¿Tienes uñas quebradizas? Así puedes cuidarlas y fortalecerlas

Las uñas quebradizas aparecen cuando su consistencia natural se debilita, ya sea por la falta de vitaminas y minerales, deshidratación, cuestiones dermatológicas o el uso constante de acetona, acrílicos o gelish que las debilitan sin que nos demos cuenta.
Entender y detectar que las está dañando es el primer paso para poder devolverles su fuerza natural y evitar en un futuro que estas se quiebren nuevamente.
¿Qué causa las uñas quebradizas?
El tener uñas fuertes no es una cuestión de genética, sino de tener un cuidado constante y protegerlas en la rutina diaria. Estos son algunos tips sobre cuidados y productos que puedes incorporar en tu rutina para fortalecer tus uñas y que estas crezcan más saludables y así, prevenir que se quiebren.
La deshidratación y la falta de nutrientes como el hierro, biotina, zinc y magnesio, influyen en el crecimiento y la resistencia. Todos estos factores son causantes de que la uña se vuelva más delgada y pierda fuerza, lo cual provoca que estas se rompan o descamen con mayor facilidad.
Cuidados diarios que fortalecen las uñas
Recuperar la fuerza natural de las uñas es posible con el uso de productos adecuados y de cuidados constantes que te ayudarán a proteger la estructura y a estimular el crecimiento de la uña de manera saludable.
Hidratación para tus uñas con aceites nutritivos
Los aceites para cutícula son ideales para hidratar, nutrir y proteger las uñas, manteniendo la elasticidad alrededor de la uña y para estimular al mismo tiempo su crecimiento y resistencia. Esto se debe a que su uso aporta vitaminas y lípidos que ayudan a reforzarla y crean una barrera protectora que evita la pérdida de humedad y les aporta un brillo natural.
Para su uso, se recomienda aplicar una capa alrededor de la uña, masajeando la cutícula para estimular la circulación y la absorción del aceite; esto va de acuerdo a las necesidades que requieran tus uñas.
Uso de bases fortalecedoras
El uso de tratamientos como las bases protectoras ayudan a crear una capa que refuerza la estructura y el crecimiento de tu uña y la protege del quiebre y descamación; se puede utilizar durante periodos de descanso de acrílicos o esmaltes semipermanentes o bien se puede utilizar de forma individual para un acabado más natural o como base antes del esmalte de color.
Dar descansos al gel o acrílico
El uso constante de acrílicos y gelish perjudica más de lo que creemos a nuestras uñas; esto se debe a que la exposición del limado, retiro del color o acrílico y el uso de acetona reducen su grosor natural y las vuelven más propensas a la deshidratación, lo cual provoca que se vuelvan más delgadas y flexibles, convirtiéndolas en uñas quebradizas.
Por ello, se recomienda tener periodos de descanso y buscar métodos que sean menos agresivos, los cuales permitirán a tus uñas recuperarse. Durante este tiempo puedes utilizar bases fortalecedoras y aceites que te ayuden a la recuperación de su estructura, así como a su hidratación, para tener un crecimiento más uniforme y evitar la descamación de las uñas.
Limado correcto en las uñas
Otro de los factores que influye en el cuidado de tus uñas es la forma en que se liman, ya que esta afecta directamente a su resistencia. Si se realizan limados muy agresivos o excesivos, como consecuencia se debilita la estructura de la uña y se desgastan las capas de queratinas, lo que lleva a la deshidratación y a la fragilidad, las cuales provocan que se partan y abran capas.
Para evitar este daño, se recomienda utilizar limas de grano fino y mantener una sola dirección, limando desde las esquinas hacia el centro, respetando su forma natural. Esto te ayudará a mantener su estructura y la salud natural de tus uñas, evitando a un futuro uñas quebradizas y descamadas.
El cuidado de nuestras uñas va más allá de lo estético y recuperar su fuerza y resistencia es posible con los tratamientos adecuados que respondan a las necesidades que estas tengan. El incorporar pequeños gestos en la rutina que ayuden a su cuidado puede marcar una diferencia visible para su salud y apariencia. Ya que el tener uñas sanas y bien cuidadas siempre será el mejor complemento para tu look.