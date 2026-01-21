Publicidad

Belleza

Jo Malone London lanza una nueva fragancia y estamos obsesionadas

Amber & Labdanum es la nueva fragancia de la casa; con notas amaderadas recibimos una colonia intensa y duradera.
mié 21 enero 2026 01:47 PM
Una fragancia con notas amaderadas. (Cortesía)

Jo Malone es una casa de perfumería británica, la cual se puede considerar como perfumería nicho. Cuenta con un catálogo extenso de perfumes que se caracterizan por ser discretos pero memorables . Si usas una fragancia de la casa Malone, ten por seguro que vas a recibir cumplidos.

Ahora tenemos una nueva colonia de la casa: Amber & Labdanum, la cual pertenece a la colección de Cologne Intense. Esta fragancia se caracteriza por ser un perfume cálido, elegante y profundo. Describe el ADN de Jo Malone, implementando la resina y el ámbar, que juntos dan una increíble fragancia. Quédate aquí para saber más sobre este perfume.

¿Qué esperar de la fragancia?

Amber & Labdamum contiene tres notas importantes. Su nota base es el ámbar, que da una base amaderada y profunda con un toque de calidez. Su nota de corazón es el ládano, es una resina cálida extraída de la jara que brinda suavidad y calidez en una sola fragancia. Como nota de salida tenemos naranja amarga, la cual le brinda un toque cítrico a la fragancia, logrando una buena mancuerna con las notas de ládano.

jomalone2.jpg
No te pierdas de esta fragancia con notas de ámbar y resina (Amber Labdanum Cologne Intense, $4,600, Jo Malone, jomalone.com)

¿Por qué es uno de nuestros favoritos?

En este perfume también se pueden percibir notas de vainilla y de roble tostado, provocando que sea una fragancia sensual y poderosa.

jomalone4.jpg
Jo Malone no solo nos da fragancias increíbles, también nos da empaques elegantes (Amber Labdanum Cologne Intense, $4,600, Jo Malone, jomalone.com)

La puedes encontrar en dos presentaciones diferentes, en botellas cafés de 50ml y 100ml. Se puede adquirir directamente en la página de Jo Malone. También es una fragancia que puedes combinar y hacer layering con ella, juntando otros perfumes de la marca y logrando olores únicos que siempre llamarán la atención de quien este a tu alrededor.

jomalone3.jpg
No hay nada mejor que una fragancia con tonos cítricos y amaderados. (Amber Labdanum Cologne Intense, $4,600, Jo Malone, jomalone.com)
