L’Occitane refuerza su compromiso con la sostenibilidad este Día de la Tierra

El ADN de una marca icónica y socialmente responsable

Desde su fundación en 1976, L'Occitane ha construido una identidad profundamente enlazada a la naturaleza, no como un recurso, sino como el punto central de su filosofía, principios y valores. Inspirada en la riqueza botánica de la región de Provenza, en el sur de Francia, la marca nació con la intención de rescatar los beneficios de los ingredientes naturales y transformarlos en productos que respetan tanto la piel como el entorno.

El gel de ducha que convierte tu baño en una experiencia completa, lo mejor de todo es que también tienen formato refill (Eco- refill aceite de ducha almendra $850. vía www.loccitane.com)

Así que no es coincidencia que dentro de sus prioridades esté poner mucha atención en los ingredientes de origen natural, cuidar de dónde vienen y construir relaciones con productores locales. Más allá de hacer muy buenos productos, la marca entendió muy bien que la sostenibilidad no es una moda o tendencia, sino una forma de hacer bien las cosas y a partir de ellas generar impacto.

Tus productos favoritos en empaques conscientes (Refill concentrado de leche de almendra $1,050. Vía www.loccitane.com)

Con el tiempo, esta forma de actuar se ha ido transformando sin perder su esencia, sumando iniciativas para proteger la biodiversidad, reducir su impacto ambiental y apostar por actuar en función de hacer la industria de la belleza más responsable y a sus usuarios más conscientes.