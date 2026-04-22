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Belleza

L’Occitane refuerza su compromiso con la sostenibilidad este Día de la Tierra

L'Occitane impulsa propuestas como los eco-refills para transformar la rutina diaria en un acto responsable en cuánto al planeta y su cuidado.
mié 22 abril 2026 10:43 AM
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Conoce la variedad de productos que L´Occitane ofrece en formato refill (vía www.loccitane.com)

L'Occitane refuerza su compromiso con el medio ambiente a través de su estrategia de eco-refills. Más que una alternativa sostenible, este sistema se ha convertido en una forma concreta de reducir el impacto ambiental, ahora más consciente que nunca.

Con versiones que utilizan hasta un 97% menos material que los envases tradicionales, la marca impulsa un consumo más consciente sin comprometer la experiencia del producto. Una iniciativa que refleja su visión de una belleza responsable , y que, sin duda, apoya el cuidado del entorno.

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El ADN de una marca icónica y socialmente responsable

Desde su fundación en 1976, L'Occitane ha construido una identidad profundamente enlazada a la naturaleza, no como un recurso, sino como el punto central de su filosofía, principios y valores. Inspirada en la riqueza botánica de la región de Provenza, en el sur de Francia, la marca nació con la intención de rescatar los beneficios de los ingredientes naturales y transformarlos en productos que respetan tanto la piel como el entorno.

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El gel de ducha que convierte tu baño en una experiencia completa, lo mejor de todo es que también tienen formato refill (Eco- refill aceite de ducha almendra $850. vía www.loccitane.com)

Así que no es coincidencia que dentro de sus prioridades esté poner mucha atención en los ingredientes de origen natural, cuidar de dónde vienen y construir relaciones con productores locales. Más allá de hacer muy buenos productos, la marca entendió muy bien que la sostenibilidad no es una moda o tendencia, sino una forma de hacer bien las cosas y a partir de ellas generar impacto.

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Tus productos favoritos en empaques conscientes (Refill concentrado de leche de almendra $1,050. Vía www.loccitane.com)

Con el tiempo, esta forma de actuar se ha ido transformando sin perder su esencia, sumando iniciativas para proteger la biodiversidad, reducir su impacto ambiental y apostar por actuar en función de hacer la industria de la belleza más responsable y a sus usuarios más conscientes.

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Hablemos de los Eco-refills, la propuesta que parece pequeña pero genera grandes cambios y gran impacto

L'Occitane ha apostado fuerte por los eco-refills, una solución que lleva años formando parte de su estrategia de sostenibilidad. Reutilizar los envases originales y optar por recargas que utilizan entre un 80% y 97% menos material que los tradicionales. Esto no solo ayuda a reducir residuos, también invita a consumir de una manera más consciente, sin sacrificar la experiencia sensorial que caracteriza a la marca. Sin mencionar que también es una ventaja práctica y económica para quienes los usan, haciendo que mantener una rutina de cuidado personal sea más accesible y sostenible a largo plazo.

Ahora, la marca cuenta con una gran variedad y versatilidad de productos en formato refill que contemplan desde el cuidado facial premium hasta productos corporales clásicos y esenciales de higiene diaria.

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De los productos más exclusivos de L´Occitane, también disponible en formato refill (Refill crema harmonie divine $3,780)

Este 22 de abril, el Día de la Tierra funciona como un friendly reminder de que nuestras decisiones diarias sí tienen un impacto. L'Occitane nos invita a hacer pequeños cambios que sumen, optando por una forma de consumo más consciente y responsable. ¡Apoyemos al medio ambiente de la mano de L'Occitane!

REFILL jabón verbena
El fav de muchos, ahora en un empaque más consciente (Eco- refill jabón líquido para manos karité verbena $545. vía www.loccitane.com)
vitamina c
Para qué sirve la vitamina C y cómo incluirla en tu rutina diaria Para lograr el glow perfecto en tu piel, la vitamina C es el producto que no puede faltar en tu rutina de skincare, ya que se ha posicionado como uno de los básicos favoritos que transforma tu piel desde el primer uso.

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abril 2026

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