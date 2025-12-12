La guía definitiva para lograr unas cejas de alto impacto

¿Cómo hacer crecer las cejas naturalmente?

Cepillarlas todos los días

Peinar las cejas a diario estimula la circulación y favorece el crecimiento. Hazlo por la mañana y por la noche con movimientos suaves de abajo hacia arriba. Además de activar la zona, ayuda a que los pelitos crezcan en la misma dirección y con mejor forma.

Utiliza aceites

Los aceites naturales son el tratamiento casero más efectivo. El aceite de ricino aporta vitamina E, proteínas y ácidos grasos que fortalecen el folículo. El de coco hidrata y evita que el vello se quiebre. El de almendras suaviza, ilumina y mejora la textura. Aplica unas gotas por la noche, masajea y deja actuar hasta la mañana siguiente. También puedes usar aceite de oliva o jojoba para un boost extra de nutrición.

Diles sí a los sueros

Los serums para cejas son perfectos si buscas resultados visibles. Elige fórmulas con proteínas, Omega 6, péptidos o vitamina E; estos ingredientes fortalecen el folículo y estimulan el crecimiento. Úsalos diario y sé constante: la diferencia se nota alrededor del segundo mes.