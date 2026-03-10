Publicidad

Belleza

Llegó el 'dupe' perfecto del icónico lip liner de Rhode

L’Óreal lanzó un lip liner casi idéntico al de Rhode y por la mitad de precio, te contamos todo sobre este 'dupe'.
mar 10 marzo 2026 08:51 PM
Los lip liners icónicos tienen nueva competencia. (via Instagram (@rhode))

Todas amamos un buen dupe y en este caso L’Óreal Paris lanzó una línea de lip liners que pueden ser la opción económica de Rhode.

Esta nueva colección viene en ocho tonos diferentes y no podemos esperar más para probarlos y volverlos parte de nuestra makeup bag.

Este nuevo producto promete darnos unos labios voluminosos y definidos. Lo que más nos gusta es la punta redonda que es súper parecida a la de Rhode, porque nos ayuda a aplicar sin necesidad de difuminar.

Lujo vs accesibilidad

Las similitudes entre el lip liner de Rhode y de L’Óreal son claras, empezando por la punta tipo crayón para difuminar y el efecto blur que deja en los labios.

Un acabado difuminado perfecto (via Instagram (@rhode))

Hemos encontrado el dupe perfecto y por un menor precio, brindando el mismo resultado siendo una alternativa más accesible. Consigue los labios difuminados que se han vuelto súper virales en redes.

@itsnotnotus

rhode lip liner dupes

♬ original sound - mia 🧸ྀི

El 'dupe' del lip liner de Rhode: ¿Qué tonos hay?

El nuevo Blurfiller Blurring Lip Contour de L’Oréal salió en ocho tonos diferentes que nos encantan, todos pensados para dar un efecto natural y difuminado.

L'Óreal Paris nos da un perfecto dupe de los lip liners de Rhode. (via Instagram (@lorealparis))

Hay desde tonos rosados y nude, hasta rojos un poco más intensos, pero siguiendo la misma línea. Los tonos que más se parecen al lip liner de Rhode son Nude Espresso y el Worth It.

¿Cómo usar el lip liner en tu día a día?

Sabemos que los labios difuminados están en tendencia y nos fascina cómo se ven, lo mejor es que puedes lograr ese efecto con este lip liner.

Nada mejor que encontrar el lip combo perfecto. (via Instagram (@rhode))

Elige un tono parecido al de tus labios o un poquito más obscuro, sobre delinea el arco de cupido y el centro del labio inferior, no hagas un delineado perfecto, deja que se vea effortless para lograr que tus labios se vean más grandes. Ya sea Rhode o L’Óreal, los dos lip liners te darán un acabado espectacular.

