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Belleza

¿Estás buscando un cambio de look? Estos son los tintes que marcarán tendencia este verano

Se acerca el verano y eso solo nos dice que es el timing perfecto para ir pensando en nuestro nuevo cambio de look, así que si estabas buscando una señal ¡Es tu momento!
mié 15 abril 2026 09:50 AM
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Micky hair salon es en definitiva el salon favorito de las celebs mexicanas, increíble trabajo y siempre muy apegado a las tendencias (vía Instagram (@micky_hair_salon))

Lo mejor de la tendencia de tintes para este verano es su adaptabilidad, hay opciones tanto para quienes buscan un cambio sutil como para quienes quieren un twist más arriesgado, sin perder ese efecto fresco que define la temporada.

El secreto está en elegir tonos y técnicas que aporten dimensión y movimiento a el pelo, logrando un acabado natural pero que te brinde mucha personalidad. Desde baby lights hasta baños de color más definidos, el objetivo es encontrar un balance entre estilo, mantenimiento y ese brillo que eleva cualquier look bajo el sol de verano.

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Estos son los tonos clave para esta temporada

Espresso martini brunette
Este tono será uno de los grandes protagonistas del verano por su elegancia atemporal. Se trata de un castaño profundo con matices fríos y reflejos luminosos. El truco está en su acabado, casi espejo, que da la sensación de un cabello sano y bien cuidado, ideal para quienes buscan un cambio sutil pero sofisticado.

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El Espresso martini brunette llegó para formar parte del cambio de look de muchos, sutil pero elegante ¿que más necesitas? (vía Instagram (@chelseahedrickxhair))

Cobrizo cálido
Lejos de los cobrizos intensos de otras temporadas, este verano se lleva en versiones más suaves y glowy. Buscando un equilibrio entre el tono anaranjado y subtonos dorados para crear un efecto más natural, que ilumina el rostro sin endurecer las facciones. Es una opción perfecta para quienes quieren salir de los tonos tradicionales sin apostar por algo demasiado radical.

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Cobrizo cálido, la nueva sensación, con un acabado espectacular ¿listo para experimentar con este increíble tono? (vía Instagram (@crepe.salon))

Honey ginger blonde
Esta mezcla entre tonos miel y dorados con un ligero toque rojizo logra uno de los efectos más icónicos de la temporada. Su principal atractivo es la forma en la que refleja la luz, creando reflejos cálidos, perfecto para el verano, ¿no?. Funciona especialmente bien en pieles con subtonos cálidos o neutros, aportando un brillo natural muy alineado al verano.

@abhaircouture She ate and left no crumps - refreshing bright copper with blond highlights for this beauty 🍊 We love this look on her! #ginger #gingerhair #copperhair #honeyblonde #highlights #hairtok #hairtransformation #hairgoals #abhaircouture #hairstylistsoftiktok #friseurberlin #haare ♬ redrum - 21 Savage
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¿Cómo saber qué tendencia es para ti? (con inspiración de celebs)

En la lista de tonos que completan la tendencia, el rubio “natural” se mantiene como un básico, con técnicas que imitan el aclarado solar para lograr un acabado orgánico y de bajo mantenimiento. Por otro lado, el negro profundo regresa con fuerza, apostando por acabados uniformes y muy brillantes.

Elegir el tinte ideal va más allá de seguir una tendencia, se trata de encontrar el tono que mejor se adapte a tu piel y a tu estilo personal. Los colores cálidos, como el cobrizo o el honey ginger blonde, suelen iluminar pieles doradas o con matiz neutro, mientras que tonos más profundos como el espresso martini brunette crean contraste y definición en pieles más claras o de subtono frío.

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lucy hale rockeando el espresso martini brunette (vía Instagram (@lucyhale))

En cuanto a las celebs, han sabido llevar estos tonos de forma natural. Madelaine Petsch se ha convertido en un referente de los tonos ginger, apostando por cobrizos luminosos que resaltan la piel, mientras que Lucy Hale ha llevado el brunette en versiones profundas y pulidas que reflejan perfectamente la tendencia hacia acabados brillantes y sofisticados. Ambas demuestran que la clave está en elegir un color que no solo esté en tendencia, sino que también se integre de forma armónica con tus rasgos.

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El pelo de Madelaine Petsch es sin duda su sello más icónico (vía Instagram (@madelame))

Al final, más que seguir reglas estrictas, se trata de encontrar un tono que te haga sentir cómoda y segura. El mejor tinte no es necesariamente el más popular, sino el que logra potenciar tu estilo personal y acompañar tu esencia durante la temporada.

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Las diademas zigzag regresan en 2026: la tendencia retro que está conquistando el año El 2026 es el nuevo 2000, las diademas zigzag están de regreso y estamos más que listas para hacerlas parte de nuestros looks.

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