Belleza

Las uñas que estarán en tendencia para este Valentine’s Day

El 14 de febrero es una de nuestras fechas favoritas y nada mejor que combinar nuestras uñas con la temporada.
mié 11 febrero 2026 06:39 PM
Esta es toda la inspo que necesitas para tu manicure de San Valentín. (via Instagram (@kyliejenner))

A todas nos encanta tener las manos bonitas y las uñas arregladas, la gama de colores de esta temporada se puede ajustar a todos los gustos.

Ya sea que optes por un diseño más elaborado o algo más simple, no dejes pasar la temporada y hazte un manicure inspirado en el Día de San Valentín.

Puedes usar diferentes colores, a nosotras nos encanta combinar rojo, blanco y rosa en un solo diseño.

Si te sientes un poco más arriesgada puedes agregar toques plateados o inclusive algunos efectos que están de moda. Quédate aquí para saber cuáles son nuestras recomendaciones y qué uñas estarán en tendencia este 14 de febrero.

Uñas Rojas este 14 de febrero

El rojo es un básico dentro de los colores para pintarnos las uñas, puedes escoger entre diferentes tonos y hacer que se alineen más a tu personalidad. Nos encanta usar este color para Valentine’s, porque es el color del amor. Si te gusta ser más sencilla y no tardar tanto en el salón, este color es para ti.

Este es uno de los colores más cool y que puedes lograr en casa. (Le Vernis "151 Pirate", $740, CHANEL, El Palacio de Hierro)

Polka French en el Día de San Valentín

Hemos visto polka dots por todos lados durante los últimos meses y que mejor que llevarlo en nuestro diseño de uñas. Si eres una persona que le gustan los diseños un poco más atrevidos y fuera de lo común, el diseño polka french es para ti.

Puedes combinar los colores de tu agrado y seguir la gama de Valentine’s, para que tus uñas vayan a juego con la temporada.

@hallesoswag these are the cutest nails ever!!!🧸✨🎀 & perfect for fall rn #nailday #naildaywithme #naildayvlog #naildaytransition #polkadot @Sue Bagley ♬ Wood - Taylor Swift
Decoración minimalista para Valentine's Day

Las decoraciones minimalistas siguen en tendencia y siempre son una buena opción cuando eres más sencilla, pero quieres jugar un poco con los diseños.

Para el Valentine's Day 2026 estarán súper in los corazones petit, ya sea que los hagas en todas las uñas o solo en un par. Dale un giro divertido a tu mani con diseños minimalistas.

Efecto glaseado en las uñas el 14 de febrero

Durante varios meses hemos visto el efecto glaseado con diferentes tonos base, en este caso seguirá con nosotros y puedes jugar con esta tendencia.

Ya sea que optes por un color base neutro como nude o beige, hasta vino y café para darle un toque más atrevido. Acompaña este efecto con algún diseño de tu preferencia y lleva uñas únicas a todos lados.

Una tendencia que lleva meses y podemos adaptarla a Valentine's (Uñas Postizas Cuadradas a Presión - Uñas Postizas Rosa Perlado Esmaltado Cortas Acrílicas de Cobertura Completa con Pegamento en 12 Tamaños - Kit de Uñas de 24 Piezas, $143, Qsnidy, amazon.com)

Manicure efecto aura en San Valentín

Las aura nails nos encantan y las puedes llevar en el tamaño y forma de uñas que más te guste. Es un diseño un poco más sencillo, pero sin perder ese toque único y creativo.

Te recomendamos que lo hagas con rojo y rosa para este 14 de febrero, no te vas a arrepentir.

Uñas Rosas

Por último, un color básico que nos encanta. Si no eres muy fan del rojo intenso y de los diseños, el rosa será tu mejor aliado para San Valentín. Puedes escoger entre una gama muy amplia de tonos, sin perder la temática de esta temporada. Por el otro lado, si te gustan los diseños, este puede ser el color base de tus uñas para este 14 de febrero.

rosa dior.jpg
El barniz rosa siempre sera un buen aliado (Laca de uñas - color couture - brillo y larga duración - efecto gel - tratamiento protector, $700, Dior, dior.com)
La revolución del skincare: la tecnobelleza llegó para quedarse Hay marcas que llegaron a la industria de beauty para revolucionarla, con conceptos únicos que nos obsesionan.

