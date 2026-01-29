Este año la tendencia de flecos va a volver y la tendremos más viva que nunca, con diferentes estilos que se pueden adaptar a la forma de la cara o incluso a los gustos de cada persona.
A veces pensamos que el fleco es muy difícil de estilizar o que es un corte muy arriesgado . Pero la verdad es que, si encuentras el que mejor te queda dependiendo de tus facciones, puedes lograr un look súper icónico y que se alinee totalmente con tu personalidad. Quédate aquí para ver qué tipo de fleco te deberías de hacer este año.
Flecos en tendencia 2026: cómo elegir el estilo perfecto según la forma de tu cara
Curtain Bangs
Este sigue siendo uno de los favoritos, es un estilo que queda muy bien con cualquier tipo de cara. Es un fleco largo con un partido en medio, que permite que el resto del pelo se funda y se enmarque el rostro sin necesidad de verse muy peinado. Este queda muy bien con el cabello largo o medio, con textura ondulada y hasta con un poco de frizz, ya que no necesita estilizarse mucho.
En capas y con textura
Otro de los favoritos de este año es el fleco en capas y con mucha más textura de la que estamos acostumbradas. Este estilo va perfecto con cortes de pelo tipo boho y en capas, ya nos brinda un look más alocado y que va muy bien con el pelo ondulado o difícil de peinar. Puedes tener este corte sin necesidad de estilizarlo todos los días, y aún así seguirá viéndose bien.
Flequillo para Rizos
Durante mucho tiempo los rizos no se asociaban con el fleco, ya que era muy difícil de peinar y de estilizar. Pero hoy en día los rizos nos encantan y más cuando los llevan al natural.
Una de las mejores formas de darle ese toque cool a tu pelo rizado es incluyendo un fleco que vaya a juego con tu corte. Lo mejor es que lo puedes peinar como el resto de tu pelo, sin necesidad de ponerle mucho esfuerzo y consiguiendo que sea vea increíble.