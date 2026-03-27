El manicure de Carolyn Bessette Kennedy, ideal si buscas un estilo elegante y minimalista

Cómo llevar la manicura al estilo de CBK

La inspiración que puedes tomar para recrear el minimalismo de la manicura de Carolyn se basa en cuidar de los detalles y mantener unas uñas cortas y ligeramente redondeadas y limpias con las cutículas cuidadas, esto con la finalidad de mantener la silueta natural de tus uñas.

Carolyn Bessette y su minimalismo que hoy puedes replicar a la perfección (Getty Images)

El cuidado de las uñas

La clave para obtener una manicura increíble está en el cuidado constante que le demos a nuestras uñas y cutículas; el mantenerlas hidratadas y limadas puede mejorar el resultado final de la manicura, haciendo que luzcan más sofisticada. Puedes utilizar aceites o sérums que te ayudarán a hidratarlas, suavizar la cutícula y fortalecer tus uñas para prevenir quiebres y resequedad y mejorar así la apariencia de tu uña.

El cuidado constante de tus uñas es la clave para obtener una manicura impecable. (Huile Abricot,$700, Sérum nutritivo para uñas y cutículas. www.dior.com y Lima de uñas,$290, de cristal. www.sephora.com.mx)

El color perfecto según CBK

Para lograr el efecto de la manicura invisible puedes optar por tonos translúcidos que sean ligeros, como rosas lechosos, tonos nude o bien brillos naturales, que te ayuden a que tus uñas se vean visualmente ligeras. La clave de esta tendencia está en la aplicación del esmalte: debe ser en capas ligeras, con la finalidad de que la uña parezca impecable sin saturarla de color.

Carolyn siempre optó por colores translúcidos en su manicura que le ayudaban a mantener su estética minimalista y sofisticada. (OPI Nail,$625,Envy color Bubble Bath. www.shop.beautyart.com.mx y OPI Nail Lacquer,$315,Samoan Sand. www.amazon.com.mx)

Un acabado con brillo sutil

La finalidad de esta tendencia es mantener un acabado que sea natural, pulido y brilloso sin cubrir tu uña por completo y evitar el exceso de producto. Para evitarlo, puedes aplicar capas ligeras de un top coat que te ayudará a darle a tus uñas un toque de brillo con acabado natural y saludable.

El mani totalmente nude siempre distinguió a Carolyn Bessette (Getty Images)

Carolyn nos demuestra que para obtener una manicura perfecta no es necesario seguir reglas, sino entender qué es lo que nos funciona y apostar por ello, y la manicura invisible es ideal para dar ese toque minimalista y sofisticado, creando una imagen más atemporal, pulida y coherente que elevará nuestro look.