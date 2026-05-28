Camila Mendes deslumbra con guiños increíbles a su personaje en la premiere de 'Masters of the Universe'

Si algo dejó claro Camila Mendes en la premiere de la película Masters of the Universe es que el fantasy glam también puede verse elegante, moderno y completamente usable.
La actriz apareció junto a su coestrella Nicholas Galitzine con un beauty look en tonos cálidos, piel luminosa y un hair look effortless que hacía referencia sutil al universo épico y poderoso de la película inspirada en He-Man, donde ella interpreta el personaje de Teela.
Publicidad
El fantasy beauty look de Camila Mendes que dominó la premiere de 'Masters of the Universe'
Con el styling de Molly Dickson para este estreno, la actriz Camila Mendes apostó por un looksoft glam con la piel glowy y el maquillaje en tonos neutros; aunque los verdaderos protagonistas fueron los pupilentes claros que ocupó.
El detalle no pasó desapercibido porque conectaba perfecto con la vibra fantástica de Masters of the Universe, película en la que comparte pantalla con Nicholas Galitzine.
El look se complementó con pestañas definidas y labios nude que dejaban que el verdadero statement fueran los ojos que le dieron ese efecto fantástico.
Publicidad
El peinado de Camila Mendes, un look 'effortless' que modernizó el glamour de la actriz
En cuanto a su peinado, Camila Mendez llevó el pelo suelto con ondas suaves que se recargaban más de un lado y daba ese aire effortless que mantenía el balance perfecto entre elegancia y naturalidad.
El styling permitió que todo el foco permaneciera en el maquillaje y, especialmente, en los ojos, creando un resultado moderno pero con claros guiños al universo visual de la película.
Todo el glam parecía inspirado en esta mezcla de fantasía, fuerza y misterio que caracteriza a Masters of the Universe.
Desde el look monocromático en blanco hasta los pupilentes y el acabado luminoso de la piel, Camila Mendes logró uno de esos beautymoments que inmediatamente se vuelven referencia dentro de un press tour.
Y aunque este beauty look se convirtió rápidamente en uno de los más comentados de la premiere, la realidad es que Camila Mendes ha logrado mantener una estética impecable durante toda la promoción de Masters of the Universe.
Cada uno de sus looks ha reforzado perfectamente la vibra de la película, confirmando que este tour de medios ya es uno de los más memorables del año en cuestión de moda y belleza.