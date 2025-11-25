La verdad detrás de la piel perfecta de Hailey Bieber; y no es bótox

Hailey Bieber tiene uno de los glows más deseados por todas: glazed skin, mejillas sunkissed, labios nude y esa vibe de “nomakeup, just good skin”.
Pero lograr esa piel perfecta no es magia, implica dedicación, tratamientos específicos y una rutina de skincare muy bien pensada.
Entre rumores y acusaciones de bótox, Hailey fue muy directa y contó qué sí usa, qué no, y cuáles son los tratamientos reales que mantiene en su rutina para ese look fresco.
Y sí, incluye agujas, pero no de bótox. Aquí te dejamos la guía definitiva y real de sus tratamientos (los que realmente funcionan).
Publicidad
Los tratamientos que se ha hecho Hailey Bieber para tener una piel perfecta
PRP: Plasma rico en plaquetas
El PRP es uno de los trataemientos para la piel favoritos de Hailey Bieber.
El proceso consiste en extraer sangre del brazo, centrifugarla y obtener un concentrado rico en plaquetas que se aplica o inyecta en la piel. Es el famoso “vampire facial” que Kim Kardashian volvió viral.
Aunque el resultado puede parecer dramático, sus beneficios son reales: estimula la regeneración celular, aumenta el colágeno ymejora la textura, cicatrices, y manchas. Es un boost de luminosidad y firmeza directamente desde tu propia sangre.
PRF: Plasma rico en fibrina
Si el PRP es potente, el PRF es la versión upgrade. A diferencia del PRP, el PRF conserva más propiedades naturales, lo que da como resultado una textura tipo gel.
“Te extraen sangre, pero se llama EZ Gel, y básicamente la calientan y luego la enfrían, lo que le da una consistencia de gel. Después te la inyectan. Ya lo he hecho y me encantó” dijo Hailey.
Este gel se inyecta en ojeras, líneas de expresión y zonas de flacidez leve. Al venir 100 por ciento de tu cuerpo, los resultados son súper naturales. El objetivo: look descansado, glow natural y firmeza sin verse “inyectada”.
Publicidad
Mini treatments durante el año
Hailey contó que se hace “pequeños tratamientos láser” varias veces al año. Aunque no especificó cuáles, los más usados para pieles sensibles como la suya son los láseres fraccionados suaves o la luz pulsada intensa (IPL).
Éstos ayudan a emparejar el tono, reducir brotes, suavizar líneas y dar brillo. Son como un reset suave cada cierto tiempo.
Bótox en la mandíbula por la ATM
Hailey no usa bótox estético pero sí lo ha usado en la mandíbula por ATM (trastorno temporomandibular).
El bótox ayuda a relajar la tensión de la mordida, reducir el dolor y evitar la presión. No es por belleza, es por salud.
La rutina de skincare de Hailey Bieber
Hailey Bieber también ha hablado sobre su dermatitis perioral. Una condición que puede confundirse con el acné y que causa descamación, rojez, picazón e inflamación.
Su rutina para controlarla es simple pero efectiva: ácido azelaico recetado, ácido hipocloroso (antimicrobiano suave), clindamicina que detiene el crecimiento bacteriano y su clásico Rhode Glazing Milk comohidratante.
Aparte de sus propios productos, usa marcas de culto favoritas de dermatólogos: Avène, BeautyStat, EltaMD, Cosrx y Naturium.