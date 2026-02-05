Por qué incluir péptidos en tu rutina de skincare: ¿moda o un hábito que debe quedarse?

¿Cómo incluir péptidos en tu rutina de skincare?

Si tienes más de 25 años, es el momento perfecto para empezar a usar péptidos en tu rutina de skincare.

Este producto es ideal para pieles reactivas, ya que son aptos para pieles sensibles y te van a ayudar a que tu cutis se sienta más suave y tonificado.

Ayuda a tratar líneas de expresión ya marcadas, pero también a prevenir nuevas, por lo que puede funcionar como un producto anti-envejecimiento.

Los péptidos son uno de los ingredientes clave en muchas marcas que están en tendencia. (via Instagram (@rhode))

Existen diferentes tipos de péptidos que sirven para destinas cosas, así que puedes escoger el que más se alinee con lo que necesita tu piel y hacer que se vea radiante.

Están los péptidos señalizadores, los transportadores, los reparadores y los inhibidores de neurotransmisores.

Lo que tienen en común es que todos trabajan desde la salud profunda de la piel y no sólo en la superficie, por lo que pueden brindar resultados a largo plazo.