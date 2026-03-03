Todo sobre la marca de perfumes ‘Orebella’ de Bella Hadid

La marca de perfumes de Bella Hadid ‘Orebella’

Orebella es una marca de fragancias fundada por Bella Hadid en mayo del 2024.

La marca está inspirada en la naturaleza, aprovechando sus beneficios curativos para realzar tanto la piel como el alma.

Instagram

Su fórmula bifásica distintiva presenta dos capas que hidratan la piel y ofrecen una experiencia de fragancia de larga duración.

Con una agitación activadora, la fusión de ambas fases crea un perfume magnético que se funde con la piel y se vuelve uno con ella.

Pronunciado aura-bella, Orebella surge del apellido familiar de Bella Hadid, Hadid, que en árabe se traduce como “mineral de hierro”.

Ore (mineral), un material natural del que se extraen valiosos elementos, se conecta con Aura: esa atmósfera distintiva que nos envuelve y emana de cada uno de nosotros.

Instagram

Orebella está diseñado con el corazón

Bella Hadid trabajó con reconocidos creativos para crear un empaque con significado, que incorpora su pasión personal por la perfumería vintage y la naturaleza.

Cada frasco de Orebella, con forma de geoda, está diseñado para sostenerse en la palma de la mano, agitarse y sentir el cambio energético.

Como un homenaje adicional al mundo natural, las botellas de vidrio están hechas con materiales reciclables y se presentan en cajas con certificación FSC.

Instagram

Sus fragancias buscan fusionar los beneficios de la aromaterapia con la perfumería fina, siendo además aptas para piel sensible.

Aromas trascendentes creados por Bella Hadid

Colaboraron con las prestigiosas casas de fragancias Firmenich y Robertet para desarrollar una colección de perfumes que trasciende las barreras tradicionales de género y edad, brindando a cada persona la libertad de expresar cada faceta de sí misma a través de aromas que evocan recuerdos.

Al prohibir más de 1,300 ingredientes, cumplir con estrictos estándares de seguridad verificados por terceros y abastecer responsablemente todos los ingredientes premium, Orebella refleja la dedicación de Bella Hadid por crear un producto excepcional que fomente la confianza en uno mismo y un ritual diario saludable para todos.