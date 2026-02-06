Todo lo que tienes que saber para detectar productos de belleza fake

El cuidado personal es de lo más importante, y no hay nada mejor que tener buenos productos en nuestra rutina de skincare.

Algunas veces llegamos a comprar productos fuera de las tiendas oficiales pensando que son originales y no lo son, esto puede ser contraproducente, causando reacciones que no queremos.

Es muy importante seleccionar bien lo que usamos en nuestro cuidado personal y esto viene desde la compra de los productos de belleza.

Aunque algunos productos puedan parecer originales, muchas veces son pirata, 8 de cada 10 personas han llegado a comprar productos fake.

Aquí te daremos los tips que necesitas saber para asegurarte que tus productos son auténticos.