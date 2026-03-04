Copper Blonde: El tono perfecto para esconder las canas
El copper blonde se posiciona como la alternativa base para cubrir la aparición de canas, transformándolas a través de reflejos dorados, suavizando el crecimiento y reduciendo el tiempo entre retoques.
El tono copper blonde se ha convertido en la nueva tendencia y en el color favorito de los salones de belleza para la coloración de canas con una nueva técnica donde se busca integrarlas con una intención estética. Con la finalidad de dejar en el pasado la pelea con la raíz y así suavizar e iluminar el crecimiento con reflejos dorados que ayudarán a que el cabello se vea más natural y brilloso al mismo tiempo.
El copper blonde se caracteriza principalmente por ser un tono luminoso con una mezcla de matices dorados y cobrizos, que suaviza el contraste en la raíz y que es flexible en su cuidado.
Publicidad
¿Qué es el Copper Blonde y por qué se convirtió en tendencia?
El copper blonde encaja perfecto con las nuevas tendencias en belleza; un tono que se ve natural, con brillo y que da movimiento al pelo, sin la necesidad de acudir constantemente al salón. Siendo un tono con mayor versatilidad y que permite adaptarlo con diferentes tonos gracias a su base dorada y cobriza y trabajarlo con diferentes estilos como el balayage, las babylights o bien en capas que ayuden a integrar el tono de manera sutil para cubrir las canas, y que se ha convertido en el tono aliado favorito de las mujeres.
Al ser un tono intermedio entre los rubios y los cobrizos, es ideal para transmitir calidez, luminosidad y naturalidad. Reduciendo el contraste de la cana, pero también dando un efecto más fresco a la piel, creando una estética sofisticada pero relajada y contemporánea.
Uno de los beneficios del copper blonde, que lo ha convertido en el favorito, se debe al tipo de mantenimiento que requiere, ya que permite espaciar las sesiones entre retoques en comparación con otros tonos como los fríos o oscuros y que puedes combinar con una rutina específica para ayudar a mantener por más tiempo su luminosidad en el pelo.
Publicidad
¿Qué hace el copper blonde en tus canas?
La finalidad de trabajar con este tono para cubrir la cana no solo consiste en reducir el contraste entre la cana y el resto del pelo, sino que también devuelve el brillo visual, ayuda a que el pelo luzca más saludable y, finalmente, a que el crecimiento sea menos evidente. La aparición de las canas es un proceso complejo que va más allá de una transformación en el pelo a la que las mujeres se enfrentan, ya que estas no solo transforman la estructura del cabello, sino que también disminuyen el reflejo de la luz, y provocan que la melena se vea más áspera y porosa.
El copper blonde no solo ofrece un resultado beneficioso al cubrir la cana, sino que también ayuda visualmente a la transformación de la textura del cabello, creando una perspectiva más flexible, luminosa y que se alinea con el movimiento del cabello con la cana, distribuyendo la luminosidad de una forma más homogénea y eliminando el aspecto áspero y poroso del cabello.
Publicidad
La presencia del rubio cobrizo nos demuestra que la aparición de canas no tiene por qué marcar el fin del cuidado estético del pelo. Sino que es una nueva oportunidad para analizar y replantear una nueva rutina para su cuidado. Siendo un nuevo punto de partida para experimentar en busca de un equilibrio entre el estilo, la naturalidad y el mantenimiento.
El cuidado del pelo no debe limitarse a la edad y mucho menos a la aparición de canas; si no, debe ser un nuevo punto de partida para tomar protagonismo.