El regreso del wolf cut para primavera

Para la temporada de primavera, el wolf cut regresa en una versión inspirada en el lado rebelde del shag de los setenta y el volumen característico de los años ochenta.

Con capas más suaves que aportan volumen en la parte superior y ligereza en las puntas, equilibrando la estructura y el movimiento, creando así un acabado más natural.

El wolf cut es ideal si lo que buscas es un cambio de look que sea diferente, pero sin caer en algo demasiado estructurado.

La esencia del wolf cut está en su acabado imperfecto, pero que es totalmente intencional. Posicionándose como el favorito de la temporada por su versatilidad y lo fácil que resulta llevarlo en el día a día.