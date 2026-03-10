El regreso del wolf cut para primavera

El wolf cut vuelve esta primavera como el corte favorito de la temporada: equilibrando una vibra rebelde con movimiento natural. Siendo un look con volumen, textura y personalidad que conquistará diferentes estilos.
¿Por qué el "wolf cut" regresa como tendencia para primavera?
El regreso del wolf cut como tendencia no es ninguna casualidad; su presencia para esta primavera apuesta por texturas en los cortes que resulten más naturales y con movimiento, y es que después de varias temporadas en donde los hair trends apostaban por cortes que fueran demasiado estructurados, la tendencia del wolf cut apuesta por ser un corte imperfecto y auténtico, pero con mucha personalidad.
Y es que la nostalgia no solo se ha hecho presente en la moda, sino también en la belleza, y también apuesta por reinterpretar estas tendencias, mostrando, como es en este caso, la inspiración de los años setenta y ochentas, pero adaptándola a la moda de nuestro día a día.
Otro de los factores clave por los cuales el wolf cut se convierte en uno de nuestros favoritos es por la versatilidad que tiene para adaptarse a diferentes tipos de pelo y estilos personales, siendo así una opción atractiva y diferente para las chicas que buscan tener un cambio de look que sea visible, pero sin complicar su rutina diaria.
Wolf cut largo en capas
Cuando un wolf cut se lleva en pelo largo, este nos ayuda a transformar la silueta del cabello a través de capas que se distribuyen de manera estratégica sin la necesidad de cortar demasiados centímetros de tu pelo, generando así volumen en la parte superior y aligerando la caída en las puntas, de esta forma se crea el movimiento natural que caracteriza al wolf cut.
Para agregar dimensión al rostro, puedes optar por un flequillo en capas y, si se trata de tipo de pelo que sea ondulado, este le brindará un toque más energético y, si es liso, dará más cuerpo y evitará que se vea rígido, siendo la opción ideal si lo que deseas es mantener tu largo, pero darle un estilo que sea más ligero pero moderno.
Wolf cut en largo medio
Para largos medios, el wolf cut crea una silueta en el pelo que es más contemporánea y definida, ya que el contraste se encuentra en la parte superior, manteniendo las capas pero con las puntas en un corte más sutil, lo cual te ayuda a crear un equilibrio entre el volumen y la estructura de tu cabello.
Esta versión del wolf cut es más versátil y pulida, que funciona con estilismos que son más estructurados, lo cual lo hace ideal si lo que buscas es mantener la textura, pero con un estilo más rebelde y con volumen.
Wolf cut clásico
El wolf cut clásico se caracteriza por crear un contraste en tu cabello que resulte más evidente entre la parte superior y las puntas, creando capas que sean más visibles y generando un volumen más intenso en la coronilla, lo cual crea una silueta más dinámica y con actitud.
En este wolf cut, la textura es la parte protagonista, ya que ayuda a tu pelo a tener más dimensión, cuerpo y energía, y puedes acompañarlo de un flequillo para enmarcar tu rostro con una caída más ligera si lo que buscas es un cambio de look que sea versátil y se note.
Para esta primavera, el wolf cut se hará presente en sus distintas versiones y nos confirma que llega para ser un corte en tendencia con una silueta más adaptable de acuerdo al largo, textura y estilo personal de cada chica, sin ser rígido, pero manteniendo el equilibrio entre el volumen y el movimiento natural de tu pelo, posicionándose así como el corte favorito de la temporada.