Lo básico en tu rutina de skincare y makeup que no te puede faltar

En la actualidad, la belleza ha evolucionado hacia rutinas más simples, donde la clave no está en la cantidad de productos, sino en elegir los adecuados. Una piel bien cuidada y un maquillaje funcional son suficientes para lograr un look fresco, moderno y sofisticado.
Estos son los básicos que debes tener en tu rutina de skincare y maquillaje, para que no te falte nada.
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Productos imprescindibles para el cuidado de la piel
Al hablar de skincare, la limpieza es la base de todo, un jabón suave, como los de La Roche-Posay o Cetaphil, preparan la piel sin comprometer su equilibrio natural y los pueden utilizar personas que están comenzando con una rutina de cuidado de la piel. Por la noche, la doble limpieza con agua micelar como la Sensibio H20 de Bioderma es ideal para retirar maquillaje y contaminación.
El siguiente paso clave es un suero con ácido hialurónico, como los de SkinCeuticals, que aportan hidratación profunda y ese efecto luminoso que define la piel actual.
La hidratación se sella con una crema dependiendo el momento del día sin olvidar el contorno de ojos que da frescura y descanso a la mirada. Durante el día, es imprescindible el protector solar, con fórmulas ligeras y sofisticadas como las de Eucerin o Uriage, que protegen sin interferir con el maquillaje.
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Estos son los esenciales que debes tener en un makeup
Cuando se trata de maquillaje, una base ligera como la de Clinique unifica la piel con un acabado natural, mientras que un corrector como los de Patrick Ta ilumina y corrige con precisión.
Si quieres darle dimensión a tu rostro no olvides un bronzer en polvo como los de Benefit para que logres una calidez sutil. El toque de frescura lo da el blush, especialmente en fórmulas líquidas o en crema como las de Rare Beauty, que dejan un acabado jugoso y natural.
Para los ojos usa una sola sombra en tonos neutros para crear profundidad junto con una máscara de pestañas como la de Kylie Cosmetics o Makeup by Mario que definen sin sobrecargar. Las cejas se llevan pulidas con un gel fijador como el de Anastasia Beverly Hills, logrando un efecto effortless y orgánico.
Ternina tu rutina con un lip oil de alto pigmento, una de las tendencias más fuertes del momento, Clarins, Dior o Fenty Beauty combinan tratamiento, brillo y color perfecto.