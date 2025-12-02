Glow en gotitas: los aceites faciales que amamos

¿Por qué incluir un aceite facial en tu rutina?

El aceite facial tiene miles de propiedades que aquellas que lo usan pueden asegurar, como sellar la hidratación, aportar nutrientes a la piel y nutrirla de manera más profunda.

Lo mejor es que sin importar qué tipo de piel tengas, hay un aceite perfecto para ti, pues contrario a lo que se cree, incluso las pieles más grasosas pueden encontrar beneficios, ya que ayudan a controlar el exceso de sebo, y muchas veces incluso funcionan para limpiar a profundidad los poros.

El aceite facial ofrece vitalidad, luminosidad y frescura, gracias a esto la piel está más flexible y satinada. (Vía Clarins)

Cómo usar un aceite facial

La magia está en la mezcla inteligente con el resto de tu rutina. Si tu piel es seca, usa un suero hidratante + crema + aceite; pues le dará ese boost extra de hidratación. Para pieles mixtas, pon el aceite en zonas deshidratadas o úsalo solo por la noche. Las pieles grasas, opten por uno que ayude a hacer doble limpieza para eliminar las impurezas.

Rico en antioxidantes y omegas 6 y 9 esenciales, el Aceite virgen de marula humecta, nutre y equilibra y, al mismo tiempo, restaura el resplandor juvenil. (Virgin Marula Luxury Facial Oil, MXN$1,020, Drunk Elephant, Sephora)

Otro tip que amamos es usarlo para un look de maquillaje jugoso, sólo añade una gota a tu base o aplica el aceite en pómulos, puente de la nariz y barbilla antes del iluminador, gracias a esto el brillo se ve más natural.