Tratamientos para la piel no invasivos que debes conocer y sí funcionan

Tratamiento no invasivos para mejorar la piel

Lo sabemos, queremos un gran glam en la piel, desinflamarnos y que nuestra cara no se vea hinchada después de algunos excesos en las fiestas, pero sin ponernos en riesgo. Para están los tratamientos no invasivos que mejoran la piel, buscan rejuvenecer, tensar y dar luminosidad sin cirugía.

En la mayoría de estos tratamientos se usan rellenos de ácido hialurónico, láser, radiofrecuencia, peelings químicos y microneedling. De esta forma se estimula el colágeno y se eliminan manchas.

¡Un masaje por favor!

Los masajes descontracturantes son una terapia profunda que se enfoca en relajar los músculos tensos y liberar el estrés acumulado en el cuerpo, ayudando a restaurar la movilidad y aliviando el dolor, promoviendo la relajación y el bienestar corporal. A través de técnicas de amasamiento, fricciones y presión controlada. ¡Incluso, es súper recomendable hacerlo en tu cara! Todas nuestras emociones pasan por ahí, así que es súper recomendable que un estos masajes este enfocado tu rostro.

Masajes reductores

Estos masajes cuentan con una técnica estética manual intensa que se enfoca en zonas específicas del cuerpo, que ayudan a disminuir la celulitis y eliminar la grasa localizada, ya sea en el abdomen, muslos o caderas; activan la circulación y ayudan con la tonificación y definición corporal. Se realizan con movimientos rápidos y presión profunda que ayudan a generar calor para disolver la grasa.