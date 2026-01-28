Publicidad

Belleza

Los correctores de ojos favoritos de las celebridades: cuáles usan y por qué funcionan

El secreto para unas ojeras invisibles, empieza por el corrector adecuado. Ya sea para iluminar, corregir imperfecciones o lograr una piel más uniforme.
mié 28 enero 2026 03:35 PM
PORTADA (3).jpg
El corrector es un paso indispensable en cualquier maquillaje. (via Instagram (@haileybieber))

El corrector es considerado uno de los pasos clave de toda rutina de maquillaje, con la finalidad de unificar el tono de piel, corregir imperfecciones o iluminar la mirada; siendo el mejor aliado de cualquier chica. El corrector logra que tu maquillaje se vea pulido, transformando el resultado final.

Por ello las celebs y sus makeup artists, entienden la importancia de la acertada elección de un buen corrector, que funcione para el día a día como para eventos importantes, y que en definitiva no puede faltar en su rutina . Estos son los correctores que se han vuelto sus favoritos.

Hailey Bieber

El maquillaje de Hailey es uno de nuestros favoritos, ya que se caracteriza por tener este efecto de una piel superhidratada y fresca con ese toque natural y luminoso. Dentro de los esenciales en su maquillaje, la modelo opta por estos dos correctores, los cuales se han posicionado como sus favoritos, dado que no solo corrigen, también aportan luminosidad y frescura, lo que los hace ideales con su rutina.

hailey
Hailey usa corrector en puntos estratégicos para iluminar y corregir lo necesario. (via Instagram (@haileybieber))

Kosas-Corrector Revealer

Un corrector 3 en 1 de cobertura total y larga duración, que ayuda a corregir, iluminar y desinflamar con su fórmula cremosa con péptidos y ácido hialurónico que ayuda a reducir las ojeras e hinchazón, un corrector ideal para pieles sensibles.

Corrector-Kosas.jpg
El principal corrector favorito de Hailey Bieber, ideal si lo que buscas es una piel luminosa y cero pesada. (Kosas- Corrector Revelear, $1,139,maquillaje de cobertura media con ácido hialurónico. www.amazon.com.mx)

Lancôme Concealer Teint Idole Ultra Wear Care&Glow

Un sérum corrector de cobertura media ajustable con acabado natural y luminoso durante 24 horas. Ideal para ocultar, difuminar, iluminar y realzar tanto ojos como rostro, ayuda al cuidado de la piel con su fórmula de ceramidas, péptidos y ácido hialurónico.

Corrector Lancome.jpg
Este corrector de Lancôme es ideal si lo que necesitas es una corrección que dure todo el día y se vea impecable hasta la noche. (Concealer Teint Idole,$900, Ultra Wear Care & Glow Lancôme. www.lancome.com.mx)

Priscila Escoto

La influencer de lifestyle, Pris Escoto, es conocida por su rutina de maquillaje por tener un efecto de ser impecable y con un acabado natural. Ella apuesta por una técnica donde corrige y cubre después con su base o tinta de maquillaje. Una técnica ideal para que el maquillaje se vea impecable tanto en persona como en cámara.

pris
Corregir con un color durazno elimina las tonalidades oscuras de las ojeras. (via Instagram (@priscyescoto))

Huda Beauty - #Fauxfilter color correct
Un corrector de color ligero que ayuda a corregir, unificar e iluminar la zona debajo de los ojos. Con una fórmula resistente y cremosa con vitamina C y niacinamida, ayuda a suavizar la pigmentación e iluminar la zona debajo de los ojos.

Corrector Huda Beauty.jpg
Un corrector aliado para las chicas que desean despertar la mirada y eliminar el cansancio en un solo paso. (Huda Beauty, $755, #Fauxfilter Color Correct. www.sephora.com.mx)

Too Faced - Born This Way Super Coverage concealer
Este corrector da una cobertura completa con acabado natural de larga duración con una fórmula 4 en 1 que cubre, define, hidrata y retoca. Diseñado para neutralizar ojeras y manchas antes de aplicar el corrector de tu preferencia, ya que permite que este se vea más limpio y natural.

Corrector Too Faced.jpg
Este es el corrector ideal de Too Faced, ya que cuenta con alta cobertura, acabado natural y cero esfuerzo. (Too Faced,$785,Born This Way Super Coverage Concealer. www.sephora.com.mx)

Kendall Jenner

Kendall opta por un maquillaje minimalista y natural, que se caracteriza por tener una piel bronceada, luminosa y radiante con una mirada definida, resaltando la belleza natural.

kendall
Elige un corrector en tu tono de piel o ligeramente más claro para iluminar. (via Instagram (@kendalljenner))

L'Oréal Paris - Infallible More Than Concealer
Un corrector líquido de larga duración y alta cobertura, impermeable y resistente al sudor y transferencias, ayuda a mantener el color de la piel por más tiempo. Su fórmula cubre ojeras profundas sin saturar la piel, creando un efecto de piel uniforme, siendo ideal para todo tipo de piel.

Corrector Loréal.jpg
Uno de nuestros favoritos, este corrector de L'Oréal Paris será tu aliado con su fórmula de larga duración. (L´Oréal Paris, Corrector liquído de larga duración 24h, $299, Infallible More than concealer. www.amazon.com.mx)

Teresuch

La beauty influencer Teresuch siempre busca tener una piel que se vea perfecta, pero sin saturarla, opta por maquillajes más naturales y luminosos, priorizando el skincare, para tener ese efecto de segunda piel. Utiliza técnicas que le ayuden a resaltar los rasgos faciales de forma natural.

teresuch
Opta por una textura hidratante para prolongar el tiempo que dura tu corrector. (via Instagram (@teresuch))

Natasha Denona - Hy-Glam Concealer
El Hy-Glam Concealer es un corrector de cobertura media de larga duración con acabado mate luminoso y natural que ayuda a corregir sin apagar la piel. Su fórmula con pigmentos biomiméticos y microesferas ayuda al cuidado de la piel y a iluminar las ojeras, disminuyendo la hinchazón y a difuminar las líneas de expresión, dejando un efecto descansado y fresco. Funciona en todo tipo de pieles y es ideal si lo que buscas es un corrector que mejore y unifique tu piel.

Corrector Natasha D.jpg
Este corrector ha tomado popularidad en las redes gracias a su corrección inteligente que ilumina, suaviza y eleva tu maquillaje. (Natasha Denona, $825, Hy-Glam Concealer. www.sephora.com.mx)
