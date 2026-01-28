El corrector es considerado uno de los pasos clave de toda rutina de maquillaje, con la finalidad de unificar el tono de piel, corregir imperfecciones o iluminar la mirada; siendo el mejor aliado de cualquier chica. El corrector logra que tu maquillaje se vea pulido, transformando el resultado final.
Por ello las celebs y sus makeup artists,entienden la importancia de la acertada elección de un buen corrector, que funcione para el día a día como para eventos importantes, y que en definitiva no puede faltar en su rutina . Estos son los correctores que se han vuelto sus favoritos.
Los correctores de ojos favoritos de las celebridades: cuáles usan y por qué funcionan
Hailey Bieber
El maquillaje de Hailey es uno de nuestros favoritos, ya que se caracteriza por tener este efecto de una piel superhidratada y fresca con ese toque natural y luminoso. Dentro de los esenciales en su maquillaje, la modelo opta por estos dos correctores, los cuales se han posicionado como sus favoritos, dado que no solo corrigen, también aportan luminosidad y frescura, lo que los hace ideales con su rutina.
Kosas-Corrector Revealer
Un corrector 3 en 1 de cobertura total y larga duración, que ayuda a corregir, iluminar y desinflamar con su fórmula cremosa con péptidos y ácido hialurónico que ayuda a reducir las ojeras e hinchazón, un corrector ideal para pieles sensibles.
Un sérum corrector de cobertura media ajustable con acabado natural y luminoso durante 24 horas. Ideal para ocultar, difuminar, iluminar y realzar tanto ojos como rostro, ayuda al cuidado de la piel con su fórmula de ceramidas, péptidos y ácido hialurónico.
Priscila Escoto
La influencer de lifestyle, Pris Escoto, es conocida por su rutina de maquillaje por tener un efecto de ser impecable y con un acabado natural. Ella apuesta por una técnica donde corrige y cubre después con su base o tinta de maquillaje. Una técnica ideal para que el maquillaje se vea impecable tanto en persona como en cámara.
Huda Beauty - #Fauxfilter color correct Un corrector de color ligero que ayuda a corregir, unificar e iluminar la zona debajo de los ojos. Con una fórmula resistente y cremosa con vitamina C y niacinamida, ayuda a suavizar la pigmentación e iluminar la zona debajo de los ojos.
Too Faced - Born This Way Super Coverage concealer Este corrector da una cobertura completa con acabado natural de larga duración con una fórmula 4 en 1 que cubre, define, hidrata y retoca. Diseñado para neutralizar ojeras y manchas antes de aplicar el corrector de tu preferencia, ya que permite que este se vea más limpio y natural.
Kendall Jenner
Kendall opta por un maquillaje minimalista y natural, que se caracteriza por tener una piel bronceada, luminosa y radiante con una mirada definida, resaltando la belleza natural.
L'Oréal Paris - Infallible More Than Concealer Un corrector líquido de larga duración y alta cobertura, impermeable y resistente al sudor y transferencias, ayuda a mantener el color de la piel por más tiempo. Su fórmula cubre ojeras profundas sin saturar la piel, creando un efecto de piel uniforme, siendo ideal para todo tipo de piel.
Teresuch
La beauty influencer Teresuch siempre busca tener una piel que se vea perfecta, pero sin saturarla, opta por maquillajes más naturales y luminosos, priorizando el skincare, para tener ese efecto de segunda piel. Utiliza técnicas que le ayuden a resaltar los rasgos faciales de forma natural.
Natasha Denona - Hy-Glam Concealer El Hy-Glam Concealer es un corrector de cobertura media de larga duración con acabado mate luminoso y natural que ayuda a corregir sin apagar la piel. Su fórmula con pigmentos biomiméticos y microesferas ayuda al cuidado de la piel y a iluminar las ojeras, disminuyendo la hinchazón y a difuminar las líneas de expresión, dejando un efecto descansado y fresco. Funciona en todo tipo de pieles y es ideal si lo que buscas es un corrector que mejore y unifique tu piel.