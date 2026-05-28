Las hermanas Brûlée llevan el hairstyling saludable a otro nivel junto a Wella

En un tour por varias ciudades y países, las hermanas Kelvy y YadiBrûlée se han encargado de dar masterclasses con tips que muchos amarían tener.
Estas dos influencers y expertas en pelo junto con la marca Wella han llevado el cuidado del pelo a otro nivel.
Las hermanas Brûlée junto a Wella se han convertido en una de las colaboraciones favoritas del haircare, llevando el healthy hair a otro nivel alrededor del mundo.
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¿Quiénes son las hermanas Brûlée?
Las hermanas colombianas Yadi y Kelvy Hernández, mejor conocidas en redes como Brûlée Love For Hair, se han convertido en una de las duplas más virales dentro del mundo del haircare latinoamericano gracias a sus transformaciones de pelo de impacto, técnicas de color y contenido enfocado en pelo saludable.
Lo que comenzó como un proyecto entre hermanas terminó evolucionando en una comunidad digital y un salón reconocido en Colombia.
Más allá de mostrar el antes y después, las creadoras hablan sobre salud capilar, colorimetría, tendencias y técnicas que han conectado con una generación obsesionada con una melena saludable.
Las hermanasBrûlée se han posicionado como una referencia dentro de la industria de la belleza y una de las cuentas favoritas para quienes buscan inspiración y consejos sobre pelo.
Nuestra plática con Yady y Kelvy
Para las hermanas Brulée, gran parte de la identidad de la mujer latina está profundamente conectada con el pelo.
Yadi y Kelvy explicaron que, a diferencia de otras partes del mundo donde los looks suelen ser mucho más minimalistas o arriesgados, en Latinoamérica existe una relación mucho más emocional con el pelo, para que sea brillante y esté bien cuidado.
“Tenemos la feminidad muy marcada desde cómo nos vestimos y cómo nos arreglamos día a día”, compartieron, explicando que muchas mujeres latinas siguen viendo el pelo como una parte esencial de su identidad y belleza personal.
Además, aseguraron que las redes sociales han cambiado por completo la manera en la que las personas consumen tendencias de pelo, aunque también consideran importante adaptar cada inspiración al estilo y características de cada persona.
Las creadoras también hablaron sobre cómo su amor por el hairstyling comenzó desde casa y prácticamente “lo llevan en la sangre”.
Según contaron, crecieron rodeadas del mundo de la belleza gracias a su mamá, quien hacía trenzas, cortaba pelo y les enseñó desde pequeñas todo sobre el cuidado capilar.
“Venimos entretejidas”, dijeron entre risas al recordar cómo toda su familia está relacionada con el hairstyling.
Hoy, esa pasión se refleja en la manera en la que buscan transformar a sus clientas tanto física como emocionalmente, haciendo que cada mujer salga del salón sintiéndose segura, empoderada y feliz frente al espejo.
También, reconocieron que Wella ha sido uno de los pilares más importantes en el crecimiento de Brûlée, apoyándolas desde sus inicios con educación, visibilidad y herramientas que las ayudaron a construir la comunidad beauty que tienen actualmente.
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Hablemos de Wella
Wella se ha convertido en una de las marcas favoritas dentro de la industria profesional del pelo gracias a su enfoque en color, reparación y cuidado capilar avanzado.
Con décadas de experiencia dentro del mundo del cuidado del pelo, Wella ha logrado mantenerse como referente tanto en salones como en redes, especialmente entre estilistas, coloristas y creadores de contenido de belleza.
Parte de su hype viene de la combinación entre innovación y resultados visibles. Desde líneas enfocadas en hidratación y reparación hasta productos especializados para pelo teñido, Wella ha sabido adaptarse a las necesidades de una generación que busca no solo un buen color, sino también brillo, fuerza y apariencia saludable.
Recomendaciones para el color del pelo
Retoque de raíz
Para mantener el color uniforme entre aplicaciones, Wella cuenta con Koleston Root Touch Up, una línea top enfocada específicamente en cubrir el crecimiento de raíz de manera rápida y natural.
Es una alternativa práctica para extender la vida del color y lograr que el pelo se vea recién retocado sin necesidad de hacer un cambio completo.
Color semipermanente
Si prefieres experimentar con tonos nuevos sin tanto compromiso, Color Touch es una de las líneas semipermanentes favoritas de Wella. Además de aportar brillo y refresh al color, su fórmula ayuda a que el tono se desvanezca gradualmente con las lavadas, ideal para quienes buscan un cambio más flexible o darle un boost al color entre citas al salón.
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Ultimate Repair
Si tu pelo ha pasado por procesos químicos, herramientas de calor o simplemente se siente seco y sin vida, Ultimate Repair se ha convertido en una de las líneas más populares de Wella para devolverle fuerza y brillo.
Su fórmula está pensada para reparar el pelo desde el interior mientras ayuda a mejorar visiblemente la suavidad y apariencia del pelo desde las primeras aplicaciones.
Invigo Nutri-Enrich
Para quienes buscan hidratación intensa y nutrición diaria, Invigo Nutri-Enrich es una excelente opción.
Esta línea está diseñada especialmente para cabello seco o maltratado, ya que le ayuda a recuperar suavidad, movimiento y ese efecto shiny que todas buscamos. Es perfecta para mantener el pelo manejable y con apariencia mucho más saludable.
Más allá de las tendencias, Wella y las hermanas Brulée han demostrado que el verdadero haircare está en encontrar el balance entre color, cuidado y autenticidad.
Con una visión enfocada en el pelo saludable, esta collab sigue inspirando a miles de personas a transformar su melena sin dejar de sentirse ellas mismas.