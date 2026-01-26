Publicidad

Trend de Rhode: ¿De qué se trata y cómo unirte?

Hay un trend viral de Rhode, donde la inteligencia artificial replica la estética de la marca, con acabados al estilo Hailey Bieber.
lun 26 enero 2026 05:30 PM
Una campaña hecha con inteligencia artificial que se ha convertido en un fenómeno viral. (via Instagram (@wairkstudio))

Seguramente este fin de semana viste a varios de tus influencers, artistas y celebs favoritos protagonizar una nueva campaña de Rhode, pero no todo es lo que parece.

No es ninguna novedad que Rhode llegó al mercado a cambiar el concepto de belleza, darle una nueva estética y crear una nueva visión a la industria beauty. La marca de Hailey Bieber tiene sellos distintivos, como la donut glazed skin, los labios jugosos y las rutinas minimalistas que transforman tu piel . Ahora, la inteligencia artificial es capaz de recrear esta estética.

La campaña que nunca existió

Piel super glowy, parches de hidrogel para los ojos, composiciones minimalistas y muchos sellos más que son completamente identificables con Rhode, fueron algunos de los elementos que la inteligencia artificial detectó para crear esta campaña.

Eugenio Derbez, Consuelo Duval, Kunno y decenas artistas más sorprendieron a sus fanáticos cuando compartieron imágenes simulando ser los protagonistas de la nueva campaña de Rhode, que pronto se convirtió en un trend en las redes sociales.

Wairk Studio comenzó con esta tendencia, pues sus imágenes se volvieron virales ya que la gente no sabía si se trataba de algo real o hecho con inteligencia artificial. ¿El resultado? Una serie de imágenes divertidas, que ponen a Rhode en el centro, afirmando que la marca tiene ya sellos reconocibles e icónicos.

Wairk Studio se dedica a crear conceptos de marketing con inteligencia artificial. (via Instagram (@wairkstudio))

Cómo hacer el trend de Rhode

Estas imágenes son completamente inteligencia artifical, así que lo primero que tienes qué hacer es descargar la aplicación Glam IA. Ahora, tendrás que subir una imagen tuya donde se vean claramente los rasgos de tu cara con mucha claridad, seleccionas la plantilla de Rhode y listo, eres la nueva imagen promocional de la campaña.

Influencers y celebridades se han unido a esta tendencia divertida, donde sus seguidores dudaron si era real la campaña o no. (via Instagram (@comoloqueveo))

El sello de marketing detrás de Rhode

Lauren Ratner es la genia detrás de todo el marketing de Rhode, pues ella ha sabido destacar la marca entre muchas otras gracias a sus campañas de promoción, embajadoras y afiliación.

La mancuerna que Hailey y Lauren han hecho ha posicionado a Rhode como una de las marcas de beauty más icónicas. (via Instagram (@laurenratner))

Ratner es la co-fundadora, presidente y directora de marca, por lo que ha estado detrás de todos los momentos icónicos de la marca, como las fundas para el teléfono, la colaboración con Krispy Kreme y recientemente la inclusión de Rhode a Sephora. Junto con Hailey, han construido toda una estética alrededor de la marca que hoy es icónica, tanto que han logrado que la inteligencia artificial trate de replicarlo.

