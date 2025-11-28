Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

Este es el ritual que tu piel agradecerá este invierno

Hidratación intensa y reparación profunda son la base del cuidado de invierno que todas queremos. Toma nota, porque es más fácil de lo que crees.
vie 28 noviembre 2025 02:51 PM
mejora tu piel en invierno
Esta temporada de frío, tu piel merece más atención que el resto del año. (Getty Images)

Con la llegada del frío, nuestra piel se enfrenta a cambios extremos y le cuesta adaptarse a las bajas temperaturas y ambientes secos que causan daños, como la resequedad, la falta de luminosidad y tensión. Por eso es tendencia el skincare, para darle vida a esa parte tan importante de nuestro cuerpo.

Para estos casos, sin duda Orlane a logrado posicionarse como la marca esencial que te ayuda a esta lucha constante con las bajas temperaturas. Su tecnología avanzada y sus fórmulas permiten devolverle a tu piel esa elasticidad, firmeza y brillo natura, haciendo que cada paso de cuidado sea una rutina con experiencia sensorial y efectiva.

Publicidad

Cuidados que se ven y se sienten

Los productos Orlane se adaptan para diferentes tipos de piel y necesidades, siendo un must para mantener la piel fresca y protegida. A su vez, su aplicación se vuelve un momento de mimo que eleva cualquier rutina diaria a un ritual glamuroso y relajante, ideal para quienes buscan combinar bienestar y belleza natural.

Skincare
Un cuidado antienvejecimiento “universal” que otorga por primera vez el poder sobre la herencia genética. (Vía Instagram @orlanemx)

Desde suero hasta cremas nutritivas, la clave está en la constancia y la correcta aplicación: la mañana con texturas ligeras para proteger y la noche con concentrados que reparan a profundidad.

Publicidad

Tips para un ritual de invierno y glamour

Para maximizar resultados, se recomienda combinar el suero y cremas con movimientos ascendentes que favorecen la circulación y el efecto lifting natural. Además, añadir un masaje facial con rodillo o gua sha ayuda a relajar el rostro y potenciar la absorción de los productos.

Orlane
El skincare funciona cuando los resultados se vuelven visibles en nuestra piel. (Vía Instagram @orlanemx)

Los productos destacan por sus texturas suaves y envolventes que hacen que cuidar la piel sea un placer y se adapte a cualquier régimen, desde el más minimalista hasta el más exigente.

suero
Una buena rutina, te hace más tranquila la vida. (Vía Instagram @orlanemx)

Publicidad

El ritual de invierno de Orlane

Se basa en la poderosa acción regeneradora del B21 Extraordinaire Youth Reset Serum, que con su mezcla exclusiva de aminoácidos y células madre, aporta firmeza y luminosidad desde las primeras aplicaciones, ideal para combatir el frío. Este suero se complementa perfectamente con el B21 Extraordinaire Renewal Oil, un aceite nutritivo que crea una barrera protectora para mantener la piel flexible y radiante.

orlane
El kit que es un shot de juventud que te dejará la piel más firme, luminosa y densa este invierno. (Set B21 Extraordinaire Discovery, MXN$1,250.00, Orlane, El Palacio de Hierro)

Para una hidratación profunda, la Crème Royale es la aliada infalible que ayuda a suavizar y prevenir signos de envejecimiento propios del invierno, mientras que el cuidado específico para cuello y escote, el B21 Extraordinaire Neck and Decollete Lifting Care, reafirma estas zonas delicadas. Este ritual une eficacia y lujo, haciendo que cuidar la piel durante el frío se convierta en un momento de placer.

orlane
Mascarilla Royale con jalea real fresca y Oro de 24 k que desintoxica y desinflama la piel. (Tratamiento antiedad Crème Royale Beauté Sublime 110 ml, MXN$5,500.00, Orlane, El Palacio deHierro)

Tags

Skincare Invierno rituales

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad