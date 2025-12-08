Los secretos de belleza más efectivos de las celebridades

Una de las principales razones por las que nos fijamos en las celebridades es para conocer sus rutinas de belleza, pues sus pieles lucen perfecta incluso después de vuelos eternos, filmaciones o giras. Spoiler alert: no es magia, es constancia y trucos de belleza muy bien guardados. Desde rituales rarísimos hasta hacks que puedes probar en casa, las celebs tienen sus propios secretos para verse increíble s y lo mejor es que muchos son súper fáciles y económicos.
A lo largo de los años, actrices, modelos y cantantes han compartido algunos de sus rituales más extraños, algunos probados por dermatólogos y otros no tanto; pero todos con el objetivo de mantener ese glow digno de red carpet. Aquí te dejamos algunos de los hacks más icónicos que puedes copiar hoy mismo.
Victoria Beckham
La diseñadora británica lleva la hidratación al siguiente nivel. En sus vuelos largos, su truco es quitarse todo el makeup y aplicarse una mascarilla hidratante de la Dra. Barbara Sturm. Pero su ritual más famoso fue cuando reveló que usaba una crema hidratante hecha con su propia sangre, creada también por Sturm, para regenerar la piel y reducir la inflamación. Todo un glamour extremo, literalmente.
Jennifer Aniston
Su tip es clásico pero poderoso: agua helada. Jennifer jura que sumergir la cara en un bowl con hielo unas 25 veces revitaliza la piel al instante. Es un truco de la vieja escuela que sigue funcionando hoy, especialmente para desinflamar y dar ese efecto wake up inmediato.
Gwyneth Paltrow
Como buena reina del wellness, su rutina no podía ser convencional. Gwyneth empieza su día cepillando su piel en seco para activar la circulación. Pero su truco más impactante es la apiterapia. Sí, terapia con picaduras de abeja, un tratamiento para eliminar la inflamación y las cicatrices. Ella asegura que los resultados valen cada piquete.
Karlie Kloss
El secreto de belleza de Karlie es simple y efectivo: dormir. La modelo ha dicho que su mayor lujo es tomarse un día libre solo para descansar. Dormir bien, dice, es su mejor tratamiento para la piel. Y sí, la ciencia lo respalda: la belleza también se recarga mientras duermes.
Camila Mendes
La actriz de Riverdale mantiene un ritual que heredó de su mamá. Camila aplica clara de huevo en la cara como mascarilla. Ella dice que deja la piel firme y luminosa, además de ser una opción natural y económica. Un tip vintage que sí funciona.
Jennifer Lopez
El glow de JLo tiene historia. Desde joven, su familia le enseñó a usar aceite de oliva para todo: pelo, piel y cuerpo. Lo aplica como hidratante y como tratamiento nocturno. Y como le encanta y le da resultados, es un ingrediente presente en su línea.
Kendall Jenner
Su secreto para despertar con glow es usar gua sha con aceite facial. Kendall lo hace cada mañana para estimular la circulación y deshinchar el rostro. Es un truco rápido, relajante y con resultados visibles.
Kate Moss
La supermodelo británica confía en un truco sencillo, pues su mejor consejo de belleza es agua fría con cubitos de hielo, rodajas de pepino y mantener la cara dentro todo el tiempo que puedas. Este método reduce la hinchazón y reafirma e ilumina la piel. Un hack que demuestra que el lujo no siempre tiene que costar una fortuna.
Nicole Kidman
Su truco no es glamuroso pero sí esencial: protector solar todos los días. Nicole usa SPF 100+, incluso cuando se maquilla, y lo considera su mejor inversión en belleza. Si alguien sabe de piel sensible es ella. Y no es coincidencia que su piel luzca radiante.
Priyanka Chopra-Jonas
El secreto de Priyanka viene de su madre: mascarilla ubtan. Esta mascarilla incluye yogur, cúrcuma y avena. Ayuda a exfoliar, eliminar impurezas, estimular la circulación y unificar la piel. Básicamente, un skincare súper completo en un solo paso.