Trend de Rhode: ¿De qué se trata y cómo unirte?

Seguramente este fin de semana viste a varios de tus influencers, artistas y celebs favoritos protagonizar una nueva campaña de Rhode, pero no todo es lo que parece.
No es ninguna novedad que Rhode llegó al mercado a cambiar el concepto de belleza, darle una nueva estética y crear una nueva visión a la industria beauty. La marca de Hailey Bieber tiene sellos distintivos, como la donut glazed skin, los labios jugosos y las rutinas minimalistas que transforman tu piel . Ahora, la inteligencia artificial es capaz de recrear esta estética.