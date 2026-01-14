¿Regresaste de la playa? Esto es lo que debes hacer para que tu bronceado dure más tiempo

Vuelves de la playa, traes souvenirs: fotografías, arena en la maleta, con una vibra tropical divina y con ese bronceado dorado pero temes que se esfume en cuestión de días. La buena noticia es que el glow sí puede durar más, siempre y cuando le des a tu piel lo que necesita después de haber pasado días entre sol y sal.

Transforma la rutina post-sol en un ritual de cuidado inteligente para evitar que la piel se reseque , se descame o pierda luminosidad antes de tiempo. Te contamos cómo lograrlo.