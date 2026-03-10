Llegó el 'dupe' perfecto del icónico lip liner de Rhode

Todas amamos un buen dupe y en este caso L’Óreal Paris lanzó una línea de lip liners que pueden ser la opción económica de Rhode.
Esta nueva colección viene en ocho tonos diferentes y no podemos esperar más para probarlos y volverlos parte de nuestra makeup bag.
Este nuevo producto promete darnos unos labios voluminosos y definidos. Lo que más nos gusta es la punta redonda que es súper parecida a la de Rhode, porque nos ayuda a aplicar sin necesidad de difuminar.
Lujo vs accesibilidad
Las similitudes entre el lip liner de Rhode y de L’Óreal son claras, empezando por la punta tipo crayón para difuminar y el efecto blur que deja en los labios.
Hemos encontrado el dupe perfecto y por un menor precio, brindando el mismo resultado siendo una alternativa más accesible. Consigue los labios difuminados que se han vuelto súper virales en redes.
El nuevo Blurfiller Blurring Lip Contour deL’Oréal salió en ocho tonos diferentes que nos encantan, todos pensados para dar un efecto natural y difuminado.
Hay desde tonos rosados y nude, hasta rojos un poco más intensos, pero siguiendo la misma línea. Los tonos que más se parecen al lip liner de Rhode son Nude Espresso y el Worth It.
¿Cómo usar el lip liner en tu día a día?
Sabemos que los labios difuminados están en tendencia y nos fascina cómo se ven, lo mejor es que puedes lograr ese efecto con este lip liner.
Elige un tono parecido al de tus labios o un poquito más obscuro, sobre delinea el arco de cupido y el centro del labio inferior, no hagas un delineado perfecto, deja que se vea effortless para lograr que tus labios se vean más grandes. Ya sea Rhode o L’Óreal, los dos lip liners te darán un acabado espectacular.