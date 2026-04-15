Lo básico en tu rutina de skincare y makeup que no te puede faltar

Productos imprescindibles para el cuidado de la piel

Al hablar de skincare, la limpieza es la base de todo, un jabón suave, como los de La Roche-Posay o Cetaphil, preparan la piel sin comprometer su equilibrio natural y los pueden utilizar personas que están comenzando con una rutina de cuidado de la piel. Por la noche, la doble limpieza con agua micelar como la Sensibio H20 de Bioderma es ideal para retirar maquillaje y contaminación.

El primer paso siempre debe ser la limpieza facial, para empezar un canva en blanco. (Limpiador facial, $635, La Roche-Posay, Liverpool)

El siguiente paso clave es un suero con ácido hialurónico, como los de SkinCeuticals, que aportan hidratación profunda y ese efecto luminoso que define la piel actual.

Un suero siempre potencia el efecto de una piel glowy. (Suero con ácido hialurónico, $2,549, Skinceuticals, El Palacio de Hierro)

La hidratación se sella con una crema dependiendo el momento del día sin olvidar el contorno de ojos que da frescura y descanso a la mirada. Durante el día, es imprescindible el protector solar, con fórmulas ligeras y sofisticadas como las de Eucerin o Uriage, que protegen sin interferir con el maquillaje.