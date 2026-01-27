Tratamientos para la piel no invasivos que debes conocer y sí funcionan

Una vez que termina la temporada de fiestas y comenzamos a retomar nuestra rutina, el cansancio se hace presente y el cuerpo y la piel suelen pedir una pausa. Estos cambios en nuestros días y los excesos que pasamos, hacen presencia de inflamaciones, un cuerpo tenso y una piel apagada. Si esto te está pasando, ¡toma una pausa, te contamos como recuperar tu brillo!
Lo sabemos, queremos un gran glam en la piel, desinflamarnos y que nuestra cara no se vea hinchada después de algunos excesos en las fiestas, pero sin ponernos en riesgo. Para están los tratamientos no invasivos que mejoran la piel, buscan rejuvenecer, tensar y dar luminosidad sin cirugía. En la mayoría de estos tratamientos se usan rellenos de ácido hialurónico, láser, radiofrecuencia, peelings químicos y microneedling. De esta forma se estimula el colágeno y se eliminan manchas.
¡Un masaje por favor!
Los masajes descontracturantes son una terapia profunda que se enfoca en relajar los músculos tensos y liberar el estrés acumulado en el cuerpo, ayudando a restaurar la movilidad y aliviando el dolor, promoviendo la relajación y el bienestar corporal. A través de técnicas de amasamiento, fricciones y presión controlada. ¡Incluso, es súper recomendable hacerlo en tu cara! Todas nuestras emociones pasan por ahí, así que es súper recomendable que un estos masajes este enfocado tu rostro.
Masajes reductores
Estos masajes cuentan con una técnica estética manual intensa que se enfoca en zonas específicas del cuerpo, que ayudan a disminuir la celulitis y eliminar la grasa localizada, ya sea en el abdomen, muslos o caderas; activan la circulación y ayudan con la tonificación y definición corporal. Se realizan con movimientos rápidos y presión profunda que ayudan a generar calor para disolver la grasa.
Drenaje linfático
El drenaje linfático es una técnica de masaje suave y rítmico, que ayuda a estimular el sistema linfático, el cual ayudará a eliminar el exceso de líquidos, toxinas y mejora la circulación. Teniendo como beneficios la reducción de inflamación, alivia la sensación de pesadez y ayuda al cuerpo a desintoxicarse. Se caracteriza por movimientos suaves y lentos con una presión superficial y rítmica que se dirigen hacia los ganglios linfáticos para facilitar la evacuación de la linfa.
Limpieza facial profunda
Esta limpieza facial es un tratamiento estético profesional que ayuda a eliminar el exceso de grasa, células muertas, impurezas y puntos negros que se encuentren acumulados en la piel.
También puedes probar el famoso Hollywood Peel, que es un peeling de carbón activado. Es un tratamiento facial láser no invasivo y rápido que combina el carbono y tecnología láser para limpiar profundamente, exfoliar, cierra poros, estimula el colágeno y rejuvenece la piel al instante. Y cuando te decimos al instante, ¡realmente lo es! Es una de las recomendaciones perfectas para antes de un evento importante.
Radiofrecuencia facial
Este tratamiento estético utiliza energía térmica a través de ondas electromagnéticas para estimular la producción de colágeno y elastina para mejorar la firmeza de la piel. Es ideal para reafirmar los tejidos, reducir la flacidez y tonifica de la piel. Además, mejora la textura de la piel, ayuda a la luminosidad de la piel.
Terapias con luz LED
La terapia de luz LED es un tratamiento estético y dermatológico que utiliza diferentes tipos de luz fría (roja, azul, etc.), que ayudan a mejorar la salud de la piel con la regeneración celular, reducir el envejecimiento y también para combatir el acné. Esta función funciona a través de la activación de fotorreceptores que ayudan a la estimulación del metabolismo y la autorreparación con la producción de colágeno y elastina.
Cuidar nuestro cuerpo y piel se trata de un acto de amor propio, y es que el escuchar lo que tu cuerpo necesita puede ayudarte a encontrar un equilibrio y bienestar en tu vida a través de procesos que no son agresivos y son efectivos.