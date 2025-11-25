La verdad detrás de la piel perfecta de Hailey Bieber; y no es bótox

Hailey Bieber tiene uno de los glows más deseados por todas: glazed skin, mejillas sunkissed, labios nude y esa vibe de “no makeup, just good skin”.

Pero lograr esa piel perfecta no es magia, implica dedicación, tratamientos específicos y una rutina de skincare muy bien pensada.

Entre rumores y acusaciones de bótox, Hailey fue muy directa y contó qué sí usa, qué no, y cuáles son los tratamientos reales que mantiene en su rutina para ese look fresco.

Y sí, incluye agujas, pero no de bótox. Aquí te dejamos la guía definitiva y real de sus tratamientos (los que realmente funcionan).