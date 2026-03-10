Llegó el 'dupe' perfecto del icónico lip liner de Rhode

Todas amamos un buen dupe y en este caso L’Óreal Paris lanzó una línea de lip liners que pueden ser la opción económica de Rhode.

Esta nueva colección viene en ocho tonos diferentes y no podemos esperar más para probarlos y volverlos parte de nuestra makeup bag.

Este nuevo producto promete darnos unos labios voluminosos y definidos. Lo que más nos gusta es la punta redonda que es súper parecida a la de Rhode, porque nos ayuda a aplicar sin necesidad de difuminar.