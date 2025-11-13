Publicidad

Belleza

Vainilla en tendencia: nuestras fragancias favoritas para el invierno

La vainilla vuelve a ser la protagonista de las tendencias olfativas para 2025 y 2026: cálida, envolvente y completamente adictiva.
jue 13 noviembre 2025 05:22 PM
portada vainilla.png
El invierno vuelve a estar dominado por la vainilla, ahora con un estilo más sofisticado y actual. Estas son las fragancias más populares que debes incluir esta temporada. (Vía Instagram (@monica.raviii))

Las fragancias que dominan tocadores y redes en esta temporada son aquellas con un aroma inconfundible. El olor a vainilla se ha consolidado como la tendencia principal del invierno 2025 y 2026.

Lejos de su carácter dulce, ahora se redefine como un símbolo de elegancia moderna: menos azucarado, más sofisticado y enriquecido con notas de ámbar, madera o especias. ¡Te dejamos nuestras favoritas!

Kayali Vanilla | 28 Perfume Eau de Parfum

La fragancia ha alcanzado un estatus de fenómeno en las redes, con su perfil dulce de vainilla bourbon, jazmín y azúcar morena, que la vuelve adictiva y muy versátil. Es ideal tanto para eventos especiales como para el uso cotidiano si te gusta estar rodeada de un aroma encantador. Asimismo, su botella de diamante y apariencia lujosa la hacen perfecta para estar sobre tu tocador.

Kayali perfume vainilla 28
Vainilla | 28 es el toque final ideal para tu perfume: ¡rico, cálido y adictivo! Unas pocas pulverizaciones de esta joya pueden llevar tu perfume a otro nivel (Vainilla | 28, Kayali, $3,100, www.sephora.mx)

Maison Margiela Replica By the Fireplace

Perfecta para los inviernos más fríos, esta fragancia remite al fuego, la madera, la vainilla cálida y la castaña en un ambiente acogedor. Este perfume cumple con la misión de acompañarte en la estación fría, aportando carácter.

Comprar esta fragancia es invertir en un aroma envolvente, un poco distinto al típico “vainilla dulce”, pues tiene un toque de profundidad ahumada.

Maison Margiela Replica By the Fireplace
Replica By the Fireplace eau de toilette recuerda a la sensación envolvente de una chimenea en pleno invierno. (Replica By the Fireplace, Maison Margiela, $3,499, El Palacio de Hierro)

Juliette Has a Gun Vanilla Vibes Eau de Parfum

Una alternativa más indie y moderna en el universo vainilla, que incorpora notas florales y salinas para suavizar su carácter, logrando que sea menos “postre” y más actual. Excelente opción si no te gusta lo demasiado dulce y buscas algo que sea actual y diferente.

Juliette Has a Gun Vanilla Vibes Eau de Parfum
Cierra los ojos y déjate transportar a través de la inmensidad del desierto. La vainilla natural revela sus encantos afrodisíacos. (Vainilla Vibes, Juliette Has a Gun, $2,164, El Palacio de Hierro)

Ariana Grande MOD Vanilla Eau de Parfum

Ventajas de comprarla: Precio más accesible en la tendencia de vainilla, adecuada para quienes están al día con la moda pop y las redes sociales. Su carácter firme y su dulzura la convierten en una excelente elección tanto para el día como para un regalo. Elegir esta opción te facilita estar en tendencia sin desembolsar tanto como en lujo pleno.

Ariana Grande MOD Vanilla Eau de Parfum
Una deliciosa mezcla de ciruela oscura jugosa y almizcles cremosos realzada por un luminoso toque de fresia rosa. (Mod Vainilla, Ariana Grande Perfumes, $1,200, Liverpool)

Tom Ford Vanille Fatale

Es la versión más exclusiva de la vainilla, con notas ahumadas, cuero y café, perfecta para quienes coleccionan perfumes o buscan una fragancia impactante para el invierno. Esta fragancia representa la adquisición de una pieza de perfumería de “alta gama”. El precio aproximado es de unos $5,279 MXN en El Palacio de Hierro

Tom Ford Vanille Fatale
Es un eclipse de maderas oscuras, absoluto de café adictivo y cebada tostada. El lujoso resinoide de vainilla cautiva en el corazón de la fragancia como una fuerza fascinante. (Vanille Fatale, Tom Ford, $5,100, El Palacio de Hierro)

La vainilla se impone como la nota estrella del invierno porque equilibra nostalgia, calidez y sofisticación. Estas fragancias demuestran que un aroma familiar puede reinventarse con elegancia, convirtiéndose en el accesorio olfativo más trendy de la temporada.

