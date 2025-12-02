Daniel Radcliffe y Tom Felton se reúnen 24 años después del estreno de la saga de Harry Potter

Daniel Radcliffe y Tom Felton se reencuentran 24 años después del estreno de Harry Potter

Daniel Radcliffe y Tom Felton estuvieron presentes en el Teatro Hudson de Nueva York luego de varios años de distanciamiento. Los viajeros amigos se dieron un fuerte abrazo e intercambiaron algunas palabras.

Daniel Radcliffe y Tom Felton (Getty Images)

Radcliffe, de 36 años, y Felton, de 38, se conocieron durante el rodaje de Harry Potter y la Piedra Filosofal, cuyo estreno cumplió 24 años el mes pasado. La película, al igual que las siguientes adaptaciones de la exitosa saga literaria de J.K. Rowling, tuvo a Radcliffe como protagonista y a Felton en el papel de su rival escolar, Draco Malfoy.

La reunión se produce mientras Tom continúa protagonizando Harry Potter y el legado maldito en Broadway, proyecto en el que debutó el mes pasado. Al anunciar que repetiría su papel de Draco Malfoy en el escenario, el actor de 38 años compartió que le pidió consejos a Daniel, quien ganó un Tony por su actuación en Merrily We Roll Along el año pasado.

"He aprendido algunos consejos de Potter", bromeó Tom durante una aparición en el programa Good Morning America. "Fue una de las primeras inspiraciones para venir a Broadway. Creo que lo vi en su primer espectáculo hace más de diez años y ahora ha ganado un Tony y es una gran inspiración de por qué Broadway es tan especial".