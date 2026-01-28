El mejor día para cortarte el pelo según el calendario lunar

Cortarse el pelo es un hábito que tenemos, ya sea que lo hagamos cada año, cada seis meses o incluso más seguido. Muchas veces queremos que nos crezca más rápido, con más fuerza o más lento cuando tenemos un corte que nos gusta.
Aunque nada está científicamente comprobado, según la astrología, cada fase lunar tiene influencia en la manera que crece el pelo, ya sea luna llena, creciente, menguante o nueva. Tal vez este sea uno de los secretos de las celebridades para tener una melena de impacto. Quédate aquí para saber en qué fase cortarte el pelo dependiendo de lo que quieres lograr.