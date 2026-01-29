Flecos en tendencia 2026: cómo elegir el estilo perfecto según la forma de tu cara

Curtain Bangs

Este sigue siendo uno de los favoritos, es un estilo que queda muy bien con cualquier tipo de cara. Es un fleco largo con un partido en medio, que permite que el resto del pelo se funda y se enmarque el rostro sin necesidad de verse muy peinado. Este queda muy bien con el cabello largo o medio, con textura ondulada y hasta con un poco de frizz, ya que no necesita estilizarse mucho.

Los curtain bangs siempre son une buena opción y nos encantan (via Instagram (@kendalljenner))

En capas y con textura

Otro de los favoritos de este año es el fleco en capas y con mucha más textura de la que estamos acostumbradas. Este estilo va perfecto con cortes de pelo tipo boho y en capas, ya nos brinda un look más alocado y que va muy bien con el pelo ondulado o difícil de peinar. Puedes tener este corte sin necesidad de estilizarlo todos los días, y aún así seguirá viéndose bien.