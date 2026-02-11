Las uñas que estarán en tendencia para este Valentine’s Day

A todas nos encanta tener las manos bonitas y las uñas arregladas, la gama de colores de esta temporada se puede ajustar a todos los gustos.

Ya sea que optes por un diseño más elaborado o algo más simple, no dejes pasar la temporada y hazte un manicure inspirado en el Día de San Valentín.

Puedes usar diferentes colores, a nosotras nos encanta combinar rojo, blanco y rosa en un solo diseño.

Si te sientes un poco más arriesgada puedes agregar toques plateados o inclusive algunos efectos que están de moda. Quédate aquí para saber cuáles son nuestras recomendaciones y qué uñas estarán en tendencia este 14 de febrero.