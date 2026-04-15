¿Cerraste ciclos cortando tu pelo? Aquí te decimos qué hacer para que te crezca de nuevo

A veces, con la intención de cerrar ciclos, cortamos el pelo y luego nos arrepentimos y queremos que regrese a ese largo que tanto nos gusta, o simplemente queremos hacerlo crecer. Aunque no lo creas, existen varios hair tips que te ayudarán a acelerar este proceso y no solo eso, sino que de manera sana, haciendo que tu pelo se vea sedoso, con volumen y por supuesto sin orzuela.

Para hacer crecer tu pelo, primero hay que entenderlo e identificar sus necesidades y lo más importante ser constante con el proceso. Así que si has batallado con el crecimiento de tu pelo, quédate porque te revelaremos los mejores secretos para que eso ya no sea un problema para ti.