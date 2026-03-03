Todo sobre la marca de perfumes ‘Orebella’ de Bella Hadid

Tras conquistar Estados Unidos, Reino Unido y Medio Oriente, Orebella, la marca de perfumes de Bella Hadid, finalmente llegó a Europa (en exclusiva a Douglas) y no se trata de la típica marca de celebridad lanzada solo por hype.
Aquí, la fragancia se encuentra con el skincare: no se trata únicamente de lo bien que huelan sus notas, sino también de la eficacia de la fórmula.
El concepto es la “skinification of scent”: perfumes de doble fase que deben agitarse antes de usarse, sin alcohol y con ingredientes hidratantes.
El objetivo de la marca no es solo oler bien, sino también hacer que tu piel se sienta bien y, por extensión, que nosotros también nos sintamos bien.
La marca de perfumes de Bella Hadid ‘Orebella’
Orebellaes una marca de fragancias fundada por Bella Hadid en mayo del 2024.
La marca está inspirada en la naturaleza, aprovechando sus beneficios curativos para realzar tanto la piel como el alma.
Su fórmula bifásica distintiva presenta dos capas que hidratan la piel y ofrecen una experiencia de fragancia de larga duración.
Con una agitación activadora, la fusión de ambas fases crea un perfume magnético que se funde con la piel y se vuelve uno con ella.
Pronunciado aura-bella, Orebella surge del apellido familiar de Bella Hadid, Hadid, que en árabe se traduce como “mineral de hierro”.
Ore (mineral), un material natural del que se extraen valiosos elementos, se conecta con Aura: esa atmósfera distintiva que nos envuelve y emana de cada uno de nosotros.
Orebella está diseñado con el corazón
Bella Hadid trabajó con reconocidos creativos para crear un empaque con significado, que incorpora su pasión personal por la perfumería vintage y la naturaleza.
Cada frasco de Orebella, con forma de geoda, está diseñado para sostenerse en la palma de la mano, agitarse y sentir el cambio energético.
Como un homenaje adicional al mundo natural, las botellas de vidrio están hechas con materiales reciclables y se presentan en cajas con certificación FSC.
Sus fragancias buscan fusionar los beneficios de la aromaterapia con la perfumería fina, siendo además aptas para piel sensible.
Aromas trascendentes creados por Bella Hadid
Colaboraron con las prestigiosas casas de fragancias Firmenich y Robertet para desarrollar una colección de perfumes que trasciende las barreras tradicionales de género y edad, brindando a cada persona la libertad de expresar cada faceta de sí misma a través de aromas que evocan recuerdos.
Al prohibir más de 1,300 ingredientes, cumplir con estrictos estándares de seguridad verificados por terceros y abastecer responsablemente todos los ingredientes premium, Orebella refleja la dedicación de Bella Hadid por crear un producto excepcional que fomente la confianza en uno mismo y un ritual diario saludable para todos.
Historia de Orebella
“Para mí, la fragancia siempre ha estado en el centro de mi vida: me ha ayudado a sentir que tengo el control de quién soy y de mi entorno. Desde mi hogar hasta recuerdos nostálgicos, mi propia energía y mi conexión con los demás, el aroma ha sido una vía de expresión. Me hacía sentir segura en mi propio mundo”, asegura Bella Hadid sobre su relacón con las fragancias.
“A lo largo de mi proceso de sanación, descubrí que era extremadamente sensible al alcohol en los perfumes tradicionales, tanto física como mentalmente; se volvió algo más abrumador que reconfortante para mí", reveló la modelo, quien fue diagnosticada hace años con enfermedad de Lyme.
"Esa fue la razón principal por la que quise encontrar una alternativa, y así los aceites esenciales se convirtieron en un proceso artístico y experimental. Cultivar lavanda en mi granja, caminar por mi jardín cada mañana, aprender sobre la historia de mi familia creando aromas caseros… me hizo darme cuenta de que quizá tenía una vocación en esto. Encontré sanación, alegría y amor en los aromas de la naturaleza”, contó Bella.
"Por eso estoy tan orgullosa de Orebella. Fue verdaderamente un sueño y una pasión que, gracias al universo y a una dedicación auténtica, logró convertirse en esta marca. Es un proyecto artístico hecho producto, que puedo llevar en mi cuerpo y lucir con confianza: nostálgico, fresco, cómodo y sensual", añadió.
"No puedo esperar a que todos descubran el mundo de Orebella. Mi misión principal para cualquier persona que experimente Orebella es que se sienta conectada consigo misma. Estoy deseando escuchar lo que realmente piensan, porque eso es lo que más significa para mí. El mundo de Orebella es mi alma. Este mundo soy yo. Es un espacio que ofrece la oportunidad de florecer y crecer, con las más perfectas imperfecciones.Estos aromas son una mezcla de mi pasado, mi presente y mi futuro. Esto es Orebella", explicó.