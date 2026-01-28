Los correctores de ojos favoritos de las celebridades: cuáles usan y por qué funcionan

Hailey Bieber

El maquillaje de Hailey es uno de nuestros favoritos, ya que se caracteriza por tener este efecto de una piel superhidratada y fresca con ese toque natural y luminoso. Dentro de los esenciales en su maquillaje, la modelo opta por estos dos correctores, los cuales se han posicionado como sus favoritos, dado que no solo corrigen, también aportan luminosidad y frescura, lo que los hace ideales con su rutina.

Hailey usa corrector en puntos estratégicos para iluminar y corregir lo necesario. (via Instagram (@haileybieber))

Kosas-Corrector Revealer

Un corrector 3 en 1 de cobertura total y larga duración, que ayuda a corregir, iluminar y desinflamar con su fórmula cremosa con péptidos y ácido hialurónico que ayuda a reducir las ojeras e hinchazón, un corrector ideal para pieles sensibles.

El principal corrector favorito de Hailey Bieber, ideal si lo que buscas es una piel luminosa y cero pesada. (Kosas- Corrector Revelear, $1,139,maquillaje de cobertura media con ácido hialurónico. www.amazon.com.mx)

Lancôme Concealer Teint Idole Ultra Wear Care&Glow

Un sérum corrector de cobertura media ajustable con acabado natural y luminoso durante 24 horas. Ideal para ocultar, difuminar, iluminar y realzar tanto ojos como rostro, ayuda al cuidado de la piel con su fórmula de ceramidas, péptidos y ácido hialurónico.

Este corrector de Lancôme es ideal si lo que necesitas es una corrección que dure todo el día y se vea impecable hasta la noche. (Concealer Teint Idole,$900, Ultra Wear Care & Glow Lancôme. www.lancome.com.mx)

Priscila Escoto

La influencer de lifestyle, Pris Escoto, es conocida por su rutina de maquillaje por tener un efecto de ser impecable y con un acabado natural. Ella apuesta por una técnica donde corrige y cubre después con su base o tinta de maquillaje. Una técnica ideal para que el maquillaje se vea impecable tanto en persona como en cámara.

Corregir con un color durazno elimina las tonalidades oscuras de las ojeras. (via Instagram (@priscyescoto))

Huda Beauty - #Fauxfilter color correct

Un corrector de color ligero que ayuda a corregir, unificar e iluminar la zona debajo de los ojos. Con una fórmula resistente y cremosa con vitamina C y niacinamida, ayuda a suavizar la pigmentación e iluminar la zona debajo de los ojos.

Un corrector aliado para las chicas que desean despertar la mirada y eliminar el cansancio en un solo paso. (Huda Beauty, $755, #Fauxfilter Color Correct. www.sephora.com.mx)

Too Faced - Born This Way Super Coverage concealer

Este corrector da una cobertura completa con acabado natural de larga duración con una fórmula 4 en 1 que cubre, define, hidrata y retoca. Diseñado para neutralizar ojeras y manchas antes de aplicar el corrector de tu preferencia, ya que permite que este se vea más limpio y natural.