Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

Todo lo que tienes que saber para detectar productos de belleza fake

Muchas veces llegamos a comprar productos de belleza fake sin saber que lo son y esto puede dañar nuestra piel.
vie 06 febrero 2026 06:07 PM
Cómo detectar productos de belleza falsos
Es importante identificar productos de belleza falsos para que no afectes tu piel. (via Instagram (@ninapark))

El cuidado personal es de lo más importante, y no hay nada mejor que tener buenos productos en nuestra rutina de skincare.

Algunas veces llegamos a comprar productos fuera de las tiendas oficiales pensando que son originales y no lo son, esto puede ser contraproducente, causando reacciones que no queremos.

Es muy importante seleccionar bien lo que usamos en nuestro cuidado personal y esto viene desde la compra de los productos de belleza.

Aunque algunos productos puedan parecer originales, muchas veces son pirata, 8 de cada 10 personas han llegado a comprar productos fake.

Aquí te daremos los tips que necesitas saber para asegurarte que tus productos son auténticos.

Publicidad

Razones para no comprar productos de belleza falsos

Los productos falsos son una copia ilegal del producto original y se fabrican sin el consentimiento de la marca.

Lo que hacen es vender el mismo empaque, pero cambiando la fórmula y usando ingredientes que pueden llegar a ser nocivos, por ser de menor calidad.

Los productos pirata no pasan por controles sanitarios y por eso se venden a precios bajos, atrayendo a los compradores por ser más baratos.

beauty.jpg
Asegúrate de comprar los productos originales para que no te estafen. (via Instagram (@maccosmetics_mex))

El adquirir productos fuera de las tiendas oficiales por ser más baratos, puede ser un riesgo para la salud.

Por lo que termina siendo una pérdida de dinero, ya que después tendrás que comprar tratamientos para reparar los efectos negativos que dejarán estos productos falsificados.

Publicidad

¿Cómo identificar los productos de belleza falsos?

Empaque y presentación

Una de las primeras señales de que un producto es pirata, es el empaque y la presentación. Te puedes dar cuenta cuando el empaque está abierto o sin protección que esté sellada.

Aunque parezca que solo está dañado no lo compres, porque los productos originales son empacados para que no se abran accidentalmente.

elf
Opta por comprar los productos en las tiendas oficiales para evitar que sean falsos. (via Instagram (@elfcosmetics))

Puedes darte cuenta a través de todo lo que viene impreso en el empaque, por ejemplo: si le hacen falta sellos de seguridad, código de barras o números de lote, y si la tipografía está mal impresa.

También te recomendamos que te fijes en los colores, pon atención en que no estén deslavados o que sean de un tono diferente al original.

Etiquetas y datos del fabricante

Cuando vayas a comprar un producto que no venga de los distribuidores autorizados, revisa todo el envase.

Si ves que hay información sin sentido es fake, si hace falta algo en la etiqueta no lo compres.

Normalmente estas marcas hacen las etiquetas de tal manera que se vean súper reales, por lo que es mejor comprar en tiendas de confianza, ya sea presencial o en línea.

Publicidad

Precio y punto de venta pueden señalar productos pirata

Te recomendamos que todos los productos de belleza que compres, lo hagas a través de las tiendas oficiales o distribuidores autorizados y de confianza.

Muchas veces nos guiamos por el precio y si lo vemos más barato se nos hace buena idea comprar el producto, pero lo más probable es que sea pirata.

No te arriesgues a adquirir productos por menor precio pensando que sñu son auténticos, ya que difícilmente serán productos originales.

lip.jpg
Compra siempre productos originales, no fake. (Major Moisture Smoothing Lip Balm (Bálsamo Labial De Alto Brillo), $720, Patrick Ta, sephora.com)

Para detectar productos de belleza falsos, checa textura, olor y color

Si ya lo compraste, pero sigues desconfiando, te recomendamos fijarte en el aroma y la textura del producto.

Todos los productos tienen una fórmula ya establecida, por lo que todos estos factores siempre serán los mismos. Si ves que cambia un poco te recomendamos suspender su uso, acudir a un especialista y reportarlo.

@marta_epicabeauty Rhode lip tint espresso original vs fake ☕✨@RHODE Let’s expose the fakes! Here’s exactly how to tell if your Rhode peptide lip tint in Espresso is authentic or a dupe trying too hard. Epica Beauty helps you find legit products and verified alternatives that actually work. Don’t waste your money 🔥 #makeuptok #makeuhacks #makeuptipsandtricks #makeupartist #makeupforbegginers ♬ sonido original - Juanki 🎼

Este artículo se apoya en las ideas y enfoques del Programa Belleza & Bienestar de la Cámara Nacional de Productos Cosméticos, para tener una mirada más consciente de los productos que compramos y detectar cuando son pirata.

PORTADA (3).jpg
Trend de Rhode: ¿De qué se trata y cómo unirte? Hay un trend viral de Rhode, donde la inteligencia artificial replica la estética de la marca, con acabados al estilo Hailey Bieber.

Tags

Belleza Productos de belleza Skincare

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

QuienFebrero

Publicidad