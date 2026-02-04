Publicidad

Belleza

Estos son los colores ideales para tus uñas según el mes de tu cumpleaños

Las uñas también son parte súper importante de tu outfit y cuando se trata de festejar, el color puede ser más importante de lo que te imaginas.
mié 04 febrero 2026 01:25 PM
El color perfecto para tu B-day (Getty Images)

No importa tu estilo, siempre tienes un color favorito y no solo porque vaya bien contigo, sino porque en el fondo tiene un significado para ti. Este color puede ir en todo tu look, pero aceptemos que cuando es parte de tu mani, te sientes mucho más cool.

Y sí es durante el mes de tu cumpleaños, entonces con mayor razón tienes que llevar en tus manos un color que proyecte tu esencia y personalidad, aquí te dejamos una guía de mes a mes, para elegir el tuyo y tal vez, ¡llevarlo todo el año!

Enero:

Azul Marino


Inspirado en el Navy Blue, además de estar en tendencia en las últimas pasarelas, es un color que transmite poder, elegancia y estiliza las manos. Podrías probar varias tonalidades de azules, pero difinitivamente, los más oscuros o eléctricos serán los ideales para ti. El tono Infinite Shine de la marca OPI es ideal, un esmalte de larga duración con efecto de gel, sin necesidad de lámparas.

Infinite Shine
La elección de un buen barniz es tan importante como llevar el accesorio adecuado. (Esmalte de uñas, $412, Infinite Shine OPI, larga duración efecto gel. Amazon.com)

Febrero: Rosa Pálido.
Un tono que nos ayuda a equilibrar nuestras manos con delicadeza y que comunica feminidad, calma y le da ese toque romántico, es ideal para el mes de febrero. El tono Polished Up de Morgan Taylor puede darle ese toque a tus uñas, con su efecto metálico y luminoso.

Polished Up
Los esmaltes de Morgan Taylor son ideales para dar ese toque de brillo, color y romance a tus uñas. (Esmalte de uñas, $150, Polished Up, Morgan Taylor. sallymexico.com)

Marzo: Lavanda / Lila
El tono lavanda está asociado a la transición y renovación. Identificado como un color del cambio por ser un tono ligero, será ideal para dar ese toque de frescura y tranquilidad a nuestras manos. El tono Pale Lilac de Agatha Ruiz de la Prada con su efecto gel de secado rápido será el ideal para transformar tu estilo.

Pale Lilac
Un esmalte lleno de color, creatividad y alegría. (Agatha Ruiz De La Prada, $119 Esmalte De Uñas Gel Effect. mercadolibre.com.mx)

Abril: Verde Menta
Es un color que rompe con la rutina y que transmite energía, lo cual lo hace ideal para este mes donde le damos la bienvenida a los colores llamativos y que conectan con la primavera. El tono Viva Verde de H&M de brillo intenso es el ideal si lo que buscamos es ese toque atrevido.

Viva Verde
Esmalte de uñas de aplicación fácil y rápida, gracias a su fórmula de brillo intenso. (Esmalte de uñas, $149, Viva Verde de H&M. hm.com)

Mayo: Durazno Cálido
Este tono aporta iluminación a la piel, y nos ayuda a suavizar y dar un toque orgánico a nuestro look. Este tono transmite cercanía, bienestar y es ideal para mostrar una estética planeada; H&M, con su tono Shrimp Diet de brillo intenso, es el tono de mayo.

Shrimp Diet
Esmalte de uñas de aplicación fácil, gracias a su fórmula de brillo intenso. (Esmalte de uñas, $149, Aplicación fácil y rápida de cobertura media.)

Junio: Blanco suave (Cloud Dancer)
El color del año también se implementa en las uñas, siendo el tono elegido si lo que buscamos es transmitir frescura, limpieza, equilibrio, luz o darle este toque etéreo a tus uñas. El tono Funny Bunny de OPI de larga duración y efecto gel es el ideal para representar el Cloud Dancer de este 2026.

Funny Bunny
Un tono inspirado en el color del año: Cloud Dancer (OPI Esmalte de uñas, $264, Nail Lacquer "FUNNY BUNNY". amazon.com.mx)

Julio: Amarillo Suave
Alegría y energía transmite este color; con toques de diversión, es ideal para la temporada de verano. El tono Pastel Yellow de Agatha Ruiz de la Prada con efecto gel y secado rápido será el esmalte ideal para darle ese toque de personalidad sin esfuerzo a tus manos.

Pastel Yellow
Un esmalte de tono suave, ideal para transmitir alegría de temporada. (Agatha Ruiz De La Prada, $119, Esmalte De Uñas Gel Effect. mercadolibre.com.mx)

Agosto: Azul Cerúleo
Este color está relacionado con el mar y el cielo, considerando un tono moderno. Es ideal para transmitir sofisticación con toques vibrantes, pero sin perder la elegancia, y le da una estética limpia a tus manos. El tono 502 Moody Blue de Sephora de secado rápido es el ideal para el mes de agosto.

Moody Blue
Un esmalte de uñas con una fórmula vegana de secado rápido. (Sephora Collection, $140, Nail Polish esmalte de uñas. sephora.com.mx)

Septiembre: Naranja
A esta altura del año, el naranja nos ayuda como ese color puente entre el verano y el otoño. Es ideal si lo que buscas es transmitir energía, luminosidad, creatividad y dar ese toque cálido de la temporada. El tono Summer Lovin de OPI de larga duración y efecto gel es el mejor para llevar en este mes.

Summer Lovin
Un tono ideal para la temporada, esmalte de larga duración (Esmalte de uñas,Nail Lacquer, $166, Summer Lovin OPI. amazon.com.mx)

Octubre: Ciruela Intensa
Un tono que se caracteriza por el dramatismo, la sensualidad y el lujo es ideal si lo que buscamos es darle protagonismo a nuestras uñas. El tono So Shady de Revlon de secado rápido es el ideal para este mes donde la moda es el protagonista.

So Shady
Un esmalte de uñas ideal si lo que buscas es expresar ese toque dramático y elegante. (Revlon Esmalte de uñas, $139, ultra hd nail snap So Shady. amazon.com.mx)

Noviembre: Marrón profundo / Chocolate
Un tono neutral que representa al lujo silencioso, dado que transmite ese toque cálido y sofisticado. Si lo que buscas es ese toque nude sofisticado para esta temporada, el tono 802 Stone Taupe de Sephora es el ideal para elevar tus uñas.

802 Stone Taupe
El esmalte de uñas ideal con una fórmula vegana de secado rápido. (Sephora Collection, $140, Nail Polish esmalte de uñas. sephora.com.mx)

Diciembre: Perla translúcido
Un color atemporal, elegante, que representa sofisticación y luz, es ideal para esta temporada de celebración; este es ideal si lo que buscas es una estética tranquila, luminosa, pero elegante y minimalista. El tono Pure Pearl de Revlon es el tono para llevar en este mes.

Pure Pearl
Un tono atemporal, ideal para transmitir una estética de lujo silencioso. (Esmalte de uñas Revlon Classic Nail Enamel, $135, Pure Pearl. amazon.com.mx)

Nuestras uñas también cuentan una historia y pueden comunicar con intención, siendo una forma más consciente de llevar la moda e inspirarnos de las tendencias para conectar con nuestras emociones e incorporarlas en nuestro día a día, siendo ese accesorio clave mes con mes.

