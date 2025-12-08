Los secretos de belleza más efectivos de las celebridades

Victoria Beckham

La diseñadora británica lleva la hidratación al siguiente nivel. En sus vuelos largos, su truco es quitarse todo el makeup y aplicarse una mascarilla hidratante de la Dra. Barbara Sturm. Pero su ritual más famoso fue cuando reveló que usaba una crema hidratante hecha con su propia sangre, creada también por Sturm, para regenerar la piel y reducir la inflamación. Todo un glamour extremo, literalmente.

Luminosidad infinita. (Vía Instagram (@victoriabeckham))

Jennifer Aniston

Su tip es clásico pero poderoso: agua helada. Jennifer jura que sumergir la cara en un bowl con hielo unas 25 veces revitaliza la piel al instante. Es un truco de la vieja escuela que sigue funcionando hoy, especialmente para desinflamar y dar ese efecto wake up inmediato.

No es filtro, es rutina. (Vía Instagram (@jenniferaniston))

Gwyneth Paltrow

Como buena reina del wellness, su rutina no podía ser convencional. Gwyneth empieza su día cepillando su piel en seco para activar la circulación. Pero su truco más impactante es la apiterapia. Sí, terapia con picaduras de abeja, un tratamiento para eliminar la inflamación y las cicatrices. Ella asegura que los resultados valen cada piquete.

Hidratación nivel celeb. (Vía Instagram (@gwynethpaltrow))

Karlie Kloss

El secreto de belleza de Karlie es simple y efectivo: dormir. La modelo ha dicho que su mayor lujo es tomarse un día libre solo para descansar. Dormir bien, dice, es su mejor tratamiento para la piel. Y sí, la ciencia lo respalda: la belleza también se recarga mientras duermes.

Esa piel que refleja más que luz, refleja salud. (Vía Instagram (@karliekloss))

Camila Mendes

La actriz de Riverdale mantiene un ritual que heredó de su mamá. Camila aplica clara de huevo en la cara como mascarilla. Ella dice que deja la piel firme y luminosa, además de ser una opción natural y económica. Un tip vintage que sí funciona.