Belleza

Por qué incluir péptidos en tu rutina de skincare: ¿moda o un hábito que debe quedarse?

Lo mejor que puedes hacer para tu piel es tener la rutina adecuada e incluir los productos que benefician a tu piel, y uno de ellos son los péptidos.
jue 05 febrero 2026 07:05 PM
Incluir péptidos en la rutina de skincare
Los péptidos son el nuevo ingrediente de skincare con el que estamos obsesionadas y te contamos cómo incluirlo en tu rutina. (via Instagram (@rhode))

Los péptidos nos ayudan a mantener la piel más firme y sana, ya que contienen cadenas de aminoácidos como colágeno, elastina y queratina.

Conforme pasan los años nuestra piel deja de producir estas proteínas y de ahí nacen las líneas de expresión, la flacidez y la piel se vuelve más frágil y delgada.

En este caso, cuando hay una pérdida de colágeno, los péptidos nos ayudan a producir más. Todo depende del tipo de péptido que utilices, pero pueden estimular la elastina, disminuir la inflamación, reparar la barrera cutánea , entre otros. Quédate para saber por qué es importante incluir este producto en tu rutina de skincare.

¿Cómo incluir péptidos en tu rutina de skincare?

Si tienes más de 25 años, es el momento perfecto para empezar a usar péptidos en tu rutina de skincare.

Este producto es ideal para pieles reactivas, ya que son aptos para pieles sensibles y te van a ayudar a que tu cutis se sienta más suave y tonificado.

Ayuda a tratar líneas de expresión ya marcadas, pero también a prevenir nuevas, por lo que puede funcionar como un producto anti-envejecimiento.

rhode
Los péptidos son uno de los ingredientes clave en muchas marcas que están en tendencia. (via Instagram (@rhode))

Existen diferentes tipos de péptidos que sirven para destinas cosas, así que puedes escoger el que más se alinee con lo que necesita tu piel y hacer que se vea radiante.

Están los péptidos señalizadores, los transportadores, los reparadores y los inhibidores de neurotransmisores.

Lo que tienen en común es que todos trabajan desde la salud profunda de la piel y no sólo en la superficie, por lo que pueden brindar resultados a largo plazo.

peptides
El cuidado de la piel siempre tiene que ser una prioridad (Multi- Peptide +Ha Serum (Serum Antidad Con Péptidos y Ácido Hialurónico), $480, The Ordinary, sephora.com)

¿Quiénes pueden usar péptidos?

Lo mejor de los péptidos es que se pueden adaptar a pieles sensibles, evitando reacciones que otros productos pueden llegar a causar.

Los puedes combinar y lograr todos los beneficios con un mismo producto, adaptándolos también a tu rutina.

Este suero lo tienes que utilizar antes de la crema hidratante, ya sea de noche o de día. Haz uso constante de este producto para conseguir una piel radiante.

pep2 (1).jpg
No hay nada mejor que una piel sana. (Super Peptide - Suero facial, reduce arrugas e hidrata, $400, Good Molecules, www.ulta.com)
