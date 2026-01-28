Publicidad

Belleza

El mejor día para cortarte el pelo según el calendario lunar

Según la astrología, si te cortas el pelo dependiendo de la fase en la que se encuentra la luna, puedes conseguir que te crezca como siempre lo has deseado.
mié 28 enero 2026 01:06 PM
PORTADA (3).jpg
Te contamos lo que necesitas saber para cortarte el pelo según la fase lunar. (via Instagram (@claytonhawkins))

Cortarse el pelo es un hábito que tenemos, ya sea que lo hagamos cada año, cada seis meses o incluso más seguido. Muchas veces queremos que nos crezca más rápido, con más fuerza o más lento cuando tenemos un corte que nos gusta.

Aunque nada está científicamente comprobado, según la astrología, cada fase lunar tiene influencia en la manera que crece el pelo, ya sea luna llena, creciente, menguante o nueva. Tal vez este sea uno de los secretos de las celebridades para tener una melena de impacto. Quédate aquí para saber en qué fase cortarte el pelo dependiendo de lo que quieres lograr.

Cómo influye la luna en tu pelo dependiendo de en qué fase te lo cortes

Luna Creciente

Cuando la luna está creciente se ve la mitad derecha iluminada y este año esa fase ocurrirá entre el 23 y 28 de febrero. Córtate el pelo en esta fase si lo que buscas es que crezca más rápido y fuerte. Ideal para ti si llevas tiempo esperando que tu pelo crezca y va muy lento; puedes hacerte un pequeño despunte para que no sea un cambio tan radical.

camila
Si quieres una melena larga y llena de brillo, entonces es importante que consideres en qué fase lunar debes cortarlo. (via Instagram (@camilamorrone))

Luna Llena

Según la astrología, si te cortas el pelo en luna llena puedes obtener resultados espectaculares: una melena de ensueño que será la envidia de todos. Si lo que buscas es que tu pelo tenga volumen, fuerza y brillo, el 1 de febrero es el momento para sacar cita con el peluquero. Lo que hará la luna llena en tu pelo, es aportarle salud en todos los sentidos, haciendo de luzca radiante y lleno de vida.

pelo.jpg
Luna Menguante

A todas nos ha pasado que tenemos un corte de pelo espectacular, con el que nos sentimos increíbles y cómodas, pero justo cuando eso pasa, nos crece el pelo muchísimo más rápido y se vuelve más difícil peinarlo, esto suele pasar con los cortes tipo bob o con estilos que son muy cortos y estructurados. Si esto te pasa a ti, el momento ideal para cortarte el pelo es la luna menguante, del 2 al 6 de febrero, pues esta luna hará que tu pelo crezca más lento y así podrás disfrutar mucho tiempo más de tu look.

Luna Nueva

Esta luna muchas veces no se recomienda del todo para realizar cortes de pelo, ya que puede hacer que se vuelva más frágil y débil. Pero si lo que estás buscando es cerrar ciclos y empezar de nuevo, el 17 de febrero será tu momento ideal para ir a la peluquería. Si te cortas el pelo en esta fase lunar, será como un reinicio en tu vida y cerrarás una etapa para abrir otra mucho mejor.

aceite pelo
PORTADA (3).jpg
Belleza

Trend de Rhode: ¿De qué se trata y cómo unirte?

