Estos son los colores ideales para tus uñas según el mes de tu cumpleaños

Abril: Verde Menta

Es un color que rompe con la rutina y que transmite energía, lo cual lo hace ideal para este mes donde le damos la bienvenida a los colores llamativos y que conectan con la primavera. El tono Viva Verde de H&M de brillo intenso es el ideal si lo que buscamos es ese toque atrevido.

Esmalte de uñas de aplicación fácil y rápida, gracias a su fórmula de brillo intenso. (Esmalte de uñas, $149, Viva Verde de H&M. hm.com)

Mayo: Durazno Cálido

Este tono aporta iluminación a la piel, y nos ayuda a suavizar y dar un toque orgánico a nuestro look. Este tono transmite cercanía, bienestar y es ideal para mostrar una estética planeada; H&M, con su tono Shrimp Diet de brillo intenso, es el tono de mayo.

Esmalte de uñas de aplicación fácil, gracias a su fórmula de brillo intenso. (Esmalte de uñas, $149, Aplicación fácil y rápida de cobertura media.)

Junio: Blanco suave (Cloud Dancer)

El color del año también se implementa en las uñas, siendo el tono elegido si lo que buscamos es transmitir frescura, limpieza, equilibrio, luz o darle este toque etéreo a tus uñas. El tono Funny Bunny de OPI de larga duración y efecto gel es el ideal para representar el Cloud Dancer de este 2026.

Un tono inspirado en el color del año: Cloud Dancer (OPI Esmalte de uñas, $264, Nail Lacquer "FUNNY BUNNY". amazon.com.mx)

Julio: Amarillo Suave

Alegría y energía transmite este color; con toques de diversión, es ideal para la temporada de verano. El tono Pastel Yellow de Agatha Ruiz de la Prada con efecto gel y secado rápido será el esmalte ideal para darle ese toque de personalidad sin esfuerzo a tus manos.