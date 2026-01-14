Publicidad

¿Regresaste de la playa? Esto es lo que debes hacer para que tu bronceado dure más tiempo

El secreto para conservar un bronceado perfecto tiene menos que ver con magia y más con hidratación, nutrición y productos aliados.
mié 14 enero 2026 03:01 PM
PORTADA.png
Así es cómo puedes extender tu bronceado después de las vacaciones. (via Instagram (@kendalljenner))

Vuelves de la playa, traes souvenirs: fotografías, arena en la maleta, con una vibra tropical divina y con ese bronceado dorado pero temes que se esfume en cuestión de días. La buena noticia es que el glow sí puede durar más, siempre y cuando le des a tu piel lo que necesita después de haber pasado días entre sol y sal.

Transforma la rutina post-sol en un ritual de cuidado inteligente para evitar que la piel se reseque , se descame o pierda luminosidad antes de tiempo. Te contamos cómo lograrlo.

Hidratación profunda = bronceado con más duración

El sol, la sal del mar y el cloro de la alberca funcionan como un bomba que deshidrata la piel a diferentes niveles. Cuando la piel pierde agua, se vuelve áspera y comienza a descamarse y ahí es donde el glow dorado desaparece más rápido.

Hidratación profunda.
Hidrata tu piel después de la exposición al sol. (After Sun Aloe Vera, $640.00, Lancaster, Palacio de Hierro)

Por eso, después de las vacaciones, cambia las lociones ligeras por texturas abundantes como el aloe vera, karité, ceramidas, niacinamida o ácido hialurónico ayudan a retener humedad y a reforzar la barrera cutánea.

Cicaplast Baume B5 La Roche-Posay.jpg
Una crema nutritiva es el secreto para que tu bronceado se extienda por mucho tiempo. (Cicaplast Baume B5, $246, La Roche-Posay, Amazon)

Aftersun + aceites: cuando el glow también se nutre

El aftersun no es solo ayuda a calmar la piel, también ayuda a prolongar el tono y evitar el enrojecimiento sobre la piel.

Aftersun + aceites
El after-sun cuenta con ingredientes como aloé vera que ayudarán a que tu piel se recupere. (After Sun Lotion, $375, Hawaiian Tropic, Amazon)

Combinado con un aceite nutritivo aplicado sobre la piel ligeramente húmeda, se logra un efecto de luminosidad saludable y un dorado más uniforme. Este paso también ayuda a evitar la textura apagada que suele aparecer una semana después de broncearse.

. Aftersun + aceites
Amamos el efecto glowy que puedes lograr con un aceite corporal. (Huile Prodigieuse, $995, Nuxe, El Palacio de Hierro)

Exfoliación suave

Muchos creen que exfoliar la piel “borra” el bronceado, pero es todo lo contrario: una exfoliación suave elimina células muertas y potencia la luminosidad. El truco está en hacerlo una vez por semana, con piel ya recuperada del sol y evitando abrasivos. Esto previene el clásico efecto “mudar como serpiente” que elimina el dorado en forma de parches.

Exfoliación suave
Exfolia tu piel suavemente para que retenga toda esa hidratación de la mejor manera. (Exfoliantec corporal, $265, Tree Hut, Amazon)

El bronceado no solo vive en la superficie. Si te hidratas bien y comes cosas como zanahoria, mango, durazno, melón o jitomate, el tono se mantendra más vivo porque ayudas a la melanina desde adentro.

Tips adicionales que te pueden ayudar a conservar tu bronceado

También hay pequeños gestos que prolongan el glow: evita el agua muy caliente al momento de balarte, opta por jabones suaves, telas ligeras que no irriten y al salir del baño es mejor presionar la toalla en lugar de frotar. Y si ya ves que el color empieza a bajar, un autobronceador gradual te salva la vida. Las fórmulas nuevas ya no manchan y se difuminan súper fácil, así que el resultado queda natural, como si todavía vinieras de la playa.

luxe
Agrega unas gotas a tu crema y así, podrás prolongar tu bronceado. (Glow Drops, $765, Endless Luxe, www.endlessluxe.com)
