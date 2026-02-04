Estos son los colores ideales para tus uñas según el mes de tu cumpleaños

Y sí es durante el mes de tu cumpleaños, entonces con mayor razón tienes que llevar en tus manos un color que proyecte tu esencia y personalidad, aquí te dejamos una guía de mes a mes, para elegir el tuyo y tal vez, ¡llevarlo todo el año!
Enero:
Azul Marino
Inspirado en el Navy Blue, además de estar en tendencia en las últimas pasarelas, es un color que transmite poder, elegancia y estiliza las manos. Podrías probar varias tonalidades de azules, pero difinitivamente, los más oscuros o eléctricos serán los ideales para ti. El tono
Infinite Shine de la marca
OPI es ideal, un esmalte de larga duración con efecto de gel, sin necesidad de lámparas.
Febrero: Rosa Pálido. Un tono que nos ayuda a equilibrar nuestras manos con delicadeza y que comunica feminidad, calma y le da ese toque romántico, es ideal para el mes de febrero. El tono Polished Up de Morgan Taylor puede darle ese toque a tus uñas, con su efecto metálico y luminoso.
Marzo: Lavanda / Lila El tono lavanda está asociado a la transición y renovación. Identificado como un color del cambio por ser un tono ligero, será ideal para dar ese toque de frescura y tranquilidad a nuestras manos. El tono Pale Lilac de Agatha Ruiz de la Prada con su efecto gel de secado rápido será el ideal para transformar tu estilo.
Abril: Verde Menta Es un color que rompe con la rutina y que transmite energía, lo cual lo hace ideal para este mes donde le damos la bienvenida a los colores llamativos y que conectan con la primavera. El tono Viva Verde de H&M de brillo intenso es el ideal si lo que buscamos es ese toque atrevido.
Mayo: Durazno Cálido Este tono aporta iluminación a la piel, y nos ayuda a suavizar y dar un toque orgánico a nuestro look. Este tono transmite cercanía, bienestar y es ideal para mostrar una estética planeada; H&M, con su tono Shrimp Diet de brillo intenso, es el tono de mayo.
Junio: Blanco suave (Cloud Dancer) El color del año también se implementa en las uñas, siendo el tono elegido si lo que buscamos es transmitir frescura, limpieza, equilibrio, luz o darle este toque etéreo a tus uñas. El tono Funny Bunny de OPI de larga duración y efecto gel es el ideal para representar el Cloud Dancer de este 2026.
Julio: Amarillo Suave Alegría y energía transmite este color; con toques de diversión, es ideal para la temporada de verano. El tono Pastel Yellow de Agatha Ruiz de la Prada con efecto gel y secado rápido será el esmalte ideal para darle ese toque de personalidad sin esfuerzo a tus manos.
Agosto: Azul Cerúleo Este color está relacionado con el mar y el cielo, considerando un tono moderno. Es ideal para transmitir sofisticación con toques vibrantes, pero sin perder la elegancia, y le da una estética limpia a tus manos. El tono 502 Moody Blue de Sephora de secado rápido es el ideal para el mes de agosto.
Septiembre:Naranja A esta altura del año, el naranja nos ayuda como ese color puente entre el verano y el otoño. Es ideal si lo que buscas es transmitir energía, luminosidad, creatividad y dar ese toque cálido de la temporada. El tono Summer Lovin de OPI de larga duración y efecto gel es el mejor para llevar en este mes.
Octubre: Ciruela Intensa Un tono que se caracteriza por el dramatismo, la sensualidad y el lujo es ideal si lo que buscamos es darle protagonismo a nuestras uñas. El tono So Shady de Revlon de secado rápido es el ideal para este mes donde la moda es el protagonista.
Noviembre: Marrón profundo / Chocolate Un tono neutral que representa al lujo silencioso, dado que transmite ese toque cálido y sofisticado. Si lo que buscas es ese toque nude sofisticado para esta temporada, el tono 802 Stone Taupe de Sephora es el ideal para elevar tus uñas.
Diciembre: Perla translúcido Un color atemporal, elegante, que representa sofisticación y luz, es ideal para esta temporada de celebración; este es ideal si lo que buscas es una estética tranquila, luminosa, pero elegante y minimalista. El tono Pure Pearl de Revlon es el tono para llevar en este mes.
Nuestras uñas también cuentan una historia y pueden comunicar con intención, siendo una forma más consciente de llevar la moda e inspirarnos de las tendencias para conectar con nuestras emociones e incorporarlas en nuestro día a día, siendo ese accesorio clave mes con mes.