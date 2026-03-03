El equipo de The Ordinary nos confiesa el éxito detrás de la marca

Rita Silva, Senior Manager, Science Communications & Brand Engagement de The Ordinary

Quién: The Ordinary es conocida por hacer que la ciencia sea accesible. ¿Cómo traducen fórmulas complejas en mensajes claros sin perder su valor científico?

Rita Silva: El secreto de una gran comunicación científica está en la colaboración y en conocer a tu audiencia.

La magia sucede cuando los equipos creativos de la marca y los científicos trabajan juntos para asegurar que la información que se comparte sea tan precisa como accesible.

Las diferentes perspectivas son esenciales al momento de educar a los consumidores, porque nuestra base de consumidores no es homogénea: no todos son “skintellectuals” ni principiantes.

En esencia, para comunicar ciencia, es fundamental apoyarse en los científicos para mantener la precisión, pero también incorporar la perspectiva de quienes no lo son, para garantizar que la información sea clara, cercana y atractiva.

Q: ¿Por qué crees que la transparencia en ingredientes y formulaciones se convirtió en una fuerza tan disruptiva en la industria de la belleza y el skincare?

RS: Creo que la transparencia se convirtió en una fuerza tan disruptiva porque, sinceramente, la confianza entre los consumidores y la industria de la belleza había sido cuestionada durante mucho tiempo.

Vivimos en una era en la que la desinformación se difunde más rápido que la verdad y durante años la industria se apoyó más en el lenguaje de marketing que en hechos científicos.

Hoy en día, los consumidores están increíblemente informados; no solo quieren un “milagro en un frasco”, quieren entender el porqué y el cómo detrás de él.

Este auge del consumidor educado probablemente se dio gracias al acceso masivo a la información en línea y se vio aún más fortalecido durante la pandemia, cuando muchas personas tuvieron más tiempo para investigar qué estaban poniendo dentro y sobre su cuerpo.

Q: La marca suele mostrar los porcentajes y las formulaciones tanto en el empaque como en el nombre mismo de los productos. ¿Por qué es importante comunicar esto a los consumidores?

RS: El fundador de The Ordinary, Brandon Truaxe, desafió a la industria de la belleza al priorizar la educación en ingredientes y la transparencia, destacando los verdaderos protagonistas del skincare y las concentraciones en las que estos ingredientes son más efectivos.

Comprendió que, al ser claro sobre las concentraciones de los activos y sus funciones específicas, literalmente colocando el porcentaje en la caja, podía eliminar el ruido del marketing.

Esto cambió la dinámica de poder. Ya no se trataba de que las marcas dictaran qué es la “belleza”, sino de empoderar al consumidor a través de la educación para que pudiera tomar decisiones informadas por sí mismo.

Para The Ordinary, todo se trata de ingredientes de calidad y funcionales para tu piel. (Natural Moisturizing Factors PhytoCeramides, $640, The Ordinary, El Palacio de Hierro)

Q: ¿Cómo equilibran el hype y las tendencias en redes sociales con la evidencia científica detrás de cada producto?

RS: Nuestros científicos están al tanto de las tendencias, pero no permiten que estas guíen sus decisiones.

Con frecuencia prefieren identificar espacios vacíos donde nuestras formulaciones puedan aportar algo nuevo, en lugar de lanzar otra versión más de un tipo de producto que ya existe en el mercado.

Solo cuando una tendencia se consolida en el entorno del consumidor, nuestros científicos la consideran, utilizando su experiencia para abordarla desde una perspectiva científicamente sólida.

El nivel de investigación que hay detrás de muchos de nuestros lanzamientos es una historia que a menudo no se cuenta, pero que, como científica, me resulta especialmente fascinante.