Flecos en tendencia 2026: cómo elegir el estilo perfecto según la forma de tu cara

Durante el año pasado vimos diferentes estilos de fleco, y seguramente en este 2026 seguiremos viendo esta tendencia adaptada a los diferentes gustos de cada persona.
jue 29 enero 2026 02:51 PM
PORTADA (3).jpg
El fleco está en tendencia este 2026 y te decimos cómo llevarlo. (via Instagram (@aitana))

Este año la tendencia de flecos va a volver y la tendremos más viva que nunca, con diferentes estilos que se pueden adaptar a la forma de la cara o incluso a los gustos de cada persona.

A veces pensamos que el fleco es muy difícil de estilizar o que es un corte muy arriesgado . Pero la verdad es que, si encuentras el que mejor te queda dependiendo de tus facciones, puedes lograr un look súper icónico y que se alinee totalmente con tu personalidad. Quédate aquí para ver qué tipo de fleco te deberías de hacer este año.

Curtain Bangs

Este sigue siendo uno de los favoritos, es un estilo que queda muy bien con cualquier tipo de cara. Es un fleco largo con un partido en medio, que permite que el resto del pelo se funda y se enmarque el rostro sin necesidad de verse muy peinado. Este queda muy bien con el cabello largo o medio, con textura ondulada y hasta con un poco de frizz, ya que no necesita estilizarse mucho.

kendall.jpg
Los curtain bangs siempre son une buena opción y nos encantan (via Instagram (@kendalljenner))

En capas y con textura

Otro de los favoritos de este año es el fleco en capas y con mucha más textura de la que estamos acostumbradas. Este estilo va perfecto con cortes de pelo tipo boho y en capas, ya nos brinda un look más alocado y que va muy bien con el pelo ondulado o difícil de peinar. Puedes tener este corte sin necesidad de estilizarlo todos los días, y aún así seguirá viéndose bien.

dakota
Dakota Johnson es la og cuando hablamos de fleco, por eso amamos tomar inspo de ella. (Victor Boyko/Getty Images for Valentino)

Flequillo para Rizos

Durante mucho tiempo los rizos no se asociaban con el fleco, ya que era muy difícil de peinar y de estilizar. Pero hoy en día los rizos nos encantan y más cuando los llevan al natural.

redken.jpg
Acompaña tu flequillo de un buen tratamiento para rizos (Leave-in All Soft Mega Curls (Tratamiento Para Cabello Rizado Severamente Seco), $785, REDKEN, sephora.com)

Una de las mejores formas de darle ese toque cool a tu pelo rizado es incluyendo un fleco que vaya a juego con tu corte. Lo mejor es que lo puedes peinar como el resto de tu pelo, sin necesidad de ponerle mucho esfuerzo y consiguiendo que sea vea increíble.

AFI Awards Luncheon
Odessa A'zion es nuestra inspiración cuando hablamos de fleco para pelo chino. (Monica Schipper/Getty Images)
PORTADA.png
