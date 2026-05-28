Las hermanas Brûlée llevan el hairstyling saludable a otro nivel junto a Wella

¿Quiénes son las hermanas Brûlée?

Las hermanas colombianas Yadi y Kelvy Hernández, mejor conocidas en redes como Brûlée Love For Hair, se han convertido en una de las duplas más virales dentro del mundo del haircare latinoamericano gracias a sus transformaciones de pelo de impacto, técnicas de color y contenido enfocado en pelo saludable.

Lo que comenzó como un proyecto entre hermanas terminó evolucionando en una comunidad digital y un salón reconocido en Colombia.

Más allá de mostrar el antes y después, las creadoras hablan sobre salud capilar, colorimetría, tendencias y técnicas que han conectado con una generación obsesionada con una melena saludable.

Las hermanas Brûlée se han posicionado como una referencia dentro de la industria de la belleza y una de las cuentas favoritas para quienes buscan inspiración y consejos sobre pelo.

Hermanas Brulee: El combo que todo el mundo quiere elegir para sus cambios de look (vía Instagram @beautyartmexico))

Nuestra plática con Yady y Kelvy

Para las hermanas Brulée, gran parte de la identidad de la mujer latina está profundamente conectada con el pelo.

Yadi y Kelvy explicaron que, a diferencia de otras partes del mundo donde los looks suelen ser mucho más minimalistas o arriesgados, en Latinoamérica existe una relación mucho más emocional con el pelo, para que sea brillante y esté bien cuidado.

“Tenemos la feminidad muy marcada desde cómo nos vestimos y cómo nos arreglamos día a día”, compartieron, explicando que muchas mujeres latinas siguen viendo el pelo como una parte esencial de su identidad y belleza personal.

Además, aseguraron que las redes sociales han cambiado por completo la manera en la que las personas consumen tendencias de pelo, aunque también consideran importante adaptar cada inspiración al estilo y características de cada persona.

Las hermanas colombianas no dejan de marcar tendencia con sus transformaciones. (Cortesía)

Las creadoras también hablaron sobre cómo su amor por el hairstyling comenzó desde casa y prácticamente “lo llevan en la sangre”.

Según contaron, crecieron rodeadas del mundo de la belleza gracias a su mamá, quien hacía trenzas, cortaba pelo y les enseñó desde pequeñas todo sobre el cuidado capilar.

“Venimos entretejidas”, dijeron entre risas al recordar cómo toda su familia está relacionada con el hairstyling.

Hoy, esa pasión se refleja en la manera en la que buscan transformar a sus clientas tanto física como emocionalmente, haciendo que cada mujer salga del salón sintiéndose segura, empoderada y feliz frente al espejo.

También, reconocieron que Wella ha sido uno de los pilares más importantes en el crecimiento de Brûlée, apoyándolas desde sus inicios con educación, visibilidad y herramientas que las ayudaron a construir la comunidad beauty que tienen actualmente.