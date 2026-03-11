¿Tienes uñas quebradizas? Así puedes cuidarlas y fortalecerlas

¿Qué causa las uñas quebradizas?

El tener uñas fuertes no es una cuestión de genética, sino de tener un cuidado constante y protegerlas en la rutina diaria. Estos son algunos tips sobre cuidados y productos que puedes incorporar en tu rutina para fortalecer tus uñas y que estas crezcan más saludables y así, prevenir que se quiebren.

La deshidratación y la falta de nutrientes como el hierro, biotina, zinc y magnesio, influyen en el crecimiento y la resistencia. Todos estos factores son causantes de que la uña se vuelva más delgada y pierda fuerza, lo cual provoca que estas se rompan o descamen con mayor facilidad.

Cuidados diarios que fortalecen las uñas

Recuperar la fuerza natural de las uñas es posible con el uso de productos adecuados y de cuidados constantes que te ayudarán a proteger la estructura y a estimular el crecimiento de la uña de manera saludable.

Hidratación para tus uñas con aceites nutritivos

Los aceites para cutícula son ideales para hidratar, nutrir y proteger las uñas, manteniendo la elasticidad alrededor de la uña y para estimular al mismo tiempo su crecimiento y resistencia. Esto se debe a que su uso aporta vitaminas y lípidos que ayudan a reforzarla y crean una barrera protectora que evita la pérdida de humedad y les aporta un brillo natural.

El aceite para cutículas de albaricoque de la marca Essie aporta suavidad y elasticidad para tus uñas, volviéndolas más fuertes y con brillo natural. (Aceite para cutículas de albaricoque;$191, Essie. www.amazon.com.mx)

Para su uso, se recomienda aplicar una capa alrededor de la uña, masajeando la cutícula para estimular la circulación y la absorción del aceite; esto va de acuerdo a las necesidades que requieran tus uñas.