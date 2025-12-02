Glow en gotitas: los aceites faciales que amamos

Los aceites faciales son la nueva obsesión, de tener mala fama se convirtieron en la rutina favorita del skincare. Esta fórmula que da el glow que necesitas para tu piel, ayuda a reforzar la barrera cutánea, sellar la hidratación, suavizar y lograr esa "glazed skin" que parece sacada de un filtro.
Además de ser una tendencia en el mundo de la belleza , también lo son en el mundo del wellness, ya que cuentan con soluciones con activos naturales, suman aromaterapia. El plus está con una buena aplicación de gotas y masaje en partes como el cuello, cara y escote por la mañana y noche, ya con esta pequeña rutina diaria tendrás esa parte de spa en tu casa. Te contamos cómo incluirlos en tu rutina.
¿Por qué incluir un aceite facial en tu rutina?
El aceite facial tiene miles de propiedades que aquellas que lo usan pueden asegurar, como sellar la hidratación, aportar nutrientes a la piel y nutrirla de manera más profunda.
Lo mejor es que sin importar qué tipo de piel tengas, hay un aceite perfecto para ti, pues contrario a lo que se cree, incluso las pieles más grasosas pueden encontrar beneficios, ya que ayudan a controlar el exceso de sebo, y muchas veces incluso funcionan para limpiar a profundidad los poros.
Cómo usar un aceite facial
La magia está en la mezcla inteligente con el resto de tu rutina. Si tu piel es seca, usa un suero hidratante + crema + aceite; pues le dará ese boost extra de hidratación. Para pieles mixtas, pon el aceite en zonas deshidratadas o úsalo solo por la noche. Las pieles grasas, opten por uno que ayude a hacer doble limpieza para eliminar las impurezas.
Otro tip que amamos es usarlo para un look de maquillaje jugoso, sólo añade una gota a tu base o aplica el aceite en pómulos, puente de la nariz y barbilla antes del iluminador, gracias a esto el brillo se ve más natural.
Nuestros favoritos
Entre los clásicos está el de Virgin Marula Luxury Facial Oil de Drunk Elephant, con aceite de marula y antioxidantes que nutre e ilumina; es perfecto para piel normal a seca que quiere glow sin sentirse pesada. Si buscas algo multitask, Farmacy Honey Grail combina aceites botánicos con miel para lograr piel jugosa y flexible; se ve precioso debajo del maquillaje y resuelve cualquier día de “cara cansada”.
Para las fans de lo orgánico, el aceite de rosa mosqueta de The Ordinary y TEIA son ideales para mejorar textura, manchitas ligeras y dar un toque regenerador de noche. Y si tu piel es sensible, los aceites de Clarins, Cetaphil, Isdin, Caudalíe y Avène en fórmulas suaves ayudan a calmar rojeces y reforzar la barrera sin irritar.
En el team de favoritos entra también Ram Ram, firma mexicana que convierte el cuidado de la piel en un ritual sensorial con ingredientes naturales y enfoque en aromaterapia. Sus body oils y aceites para cara se sienten ligeros, huelen a spa boutique y están pensados para nutrir. Unas gotas en la noche, masaje en pómulos, cuello y sienes, y el estrés del día se baja unos cuantos niveles.