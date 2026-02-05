Publicidad

Belleza

Cómo lograr un full makeup con un solo lipstick

Desde los ojos hasta las mejillas y los labios, con un acabado fresco y aesthetic, perfecto para llevar en la bolsa y solucionar todo en cuestión de minutos.
jue 05 febrero 2026 02:45 PM
Portada -full makeup con lipstick
Te enseñamos como lograr un maquillaje completo usando solo tu labial de confianza. (Vía Instagram @tamaratott)

El lipstick dejó de ser exclusivo para los labios y ahora se ha vuelto el nuevo básico con multifunción. Lo de ahora es optar por rutinas sencillas, resultados naturales y productos versátiles que se acomodan a tu ritmo. Utilizar tu único lipstick para todo tu makeup no solo te permite ahorrar tiempo, sino también conseguir una apariencia natural , sin resultar exagerada.

La clave está en la textura


Para lograr que un solo lipstick también sirva como blush y sombra, es fundamental optar por fórmulas satinadas cremosas o bálsamos, pues se difuminan con mayor facilidad en la piel sin marcar texturas. Los colores rosados, durazno, terracota y nude cálidos son los más sencillos de aplicar y benefician a diversos tonos de piel.

Ollie - Barra 3 en 1 Rubor, Labial y Sombra FPS +50
Es perfecta para todo tipo de piel, incluso pieles grasas o con tendencia al acné. Además de agregar más color a tus días, su fórmula con Vitaminas C y E ofrece acción hidratante y antioxidante. (Ollie - Barra 3 en 1,$389.00, Amazon.)

Ojos con efecto monocromático


Si pones un poco de labial en los párpados, obtienes una sombra suave y delicada. Solo necesitas colocar una pequeña cantidad con el dedo y difuminar desde la cuenca hacia afuera. El resultado es un look limpio y contemporáneo, es perfecto para el día o para un makeup effortless de noche.

ojos
Un look monocromático funciona para cualquier tipo de evento, y amamos. (via Instagram (@patidubroff))

Blush que unifica el rostro


Cuando se utiliza el mismo labial en las mejillas, se obtiene un efecto inmediato de buena cara. La clave consiste en aplicar una pequeña cantidad de producto y difuminarlo bien con movimiento ascendentes hacia las sienes, esto ayuda a que el color se mezcle con la piel y tenga una conexión visual con los ojos y los labios, logrando así un maquillaje equilibrado y natural.

Milk Makeup- Tinte en gel
La innovadora textura gelatinosa brinda un acabado de acuarela translúcido y hidratante que se aplica rápidamente y permanece en su lugar cuando se seca. (Milk Makeup, $969.00, Amazon.)

Labios como punto final


El lipstick puede aplicarse en los labios a toques para lograr un efecto de bitten lips, o con más intensidad para potenciar el look, de esta manera, el resultado es más armonioso y refinado sin necesidad de esfuerzo.

Un beauty hack que llegó para quedarse pues es minimalista, práctico y visualmente poderoso. El makeup con un solo lipstick es la prueba de que menos puede ser mucho más y que un solo producto bien elegido puede resolver todo tu look sin complicaciones ni excesos.

PORTADA (3).jpg
Belleza

