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Belleza

Las diademas zigzag regresan en 2026: la tendencia retro que está conquistando el año

El 2026 es el nuevo 2000, las diademas zigzag están de regreso y estamos más que listas para hacerlas parte de nuestros looks.
mié 08 abril 2026 02:56 PM
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La definición del Y2K son las diademas zigzag (via Instagram (@desdelabutaca_))

Las diademas zigzag son sin duda uno de los accesorios más icónicos de la cultura pop , celebridades como Britney Spears y Paris Hilton las volvieron súper populares en los 2000. Hoy las tenemos de vuelta y se están posicionando como una gran tendencia de moda, gracias a su versatilidad tanto en colores, cómo en formas de stylearlas.

Nos encanta que puedes adaptarlas a tu estilo y tipo de pelo, ya sea lacio o súper chino, te aseguramos que se verán increíbles. Marcas como Miu Miu y celebridades como Kendall Jenner y Bella Hadid las han traído de vuelta, logrando peinados modernos, con pelo suelto o en clean looks. Quédate aquí para saber las formas más cool de llevarlas y no quedarte atrás en esta tendencia.

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Las diademas zigzag regresan en 2026: todos los peinados que puedes recrear

Clean look

Las diademas zigzag pueden ser un gran accesorio si lo que buscamos es lograr un clean look, ya sea con pelo lacio o blowout. Tienes dos opciones que nos encantan, todo el pelo hacia atrás con la diadema o con un chongo bajo, esto nos dará una vibe súper efforless y de modelo off-duty. Es la perfecta opción para el día a día, si lo que quieres es verte peinada, pero sin pasar horas arreglándote el pelo.

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El toque perfecto para tu look es una diadema zigzag (via Instagram (@modelss.c))

Look romántico

A muchas nos encantan los looks románticos, y sin duda, las diademas zigzag pueden ser parte de esta estética. Comienza por hacer ondas suaves y relajadas en tu pelo o si tienes chinos no olvides peinarlos bien. El paso más importante es poner la diadema, asegúrate de que no quede tan apretada, el toque de este peinado es dejar un par de mechones en la parte de enfrente para dar ese toque romántico que estamos buscando.

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Look Y2K

No hay nada más Y2K que las diademas zigzag, por eso no nos podemos quedar sin un peinado perfecto que siga esta estética. Lo primero es hacer un tipo slick back con gel para lograr que el pelo quede muy pegado, así al ponernos la diadema nos aseguramos de que quede bien marcada y que no se pierda la figura en zigzag. También puedes hacer este peinado con una cola alta dando una vibe sporty, sin perder lo Y2K.

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Diadema zigzag y clean look, el combo perfecto (via Instagram (@zigiposts))

Half-up

El peinado half-up siempre será icónico y que mejor que llevarlo con un accesorio igual de increíble. Este look lo puedes lograr en solamente dos pasos, el primero es ponerte la diadema, y ya de ahí toma la parte superior del cabello para crear este look de media cola. Nos encanta porque se ve arreglado sin tener que esforzarnos tanto y sin dañar nuestro pelo. Si quieres un look más messy, te recomendamos despeinar y aflojar un poco la parte de enfrente antes de hacer la media cola.

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El accesorio que todas las fahion girlies necesitamos (Guqqeuc-Peine elástico Diadema para mujer Círculo flexible Zig Zag Diademas para niñas Diadema en espiral Soporte para mujer Peines circulares completos Diadema para cabello roto (6 piezas, 3 colores), $229, Guqqeuc, amazon.com)

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Volumen y más volumen

No hay nada que nos guste más que un peinado effotless y con mucho volumen, la diadema zigzag es el accesorio perfecto para lograr este look. La clave está en que pongamos la diadema un poco separada del cuero cabelludo, para después levantar las secciones entre cada zigzag. Esto nos va a dar un efecto de volumen desde la raíz, ya de aquí puedes stylear el resto del pelo como te guste, o dejarlo así para dar un toque más natural al look.

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Una de las mejores maneras de hacer volumen siempre será con una diadema zigzag (via Instagram (@titimakeupshop2))

Sin duda las diademas zigzag están siendo una de nuestras tendencias favoritas este año y no podríamos estar más emocionadas de recrear estos looks. Recuerda que todo lo puedes adaptar a tu estilo y dándole siempre tu toque personal, si te gusta arriesgarte un poco más, puedes hacerte un par de trenzas, crepé y jugar con los colores de las diademas.

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Cómo llevar diadema al estilo de Carolyn Bessette-Kennedy La diadema clásica con la que Carolyn construyó su estética inspirada en el lujo discreto se ha convertido en una tendencia por la cual apostar.

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Peinados Diademas Belleza

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abril 2026

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