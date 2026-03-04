Copper Blonde: El tono perfecto para esconder las canas

¿Qué es el Copper Blonde y por qué se convirtió en tendencia?

El copper blonde encaja perfecto con las nuevas tendencias en belleza; un tono que se ve natural, con brillo y que da movimiento al pelo, sin la necesidad de acudir constantemente al salón. Siendo un tono con mayor versatilidad y que permite adaptarlo con diferentes tonos gracias a su base dorada y cobriza y trabajarlo con diferentes estilos como el balayage, las babylights o bien en capas que ayuden a integrar el tono de manera sutil para cubrir las canas, y que se ha convertido en el tono aliado favorito de las mujeres.

El copper blonde de Nicole Kidman se caracteriza por sus matices en dorado cobrizo y por tener un acabado luminoso que suaviza la raíz y aporta dimensión a su cabello.

(Vía Instagram (@nicolekidman))

Al ser un tono intermedio entre los rubios y los cobrizos, es ideal para transmitir calidez, luminosidad y naturalidad. Reduciendo el contraste de la cana, pero también dando un efecto más fresco a la piel, creando una estética sofisticada pero relajada y contemporánea.

Uno de los beneficios del copper blonde, que lo ha convertido en el favorito, se debe al tipo de mantenimiento que requiere, ya que permite espaciar las sesiones entre retoques en comparación con otros tonos como los fríos o oscuros y que puedes combinar con una rutina específica para ayudar a mantener por más tiempo su luminosidad en el pelo.