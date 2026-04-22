L’Occitane refuerza su compromiso con la sostenibilidad este Día de la Tierra

L'Occitanerefuerza su compromiso con el medio ambiente a través de su estrategia de eco-refills. Más que una alternativa sostenible, este sistema se ha convertido en una forma concreta de reducir el impacto ambiental, ahora más consciente que nunca.
Con versiones que utilizan hasta un 97% menos material que los envases tradicionales, la marca impulsa un consumo más consciente sin comprometer la experiencia del producto. Una iniciativa que refleja su visión de una belleza responsable , y que, sin duda, apoya el cuidado del entorno.
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El ADN de una marca icónica y socialmente responsable
Desde su fundación en 1976, L'Occitane ha construido una identidad profundamente enlazada a la naturaleza, no como un recurso, sino como el punto central de su filosofía, principios y valores. Inspirada en la riqueza botánica de la región de Provenza, en el sur de Francia, la marca nació con la intención de rescatar los beneficios de los ingredientes naturales y transformarlos en productos que respetan tanto la piel como el entorno.
Así que no es coincidencia que dentro de sus prioridades esté poner mucha atención en los ingredientes de origen natural, cuidar de dónde vienen y construir relaciones con productores locales. Más allá de hacer muy buenos productos, la marca entendió muy bien que la sostenibilidad no es una moda o tendencia, sino una forma de hacer bien las cosas y a partir de ellas generar impacto.
Con el tiempo, esta forma de actuar se ha ido transformando sin perder su esencia, sumando iniciativas para proteger la biodiversidad, reducir su impacto ambiental y apostar por actuar en función de hacer la industria de la belleza más responsable y a sus usuarios más conscientes.
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Hablemos de los Eco-refills, la propuesta que parece pequeña pero genera grandes cambios y gran impacto
L'Occitane ha apostado fuerte por los eco-refills, una solución que lleva años formando parte de su estrategia de sostenibilidad. Reutilizar los envases originales y optar por recargas que utilizan entre un 80% y 97% menos material que los tradicionales. Esto no solo ayuda a reducir residuos, también invita a consumir de una manera más consciente, sin sacrificar la experiencia sensorial que caracteriza a la marca. Sin mencionar que también es una ventaja práctica y económica para quienes los usan, haciendo que mantener una rutina de cuidado personal sea más accesible y sostenible a largo plazo.
Ahora, la marca cuenta con una gran variedad y versatilidad de productos en formato refill que contemplan desde el cuidado facial premium hasta productos corporales clásicos y esenciales de higiene diaria.
Este 22 de abril, el Día de la Tierra funciona como un friendly reminder de que nuestras decisiones diarias sí tienen un impacto. L'Occitane nos invita a hacer pequeños cambios que sumen, optando por una forma de consumo más consciente y responsable. ¡Apoyemos al medio ambiente de la mano de L'Occitane!