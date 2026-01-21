Jo Malone London lanza una nueva fragancia y estamos obsesionadas

Jo Malone es una casa de perfumería británica, la cual se puede considerar como perfumería nicho. Cuenta con un catálogo extenso de perfumes que se caracterizan por ser discretos pero memorables . Si usas una fragancia de la casa Malone, ten por seguro que vas a recibir cumplidos.

Ahora tenemos una nueva colonia de la casa: Amber & Labdanum, la cual pertenece a la colección de Cologne Intense. Esta fragancia se caracteriza por ser un perfume cálido, elegante y profundo. Describe el ADN de Jo Malone, implementando la resina y el ámbar, que juntos dan una increíble fragancia. Quédate aquí para saber más sobre este perfume.