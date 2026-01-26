Trend de Rhode: ¿De qué se trata y cómo unirte?

Cómo hacer el trend de Rhode

Estas imágenes son completamente inteligencia artifical, así que lo primero que tienes qué hacer es descargar la aplicación Glam IA. Ahora, tendrás que subir una imagen tuya donde se vean claramente los rasgos de tu cara con mucha claridad, seleccionas la plantilla de Rhode y listo, eres la nueva imagen promocional de la campaña.

Influencers y celebridades se han unido a esta tendencia divertida, donde sus seguidores dudaron si era real la campaña o no. (via Instagram (@comoloqueveo))

El sello de marketing detrás de Rhode

Lauren Ratner es la genia detrás de todo el marketing de Rhode, pues ella ha sabido destacar la marca entre muchas otras gracias a sus campañas de promoción, embajadoras y afiliación.

La mancuerna que Hailey y Lauren han hecho ha posicionado a Rhode como una de las marcas de beauty más icónicas. (via Instagram (@laurenratner))

Ratner es la co-fundadora, presidente y directora de marca, por lo que ha estado detrás de todos los momentos icónicos de la marca, como las fundas para el teléfono, la colaboración con Krispy Kreme y recientemente la inclusión de Rhode a Sephora. Junto con Hailey, han construido toda una estética alrededor de la marca que hoy es icónica, tanto que han logrado que la inteligencia artificial trate de replicarlo.