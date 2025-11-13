Vainilla en tendencia: nuestras fragancias favoritas para el invierno

Kayali Vanilla | 28 Perfume Eau de Parfum

La fragancia ha alcanzado un estatus de fenómeno en las redes, con su perfil dulce de vainilla bourbon, jazmín y azúcar morena, que la vuelve adictiva y muy versátil. Es ideal tanto para eventos especiales como para el uso cotidiano si te gusta estar rodeada de un aroma encantador. Asimismo, su botella de diamante y apariencia lujosa la hacen perfecta para estar sobre tu tocador.

Vainilla | 28 es el toque final ideal para tu perfume: ¡rico, cálido y adictivo! Unas pocas pulverizaciones de esta joya pueden llevar tu perfume a otro nivel (Vainilla | 28, Kayali, $3,100, www.sephora.mx)

Maison Margiela Replica By the Fireplace

Perfecta para los inviernos más fríos, esta fragancia remite al fuego, la madera, la vainilla cálida y la castaña en un ambiente acogedor. Este perfume cumple con la misión de acompañarte en la estación fría, aportando carácter.

Comprar esta fragancia es invertir en un aroma envolvente, un poco distinto al típico “vainilla dulce”, pues tiene un toque de profundidad ahumada.