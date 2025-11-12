Labios 90s: guía paso a paso para recrear el look más icónico de los noventa

¿Qué son los labios 90s?

La fuerza de esta tendencia radica en su versatilidad: desde el grunge minimalista hasta el glamour sofisticado, los labios 90s se adaptan a cualquier ocasión y estilo, convirtiéndose en el signature look para las amantes del retro-chic.

Lo glossy es ese nuevo toque de los 90´s lips. (Vía instagram @makeupbynimai)

Este maquillaje destaca en ambientes urbanos, conciertos y sesiones de fotos donde la combinación entre raw y chic es protagonista, haciendo que los labios sean el foco central del rostro con sobriedad y actitud.

El secreto para lograr unos labios 90s

Lo que caracteriza a estos labios juicy, es un delineador en tonos ligeramente más oscuros que tu labial. Utiliza un lápiz que te dé precisión pero que al mismo tiempo se pueda difuminar fácilmente, después aplica tu lipstick y por último, un gloss lleno de brillo.