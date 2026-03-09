Regalitos de beauty que podrás hacerles a tus amigas en cualquier momento

Si lo que buscas es un regalo que sea el complemento ideal para cualquier rutina de beauty, existen productos básicos que se pueden integrar con facilidad a cualquier rutina y actúan como esenciales en el día a día.

Así que te compartimos algunos productos que pueden inspirarte para regalar un momento de autocuidado a tus amigas.

Crema para manos

Las cremas para manos son ese producto básico que no puede faltar y el néctar para manos maracuyá de la marca Natura es ideal para mantener la hidratación de las manos y, al mismo tiempo, reduce el estrés cutáneo y forma una película protectora. Con una base vegetal biocompatible con la piel y una fragancia fresca y delicada a maracuyá, lo convierte en el esencial fácil de llevar en todo bolso y de integrarlo a la rutina diaria.

Una crema de manos de la marca Natura que es práctica y ligera para mantener las manos hidratadas y perfecta para llevar en tu bolso. (Néctar para manos, $209, maracuyá. www.natura.com.mx)

Aceite natural corporal

Los aceites naturales son perfectos para nutrir y sellar la hidratación de la piel y también son parte de los productos básicos esenciales que se pueden integrar con facilidad a la rutina diaria. Formulados con ingredientes naturales como aceites vegetales y extractos botánicos como el Mongongo Body Oil de la marca Ahal, un suero corporal elaborado de aceite de mongongo, también conocido como manketti, el cual es rico en ácidos grasos, vitamina E y antioxidantes, que ayudan a desinflamar, mejorar el tono y la elasticidad de la piel.