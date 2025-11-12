Los labios noventeros se han convertido en toda una tendencia del makeup moderno, uniendo la nostalgia y la belleza vintage, con ese giro fresco y actualizado. Revive toda esa esencia de supermodelo, usando tonos marrones, texturas mates, brillo y ese tono suave que marco toda una era. En desfiles, calles y redes sociales, este look se volvió un puente entre los pasado y lo presente.
Labios 90s: guía paso a paso para recrear el look más icónico de los noventa
¿Qué son los labios 90s?
La fuerza de esta tendencia radica en su versatilidad: desde el grunge minimalista hasta el glamour sofisticado, los labios 90s se adaptan a cualquier ocasión y estilo, convirtiéndose en el signature look para las amantes del retro-chic.
Este maquillaje destaca en ambientes urbanos, conciertos y sesiones de fotos donde la combinación entre raw y chic es protagonista, haciendo que los labios sean el foco central del rostro con sobriedad y actitud.
El secreto para lograr unos labios 90s
Lo que caracteriza a estos labios juicy, es un delineador en tonos ligeramente más oscuros que tu labial. Utiliza un lápiz que te dé precisión pero que al mismo tiempo se pueda difuminar fácilmente, después aplica tu lipstick y por último, un gloss lleno de brillo.
Nuestras marcas favoritas
Marcas como Charlotte Tilbury, Anastasia Beverly Hills y MAC ofrecen labiales mate marrones/nudes de larga duración. Para un acabado uniforme se usa la paleta Lip Velvet de ABH y delineadores para el efecto ombré. Para un gloss sutil como el los de Fenty Beauty ayudan a modernizar el look.
Los lip combos noventeros
Estos estilos Supermodel Brown, Glossy Cinamon, Muted Pink, Delineado, Golden Gloss, Bby Pink, Dos tonos, High-Shine Red, Frosty and Glossy y Shine spice, fueron los que marcaron tendencia, puras celebs lo usaban tanto para streetstyle, como pasarelas, red carpets o premiaciones.
Cómo un look con labios 90s
Para personalizarlos, juega con diferentes intensidades de marrón y tonos cereza para lograr variaciones interesantes, desde looks casuales hasta opciones para eventos nocturnos. Añadir glitter o pequeños detalles brillantes puede darle un twist festivo.
Combinarlos con peinados setenteros o sleek modernos aporta extra contraste y fuerza, mientras que integrar elementos gráficos en el delineado juega con la creatividad sin perder el aire de los 90s.