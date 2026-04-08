Las diademas zigzag regresan en 2026: la tendencia retro que está conquistando el año

Las diademas zigzag son sin duda uno de los accesorios más icónicos de la cultura pop , celebridades como Britney Spears y Paris Hilton las volvieron súper populares en los 2000. Hoy las tenemos de vuelta y se están posicionando como una gran tendencia de moda, gracias a su versatilidad tanto en colores, cómo en formas de stylearlas.

Nos encanta que puedes adaptarlas a tu estilo y tipo de pelo, ya sea lacio o súper chino, te aseguramos que se verán increíbles. Marcas como Miu Miu y celebridades como Kendall Jenner y Bella Hadid las han traído de vuelta, logrando peinados modernos, con pelo suelto o en clean looks. Quédate aquí para saber las formas más cool de llevarlas y no quedarte atrás en esta tendencia.