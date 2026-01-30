Esta es la rutina capilar viral de Abbey Yung para una melena de alto impacto

¿Quién es Abbey Yung?

Abbey Yung es una creadora de contenido y dermatóloga especializada en el estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del cuero cabelludo. Abbey ganó popularidad en TikTok e Instagram, por compartir su rutina sobre el cuidado del pelo de una manera más realista y clara.

Abbey ha conectado con las jóvenes que buscan un cabello sano, fuerte y con brillo real.

La finalidad de implementar esta rutina es obtener un equilibrio entre una limpieza profunda, un tratamiento y la protección del cuero cabelludo, restaurándolo, controlando el frizz y obteniendo una hidratación continua.

¿Cuál es el famoso método de Abbey Yung?

El inicio de esta rutina, consiste en 2 pasos para proteger e hidratar el pelo para evitar que se reseque o se quiebre durante el lavado.

El primer paso es con el Pre-Shampoo OGX Bond Repair, este producto ayuda a reparar y fortalecer la estructura capilar que se encuentra dañada antes del baño y además, prepara el pelo para los siguientes pasos. Este pre-shampoo lo debes aplicar 10 minutos antes del lavado y de 1a 2 veces por semana.

Recomendación de pre-shampoo, Bond Repair (OGX, Pre-Shampoo, Bond Repair $196 amazon.com.mx)

Uno de los pasos más importantes de la rutina consiste en la aplicación del Oil Treatment OGX coconut oil para ayudar a proteger el cabello y reducir la resequedad, quiebre y el enredo del pelo. Toma nota, porque debes aplicarlo de medios a puntas y se dejarlo actuar al menos por 20 minutos.

Abby recomienda la marca de aceites de coco de OGX por los beneficios que ofrecen para la protección del pelo pero puedes elegir según tu tipo de melena.