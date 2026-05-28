Entre artes marciales, persecuciones y miradas seductoras, Jacob Elordi y Alfonso Cuarón construyen un cortometraje que rebasa el universo clásico de Bleu de Chanel para llevarlo a un terreno cinematográfico lleno de acción, intensidad y emociones, donde lo verdaderamente irresistible está en la búsqueda de sí mismo.
Bleu de Chanel, dirigido por Alfonso Cuarón y protagonizado por Jacob Elordi
La relación entre Chanel y el séptimo arte
Cuando el cine, la moda y la belleza se unen, el resultado es una de las campañas más icónicas y emblemáticas. Elordi, Cuarón y Chanel crean una trifecta perfecta (e inesperada), pero que a su vez hace todo el sentido del mundo.
Desde que Ridley Scott hizo La Piscine para No.5 en 1979, la maison ha trabajado con diferentes actores y directores, sin embargo, este es el primer cortometraje de acción que presentan. Thomas du Pré de Saint Maur, director global de recursos creativos de Chanel Fragrance & Beauty, fue quien plantó la idea sobre esta representación y estética de la masculinidad contemporánea, donde el ingenio y la intuición forman parte del viaje olfativo al que te transmite la loción.
La mente creativa detrás de Gravity, sabe que el verdadero reto del detrás de cámara está en transmitir las emociones humanas (y en este caso, un aroma) a través del lente, por lo que tomó este reto de manera casi obvia, por su amor al arte, y porque implica un legado en las colaboraciones de Chanel con el cine. La dupla que el año pasado habían hecho Martin Scorsese y Timothée Chalamet, ahora tiene nueva cara, con Jacob y Cuarón al frente.
Un aroma irresistible en una botella icónica
Para ser siempre memorable, primero tienes que destacar, por eso es que el envase de la fragancia se reinventa, sin perder su esencia, pues ¿qué sería de un ícono sin ella? Con el vidrio azul y la tapa en wood tones, la botella es solo un pequeño preámbulo de lo que el resultado será, pues sus notas amaderadas se combinan con el almizcle y el ámbar, aromas ricos en profundidad.
Además, el sándalo utilizado en la fragancia proviene de una cadena de suministro exclusiva de la Maison, obtenida en la isla de Maré en Nueva Caledonia. Este proceso es un must para Olivier Polge, perfumista de la casa, pues de esta forma se obtiene de manera ética uno de los ingredientes más distintivos. Es una fragancia que exige atención, pues su estela es extremadamente cautivadora.
Ahora, Cuarón y Elordi, toman el riesgo juntos y así, cada uno a su propio estilo, encarnan lo que el hombre de Bleu significa.