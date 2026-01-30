Esta es la rutina capilar viral de Abbey Yung para una melena de alto impacto

Seguramente en tu paso por las redes sociales, te encontraste El método de Abbey Young, el cual ya se ha hecho viral y todo mundo quiere probar.
Este tratamiento consiste en una rutina de 10 pasos para el lavado y cuidado de manera más consciente, utilizando productos accesibles que dan resultados progresivos. A diferencia de otras rutinas, la creadora de contenido explica el porqué detrás de cada paso y cómo todos sus beneficios. Aquí te lo contamos paso para que también seas del team de pelo más que increíble.
¿Quién es Abbey Yung?
Abbey Yung es una creadora de contenido y dermatóloga especializada en el estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del cuero cabelludo. Abbey ganó popularidad en TikTok e Instagram, por compartir su rutina sobre el cuidado del pelo de una manera más realista y clara. Abbey ha conectado con las jóvenes que buscan un cabello sano, fuerte y con brillo real.
La finalidad de implementar esta rutina es obtener un equilibrio entre una limpieza profunda, un tratamiento y la protección del cuero cabelludo, restaurándolo, controlando el frizz y obteniendo una hidratación continua.
¿Cuál es el famoso método de Abbey Yung?
El inicio de esta rutina, consiste en 2 pasos para proteger e hidratar el pelo para evitar que se reseque o se quiebre durante el lavado.
El primer paso es con el Pre-Shampoo OGX Bond Repair, este producto ayuda a reparar y fortalecer la estructura capilar que se encuentra dañada antes del baño y además, prepara el pelo para los siguientes pasos. Este pre-shampoo lo debes aplicar 10 minutos antes del lavado y de 1a 2 veces por semana.
Uno de los pasos más importantes de la rutina consiste en la aplicación del Oil Treatment OGX coconut oil para ayudar a proteger el cabello y reducir la resequedad, quiebre y el enredo del pelo. Toma nota, porque debes aplicarlo de medios a puntas y se dejarlo actuar al menos por 20 minutos. Abby recomienda la marca de aceites de coco de OGX por los beneficios que ofrecen para la protección del pelo pero puedes elegir según tu tipo de melena.
Durante la ducha
El segundo paso de la rutina consiste en un doble lavado, el cual se debe adaptar a las necesidades de tu pelo, para que este sea un lavado estratégico y no agredirlo. En este paso el shampoo clarificante nos ayudará a eliminar el exceso de residuos o cualquier acumulación que pueda tener nuestro pelo. Aplicalo 1 vez por semana.
Después utiliza un Shampoo suave como L'Oréal Paris Shampoo Bonding Ever Pure Bond. Este paso esta diseñado para un uso frecuente y obtener una limpieza sin resecar; puedes usarlo las veces que sea necesario por semana.
Una de las recomendaciones más importantes de Abby es el uso de 1 a 2 productos en cada lavado; los productos van dependiendo del nivel de hidratación que requiera el pelo y pueden ir desde un acondicionador, mascarilla o un gloss.
Después de la ducha
Aquí debes serguir 4 pasos para sellar la hidratación, fortalecer la fibra capilar y mantener el brillo del cabello por más tiempo.
El uso del sérum Triple Bond Complex Hair Strengthener nos ayudará a sellar la reparación que iniciamos en el prelavado para mantener el pelo fuerte y manejable. Este se debe aplicar después de la ducha y dejar actuar mínimo por 10 minutos, antes de colocar cualquier otro producto. Para la hidratación y protección del pelo contra el calor al momento de realizar el styling aplica el acondicionador y protector térmico de TRESemmé Thermal Creations Heat Tamer
Este paso es opcional, pero el uso de Styling: TRESemmé Mousse Plumping Volumen se adapta de acuerdo a las necesidades de tu pelo y de la forma en que lo lleves día a día.
Los selladores como sérums, aceites o cremas los cuales nos ayudan a sellar la hidratación y también a aportarle brillo al cabello. Aplica Redken Sérum 24/7 Día y Noche únicamente en puntas siempre y cuando sea ligero y sientas que cubre las necesidades de tu pelo.
Entre lavados
Los entre lavados son el mantenimiento clave para sentir el cabello fresco, sano y bonito sin sobrecargarlo de productos, ya que en este paso se enfocan en mantener el equilibrio del cabello. Conservando la hidratación, controlar el frizz y proteger el pelo del calor y ambiente al que se ve expuesto, evitando que pueda verse opaco o pesado.
El uso de aceites o sprays hidratantes, protectores térmicos y shampoo en seco puede ayudarte a mantener tu cabello saludable, manejable y con movimiento.