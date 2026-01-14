¿Regresaste de la playa? Esto es lo que debes hacer para que tu bronceado dure más tiempo

Vuelves de la playa, traes souvenirs: fotografías, arena en la maleta, con una vibra tropical divina y con ese bronceado dorado pero temes que se esfume en cuestión de días. La buena noticia es que el glow sí puede durar más, siempre y cuando le des a tu piel lo que necesita después de haber pasado días entre sol y sal.
Transforma la rutina post-sol en un ritual de cuidado inteligente para evitar que la piel se reseque , se descame o pierda luminosidad antes de tiempo. Te contamos cómo lograrlo.
Publicidad
Hidratación profunda = bronceado con más duración
El sol, la sal del mar y el cloro de la alberca funcionan como un bomba que deshidrata la piel a diferentes niveles. Cuando la piel pierde agua, se vuelve áspera y comienza a descamarse y ahí es donde el glow dorado desaparece más rápido.
Por eso, después de las vacaciones, cambia las lociones ligeras por texturas abundantes como el aloe vera,karité, ceramidas, niacinamida o ácido hialurónico ayudan a retener humedad y a reforzar la barrera cutánea.
Publicidad
Aftersun + aceites: cuando el glow también se nutre
El aftersun no es solo ayuda a calmar la piel, también ayuda a prolongar el tono y evitar el enrojecimiento sobre la piel.
Combinado con un aceite nutritivo aplicado sobre la piel ligeramente húmeda, se logra un efecto de luminosidad saludable y un dorado más uniforme. Este paso también ayuda a evitar la textura apagada que suele aparecer una semana después de broncearse.
Publicidad
Exfoliación suave
Muchos creen que exfoliar la piel “borra” el bronceado, pero es todo lo contrario: una exfoliación suave elimina células muertas y potencia la luminosidad. El truco está en hacerlo una vez por semana, con piel ya recuperada del sol y evitando abrasivos. Esto previene el clásico efecto “mudar como serpiente” que elimina el dorado en forma de parches.
El bronceado no solo vive en la superficie. Si te hidratas bien y comes cosas como zanahoria, mango, durazno, melón o jitomate, el tono se mantendra más vivo porque ayudas a la melanina desde adentro.
Tips adicionales que te pueden ayudar a conservar tu bronceado
También hay pequeños gestos que prolongan el glow: evita el agua muy caliente al momento de balarte, opta por jabones suaves, telas ligeras que no irriten y al salir del baño es mejor presionar la toalla en lugar de frotar. Y si ya ves que el color empieza a bajar, un autobronceador gradual te salva la vida. Las fórmulas nuevas ya no manchan y se difuminan súper fácil, así que el resultado queda natural, como si todavía vinieras de la playa.