y segura. El mejor tinte no es necesariamente el más popular, sino el que logra potenciar tu estilo personal y acompañar tu esencia durante la temporada.