Por qué incluir péptidos en tu rutina de skincare: ¿moda o un hábito que debe quedarse?

Los péptidos nos ayudan a mantener la piel más firme y sana, ya que contienen cadenas de aminoácidos como colágeno, elastina y queratina.
Conforme pasan los años nuestra piel deja de producir estas proteínas y de ahí nacen las líneas de expresión, la flacidez y la piel se vuelve más frágil y delgada.
En este caso, cuando hay una pérdida de colágeno, los péptidos nos ayudan a producir más. Todo depende del tipo de péptido que utilices, pero pueden estimular la elastina, disminuir la inflamación, reparar la barrera cutánea , entre otros. Quédate para saber por qué es importante incluir este producto en tu rutina de skincare.