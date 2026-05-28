Bleu de Chanel, dirigido por Alfonso Cuarón y protagonizado por Jacob Elordi

La relación entre Chanel y el séptimo arte

Cuando el cine, la moda y la belleza se unen, el resultado es una de las campañas más icónicas y emblemáticas. Elordi, Cuarón y Chanel crean una trifecta perfecta (e inesperada), pero que a su vez hace todo el sentido del mundo.

Cuarón y Elordi son una mancuerna increíble que nos tiene obsesionadas. (Cortesía)

Desde que Ridley Scott hizo La Piscine para No.5 en 1979, la maison ha trabajado con diferentes actores y directores, sin embargo, este es el primer cortometraje de acción que presentan. Thomas du Pré de Saint Maur, director global de recursos creativos de Chanel Fragrance & Beauty, fue quien plantó la idea sobre esta representación y estética de la masculinidad contemporánea, donde el ingenio y la intuición forman parte del viaje olfativo al que te transmite la loción.

El director mexicano es la mente creativa detrás de la campaña. (Cortesía)

La mente creativa detrás de Gravity, sabe que el verdadero reto del detrás de cámara está en transmitir las emociones humanas (y en este caso, un aroma) a través del lente, por lo que tomó este reto de manera casi obvia, por su amor al arte, y porque implica un legado en las colaboraciones de Chanel con el cine. La dupla que el año pasado habían hecho Martin Scorsese y Timothée Chalamet, ahora tiene nueva cara, con Jacob y Cuarón al frente.