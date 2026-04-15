¿Cerraste ciclos cortando tu pelo? Aquí te decimos qué hacer para que te crezca de nuevo

A veces, con la intención de cerrar ciclos, cortamos el pelo y luego nos arrepentimos y queremos que regrese a ese largo que tanto nos gusta, o simplemente queremos hacerlo crecer. Aunque no lo creas, existen varios hair tips que te ayudarán a acelerar este proceso y no solo eso, sino que de manera sana, haciendo que tu pelo se vea sedoso, con volumen y por supuesto sin orzuela.
Para hacer crecer tu pelo, primero hay que entenderlo e identificar sus necesidades y lo más importante ser constante con el proceso. Así que si has batallado con el crecimiento de tu pelo, quédate porque te revelaremos los mejores secretos para que eso ya no sea un problema para ti.
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Pasos para hacer crecer tu pelo
Activa la circulación del cuero cabelludo
Básicamente, entre más movimiento haya en tu cuero cabelludo más fácil será que reciba todo lo que tu pelo necesita para crecer. Los masajes ayudan a activar esa zona y puedes ayudarte con las yemas de los dedos o con cepillos masajeadores de madera o silicón. ¿Ejemplo fácil? Masajear mientras te lavas el pelo o antes de dormir durante unos minutos.
Doble limpieza
Lavar tu pelo dos veces sí tiene sentido, porque el primer
shampoo quita la suciedad superficial (grasa, sudor, producto) y el segundo realmente limpia tu cuero cabelludo. Es como cuando te desmaquillas, la primera pasada, por lo general no es suficiente. Esto ayuda a que el pelo crezca en un ambiente limpio. Por ejemplo, si usas mucho
dry shampoo o haces ejercicio, este
tip te va a cambiar la vida y vas a ver mucha diferencia.
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Adiós al baño con agua caliente
Sí, el agua caliente se siente deli, pero le quita a tu pelo sus aceites naturales. Eso hace que se vea más seco, sin brillo o incluso lo debilita. Lo ideal es usar agua tibia o ir alternando entre distintas temperaturas si crees que es muy difícil para ti ducharte con agua tibia y, si puedes, termina con un chorrito de agua fría para que se vea más brilloso. Si alguna vez sientes tu pelo áspero después de bañarte, esta puede ser la razón.
Filtro en la regadera
El agua con la que te bañas no siempre es tan limpia como parece, puede tener cloro y minerales que maltratan tu pelo poco a poco. Un filtro ayuda a que el agua sea más suave, haciendo que tu pelo se sienta menos seco y más manejable. Por ejemplo, si tu tinte se apaga rápido o tu pelo se siente duro, esto puede ayudar muchísimo.
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Esto es lo que dicen algunas celebs sobre el cuidado del pelo
Aunque parecen
tips bastante sencillos, funcionan.
Celebs como
Hailey Bieber y
Tate McRae han compartido algunos hábitos de cuidado del pelo, aunque desde enfoques muy distintos.
Hailey suele hablar de su rutina afirmando que menos es más, enfocándose en mantener un cuero cabelludo sano, no lavar su pelo todos los días y complementar con masajes capilares para estimular el crecimiento. Su estilo va muy de la mano con su
clean vibe, priorizando la naturalidad.
Por otro lado, Tate tiene una rutina adaptada a su estilo de vida como artista. Al estar constantemente peinándose y usando herramientas de calor, ha mencionado la importancia de proteger su pelo antes del styling y mantener una rutina sencilla pero constante. En su caso, el enfoque no es tanto prevenir desde cero, sino cuidar y mantener su pelo sano a pesar del desgaste diario. La cantante tiene un pelo espectacular y eso definitivamente no es coincidencia.
Se trata de constancia y atención, tener una rutina que le funcione a tu pelo y que cubra sus necesidades para que este largo y sedoso. Así que si cortaste ciclos con tu pelo, no te preocupes, el pelo crece.