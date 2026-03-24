Cómo saber cuál es el tono de blush que mejor te va

¿Cómo elegir el tono correcto de blush para ti?

Como en toda rutina de make up, existe un paso que es fundamental y que va más allá de su aplicación, y que puede definir el resultado: elegir el tono correcto.

Y es que elegir un blush que sea adecuado para nuestro tono de piel no es solo una cuestión estética; se trata de entender qué tonos son los que nos favorecen para lograr un acabado que no solo ilumine nuestro rostro y le aporte frescura, sino que ayude a que nuestro make up luzca con un resultado más armónico y natural.

Cuando no elegimos el tono correcto, el efecto de nuestro blush cambia por completo y, en lugar de favorecer a nuestro make up y aportarle la frescura y luminosidad que le caracteriza, crea en nuestra piel un acabado que luce mucho más apagado y que puede endurecer nuestras facciones.

Siendo así que el color no se integra de manera natural y puede lucir como una capa separada dentro del maquillaje que rompe de inmediato la armonía en el rostro.