Camila Mendes deslumbra con guiños increíbles a su personaje en la premiere de 'Masters of the Universe'

El peinado de Camila Mendes, un look 'effortless' que modernizó el glamour de la actriz

En cuanto a su peinado, Camila Mendez llevó el pelo suelto con ondas suaves que se recargaban más de un lado y daba ese aire effortless que mantenía el balance perfecto entre elegancia y naturalidad.

El styling permitió que todo el foco permaneciera en el maquillaje y, especialmente, en los ojos, creando un resultado moderno pero con claros guiños al universo visual de la película.

El hair look effortless que no le quitó protagonismo al look, al contrario, lo complementó. (vía Instagram (@camimendesar))

Todo el glam parecía inspirado en esta mezcla de fantasía, fuerza y misterio que caracteriza a Masters of the Universe.

Desde el look monocromático en blanco hasta los pupilentes y el acabado luminoso de la piel, Camila Mendes logró uno de esos beauty moments que inmediatamente se vuelven referencia dentro de un press tour.

Y aunque este beauty look se convirtió rápidamente en uno de los más comentados de la premiere, la realidad es que Camila Mendes ha logrado mantener una estética impecable durante toda la promoción de Masters of the Universe.

Cada uno de sus looks ha reforzado perfectamente la vibra de la película, confirmando que este tour de medios ya es uno de los más memorables del año en cuestión de moda y belleza.