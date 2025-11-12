Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

Labios 90s: guía paso a paso para recrear el look más icónico de los noventa

Del delineado marcado al gloss brillante, los labios 90s regresan con fuerza. Aprende paso a paso cómo recrearlos y descubre los tonos y productos que no te pueden faltar.
mié 12 noviembre 2025 05:01 PM
lips 90.jpg
Los lips noventeros están de vuelta y mejor que nunca. (Vía IMDb, Instagram (@halleberry @themarcjacobs))

Los labios noventeros se han convertido en toda una tendencia del makeup moderno, uniendo la nostalgia y la belleza vintage, con ese giro fresco y actualizado. Revive toda esa esencia de supermodelo, usando tonos marrones, texturas mates, brillo y ese tono suave que marco toda una era. En desfiles, calles y redes sociales, este look se volvió un puente entre los pasado y lo presente.

Publicidad

¿Qué son los labios 90s?

La fuerza de esta tendencia radica en su versatilidad: desde el grunge minimalista hasta el glamour sofisticado, los labios 90s se adaptan a cualquier ocasión y estilo, convirtiéndose en el signature look para las amantes del retro-chic.

90 lips
Lo glossy es ese nuevo toque de los 90´s lips. (Vía instagram @makeupbynimai)

Este maquillaje destaca en ambientes urbanos, conciertos y sesiones de fotos donde la combinación entre raw y chic es protagonista, haciendo que los labios sean el foco central del rostro con sobriedad y actitud.

El secreto para lograr unos labios 90s

Lo que caracteriza a estos labios juicy, es un delineador en tonos ligeramente más oscuros que tu labial. Utiliza un lápiz que te dé precisión pero que al mismo tiempo se pueda difuminar fácilmente, después aplica tu lipstick y por último, un gloss lleno de brillo.

Publicidad

Nuestras marcas favoritas

Marcas como Charlotte Tilbury, Anastasia Beverly Hills y MAC ofrecen labiales mate marrones/nudes de larga duración. Para un acabado uniforme se usa la paleta Lip Velvet de ABH y delineadores para el efecto ombré. Para un gloss sutil como el los de Fenty Beauty ayudan a modernizar el look.

lipstick
Anastasia beverly hills lip velvet, MXN$720, ABH, Sephora
Matte Revolution Lip Kit, MXN$995, Charlotte Tibury

Los lip combos noventeros

Estos estilos Supermodel Brown, Glossy Cinamon, Muted Pink, Delineado, Golden Gloss, Bby Pink, Dos tonos, High-Shine Red, Frosty and Glossy y Shine spice, fueron los que marcaron tendencia, puras celebs lo usaban tanto para streetstyle, como pasarelas, red carpets o premiaciones.

90 lips
Todos los combos te harán lucir espectacular (Vía IMDb)

Publicidad

Cómo un look con labios 90s

Para personalizarlos, juega con diferentes intensidades de marrón y tonos cereza para lograr variaciones interesantes, desde looks casuales hasta opciones para eventos nocturnos. Añadir glitter o pequeños detalles brillantes puede darle un twist festivo.

90 lips
Los looks contemporáneos le dan ese toque especial para convertirlos en un statment. (Vía Instagram @sofiavergara @doechii @georginagio @paintedbyesther @hoskelsa @tatianaroseart @sabrinacarpenter)

Combinarlos con peinados setenteros o sleek modernos aporta extra contraste y fuerza, mientras que integrar elementos gráficos en el delineado juega con la creatividad sin perder el aire de los 90s.

Tags

Lipstick Tendencias Vintage

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad